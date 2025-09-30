szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Kosárlabda

23 perce

Sopron Basket: újra otthon

Kisalföld.hu

A Vasas elleni erő demonstrációval felérő szezonnyitó diadal után szerdán 18 órától újra hazai környezetben, a Novomatic Arénában lép pályára a Sopron Basket bajnok női csapata. Az ellenfél ezúttal a Cegléd lesz.

Bár a többnyire roppant fiatal játékosok alkotta Vasassal ellentétben a Ceglédnél játszik néhány rutinos kosaras, a szerdai összecsapás egyértelmű esélyese a Sopron. Nem csak azért, mert újra hazai környezetben játszik Gáspár Dávid együttese, hanem azért is, mert míg Böröndy Vivien és társai fölényes, 55 pont különbségű győzelemmel kezdték a szezont, addig a Cegléd saját pályáján 83-51-re, azaz meglehetősen simán kikapott a Diósgyőrtől, úgy, hogy már a szünetben 25 pontos hátrányban volt. 

 

