szeptember 13., szombat

Kornél névnap

25°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

Szexi bikiniben kérdezi követőit a Sopron Basket új igazolása arról, mi a kedvenc színe

Címkék#Wallack#Sopron Basket női kosárlabdacsapat#klub

Fiatal kanadai válogatottal erősített a bajnoki címvédő. A Sopron Basket új játékosa, Tara Wallack aktív a közösségi médiában.

Kisalföld.hu

"Találjátok ki a kedvenc színemet!" – ezzel a szöveggel posztolt korábban Tara Wallack, a Sopron Basket női kosárlabdacsapatának kanadai igazolása a közösségi oldalára.

Sopron Basket Tara Wallack
Tara Wallack a napokban csatlakozott a Sopron Basket együtteséhez.

A Sopron Basket színeivel sincs gondja

Nézze meg a képeket, mi a helyes válasz, annyit segítünk, hogy nem a soproni klub két színe, azaz nem a sárga és nem a zöld... A játékost egyébként akár már szombaton láthatta volna a közönség az év edzőjének választott Gáspár Dávid csapatában, de a cseh BK Zabiny Brno lemondta a találkozót. 

Jó eséllyel egyébként a piros mellett – mert mint látható ez a "győztes" – új klubja színei is szimpatikusak Wallack számára, egy videóban ugyanis mosolyogva pakolja a soproni felszereléseit.

@tara.wallack a tiktok a day keeps the doctor away #basketball #hungary #sopron ♬ original sound - CJ is just testing stuff - Aniaaa
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu