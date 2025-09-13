Szexi bikiniben kérdezi követőit a Sopron Basket új igazolása arról, mi a kedvenc színe

"Találjátok ki a kedvenc színemet!" – ezzel a szöveggel posztolt korábban Tara Wallack, a Sopron Basket női kosárlabdacsapatának kanadai igazolása a közösségi oldalára.

Tara Wallack a napokban csatlakozott a Sopron Basket együtteséhez.

A Sopron Basket színeivel sincs gondja

Nézze meg a képeket, mi a helyes válasz, annyit segítünk, hogy nem a soproni klub két színe, azaz nem a sárga és nem a zöld... A játékost egyébként akár már szombaton láthatta volna a közönség az év edzőjének választott Gáspár Dávid csapatában, de a cseh BK Zabiny Brno lemondta a találkozót.

Jó eséllyel egyébként a piros mellett – mert mint látható ez a "győztes" – új klubja színei is szimpatikusak Wallack számára, egy videóban ugyanis mosolyogva pakolja a soproni felszereléseit.