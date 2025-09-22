szeptember 22., hétfő

Móric névnap

29°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Súlyos sérülést szenvedett a Sopron Basket játékosa

Címkék#Papp Klaudia#Krasznai Ferenc Emlékmérkőzés#Universitas Pécs#Sopron Basket

A Universitas Pécs elleni felkészülési mérkőzésen szenvedett sérülést Papp Klaudia. A Sopron Basket irányítója egyelőre nem léphet pályára.

Kisalföld.hu

Szemsérüléssel kezelik a Sopron Basket irányítóját. 

Sopron Basket Papp
Papp Klaudia, a Sopron Basket irányítója a következő mérkőzést biztosan kihagyja.
Fotó: Sopron Basket

A játékos így biztosan kihagyja a keddi, Prága elleni Krasznai Ferenc Emlékmérkőzést. Pappra még vizsgálatok várnak, ezek eredménye határozza meg azt, hogy a kosárlabdázó mikor játszhat újra. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu