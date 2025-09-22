Súlyos sérülést szenvedett a Sopron Basket játékosa

Szemsérüléssel kezelik a Sopron Basket irányítóját.

Papp Klaudia, a Sopron Basket irányítója a következő mérkőzést biztosan kihagyja.

Fotó: Sopron Basket

A játékos így biztosan kihagyja a keddi, Prága elleni Krasznai Ferenc Emlékmérkőzést. Pappra még vizsgálatok várnak, ezek eredménye határozza meg azt, hogy a kosárlabdázó mikor játszhat újra.