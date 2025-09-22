Kosárlabda
1 órája
Súlyos sérülést szenvedett a Sopron Basket játékosa
A Universitas Pécs elleni felkészülési mérkőzésen szenvedett sérülést Papp Klaudia. A Sopron Basket irányítója egyelőre nem léphet pályára.
Szemsérüléssel kezelik a Sopron Basket irányítóját.
A játékos így biztosan kihagyja a keddi, Prága elleni Krasznai Ferenc Emlékmérkőzést. Pappra még vizsgálatok várnak, ezek eredménye határozza meg azt, hogy a kosárlabdázó mikor játszhat újra.
