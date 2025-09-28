Sopron Basket: lehengerlő szezonkezdés

Sopron Basket - Vasas Akadémia 103-48 (28-11, 32-7, 28-15, 15-15)

Sopron, női NB I, 1500 néző. V.: Földesi, Szilágyi, Szőts.

Sopron: MÜHL 10/9, FRISKOVEC 19/3, SINKA-PÁLINKÁS 17/15, BROOKS 18/3, Wallack 6. Cs.: Laczkó 5, Sitku 8, Jevtovics 4, BÖRÖNDY 14/6, Rokob 2. Edző: Gáspár Dávid.

Vasas: Angyal 10/6, Kárpáthegyi, Szerencsés 10/3, Gyöngyösi 3, JÁHNI 16. Cs.: Szoboszlai, Madar E. 2, Kendelényi 4, Szirony, Mayr 3. Edző: Nenad Markovic.

A Sopronban a női csapat első hazai meccseit megelőző ünnepélyes felvezetés után a bajnokcsapat szezonbeli első kosara az új horvát irányító, Mühl triplája volt, ám ekkor 4-0-ra vezetett a bátran, jól kezdő Vasas. A távoli találat átlendítette a kezdeti idegességen a címvédőt, a negyed derekán az élvonalban most debütáló Sinka-Pálinkás két hármasára és Brooks kosarara alapozva után 14-6-ra már a 14-2-es "száguldást" bemutató soproniak vezettek. Egyértelműen Gáspár Dávid együttesének akarata érvényesült, a negyed végére közel 20 pontra nőtt a különbség.

A második etap elején Sinka-Pálinkás negyedik triplája után - 4 kísérletből - 20 pont fölé nőtt a bajnokcsapat előnye. Nagyon egyoldalúvá vált a játék, Brooks és Böröndy is beemelt 1-1 hármast,a Vasas pedig nem tudott mit kezdeni a soproni védekezéssel. A második etap első felét 14-0-ra nyerve 30, a félidő hajrájában pedig 40 fölé hizlalta előnyét a Sopron.

A második félidő - amelynek elején Sinka-Pálinkás az ötödik tripláját is bedobta - ezek után már formalitás volt, a 37. percben Sitku révén a 100 pontot is elérte a Sopron, amelynek végül minden játékosa szerzett kosarat.