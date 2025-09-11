A csapat sikerének tartja a saját díját az év edzője

Mint arról már beszámoltunk, Gáspár Dávidot, a bajnok Sopron Basket edzőjét választották az előző évad legjobb női edzőjének. A szakvezetővel a díj mellett a következő szezonra készülő együttesről is beszélgettünk.

Gáspár Dávid a legutóbbi szezonban bajnoki aranyig vezette a Sopron Basket együttesét.

"Úgy vélem, ha egy csapatsportágban egy edzőt elismernek, az valahol a csapatnak is szól – kezdte a szakember. – A csapaton nemcsak a játékosokat és a szakmai stáb tagjait értem, hanem a klub vezetőségét is, amely a munkához szükséges hátteret biztosítja.

Ebben a sikerben benne van a játékosok alázatos, kemény munkája, a hatékonyan, jól működő stábom tagjaié, és persze – nem szeretnék álszernénynek tűnni – a magamé is.

Az elismerés tehát a klubnak szól a vezetőségtől kezdve a szakmai és egészségügyi stáb tagjain át a játékosokig. Örülök, hogy egy ilyen évek óta jól működő csapatban, stábbal dolgozhatok."

A Sopron Basket keretének magja együtt maradt

A tavalyi bajnokcsapat gerince ugyan együtt maradt, de azért volt pár változás, tovább fiatalodott az együttes. Hogy mi várható a következő évadban, arról így nyilatkozott Gáspár Dávid:

"Valóban sok fiatal, sőt, nagyon fiatal játékosa lesz a keretnek a következő évadban. Ennek van jó oldala is, nagyon lelkesen, hatalmas energiával, alázattal dolgoznak, ugyanakkor ahhoz, hogy fejlődjenek, nagyon sok mérkőzést kell játszani, de hosszabb velük távra tervezünk, mérkőzés pedig akár a bajnokságban, akár az Euroligában lesz bőven."

A szakember azt is elmondta: vannak nehézségeik a felkészülés során.

"Légiós irányítónk, Nika Mühl operációja utáni rehabilitációja utolsó időszakát tölti, hamarosan teljes értékű munkát végez, másik irányítónk, Papp Dia térdsérüléssel bajlódik. Jelena Brooks még tavasszal esett át egy beavatkozáson, ő már játszott, de még nem teljes értékű. A többiek dolgoznak nagy akarattal, szorgalommal. A héten a kanadai Tara Wallack szerződtetésével teljessé vált a keret. Ő Európában újonc, vagy ahogy a sportágban mondják, rookie, és ennek meglehetnek a maga nehézségei. Meg kell próbálni alkalmazkodnia az európai kosaras kultúrához, de ehhez nyilván kell némi idő. Amúgy fiatal, a posztjához képest kimondottan energikus, mozgékony játékos, aki a gyűrűtől távolabb is veszélyes, és van az alsó poszton is játéka, bízom benne, hogy hasznunkra, segítségünkre lesz."