Kosárlabda

2 órája

Elmarad a Sopron Basket csehek elleni mérkőzése

A Sopron Basket női kosárlabdacsapata nem tudott ellenfelet találni, így szombaton nem játszik edzőmeccset.

Kisalföld.hu
Elmarad a Sopron Basket edzőmeccse.

A Sopron Basket közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a cseh BK Zabiny Brno csapata sérülések miatt lemondta a szombati felkészülési mérkőzést. Mivel az idő rövidsége és az utazást vállaló csapatok felkészülési menetrendje miatt nem sikerült ellenfelet találniuk a soproniaknak szombatra, így a szurkolóiknak még várniuk kell arra, hogy láthassák kedvenceiket hazai környezetben: erre szeptember 23-án a cseh Euroliga-címvédő ZVVZ USK Praha ellen les lehetőség.

