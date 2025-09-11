Elmarad a Sopron Basket csehek elleni mérkőzése

A Sopron Basket közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a cseh BK Zabiny Brno csapata sérülések miatt lemondta a szombati felkészülési mérkőzést. Mivel az idő rövidsége és az utazást vállaló csapatok felkészülési menetrendje miatt nem sikerült ellenfelet találniuk a soproniaknak szombatra, így a szurkolóiknak még várniuk kell arra, hogy láthassák kedvenceiket hazai környezetben: erre szeptember 23-án a cseh Euroliga-címvédő ZVVZ USK Praha ellen les lehetőség.