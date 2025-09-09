szeptember 9., kedd

Válogatott mérkőzés

1 órája

Szoboszlai Ronaldo ellen, irány a magyar-portugál! – Infók, tippek, fotók egy helyen

Villámgyorsan keltek el a Puskás Arénába, a magyar-portugál meccsre szóló jegyek. Az eb selejtezőn néz először farkasszemet egymással Szoboszlai és Ronaldo. Ezt mi sem hagyjuk ki, sőt: információkkal segítjük olvasóinkat.

Kisalföld.hu

Százezrek álltak be a virtuális sorba augusztusban, hogy jegyet vásároljanak a magyar-portugál vb selejtező mérkőzésre. A 30 ezer bérletes már korábban bebiztosította a helyét a szeptember 9-i mérkőzésre, viszont aki csak erre az összecsapásra volt kíváncsi, akár 30 ezer forintot is kifizethetett azért, hogy élőben láthassa Christiano Ronaldot. 

Szoboszlai Ronaldo ellen
Szoboszlai Dominik még soha nem játszott  Ronaldo ellen.
Fotó: MW archív

A Marco Rossi vezette magyar együttes álomszerű kezdést követően játszott döntetlent az írekkel szombaton. Az összecsapáson piros lapot szerző Sallai Roland biztosan nem szerepelhet a keretben, de Dibusz Dénes pályára lépése is kétséges sérülés miatt. 

Ronaldo vasárnap már Budapesten edzett

A portugál válogatott legutóbb Örményországban lépett pályára, majd miután 5-0-ra legyőzték a kaukázusiak nemzeti csapatát, egyből Budapest felé vették az irányt. A csapat szállodájának közelében lévő utcák megteltek rajongókkal, akiknek szerencséjük volt: a játékosok készséggel álltak rendelkezésükre. 

@csongor____ 🇵🇹national team in🇭🇺 #ronaldo #portugal #autograph #hungary #budapest ♬ FUNK INFERNAL - DYGO & Mxng0

A portugálok vasárnap az MTK pályáján, hétfőn pedig már a Puskásban készültek a kedd esti összecsapásra. 

A szurkolók a huszadik percben tapsolni fognak, ennek okáról a kiemelt szavakra kattintva olvashat, vagy cikkajánlónkban.

Hamarosan mi is útnak indulunk, hozzuk a legfontosabb információkat!

