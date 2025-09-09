1 órája
Szoboszlai Ronaldo ellen, irány a magyar-portugál! – Infók, tippek, fotók egy helyen
Villámgyorsan keltek el a Puskás Arénába, a magyar-portugál meccsre szóló jegyek. Az eb selejtezőn néz először farkasszemet egymással Szoboszlai és Ronaldo. Ezt mi sem hagyjuk ki, sőt: információkkal segítjük olvasóinkat.
Százezrek álltak be a virtuális sorba augusztusban, hogy jegyet vásároljanak a magyar-portugál vb selejtező mérkőzésre. A 30 ezer bérletes már korábban bebiztosította a helyét a szeptember 9-i mérkőzésre, viszont aki csak erre az összecsapásra volt kíváncsi, akár 30 ezer forintot is kifizethetett azért, hogy élőben láthassa Christiano Ronaldot.
A Marco Rossi vezette magyar együttes álomszerű kezdést követően játszott döntetlent az írekkel szombaton. Az összecsapáson piros lapot szerző Sallai Roland biztosan nem szerepelhet a keretben, de Dibusz Dénes pályára lépése is kétséges sérülés miatt.
Ronaldo vasárnap már Budapesten edzett
A portugál válogatott legutóbb Örményországban lépett pályára, majd miután 5-0-ra legyőzték a kaukázusiak nemzeti csapatát, egyből Budapest felé vették az irányt. A csapat szállodájának közelében lévő utcák megteltek rajongókkal, akiknek szerencséjük volt: a játékosok készséggel álltak rendelkezésükre.
A portugálok vasárnap az MTK pályáján, hétfőn pedig már a Puskásban készültek a kedd esti összecsapásra.
A szurkolók a huszadik percben tapsolni fognak, ennek okáról a kiemelt szavakra kattintva olvashat, vagy cikkajánlónkban.
Hamarosan mi is útnak indulunk, hozzuk a legfontosabb információkat!