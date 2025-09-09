Szoboszlai Ronaldo ellen, irány a magyar-portugál! – Infók, tippek, fotók egy helyen

Százezrek álltak be a virtuális sorba augusztusban, hogy jegyet vásároljanak a magyar-portugál vb selejtező mérkőzésre. A 30 ezer bérletes már korábban bebiztosította a helyét a szeptember 9-i mérkőzésre, viszont aki csak erre az összecsapásra volt kíváncsi, akár 30 ezer forintot is kifizethetett azért, hogy élőben láthassa Christiano Ronaldot.

Szoboszlai Dominik még soha nem játszott Ronaldo ellen.

A Marco Rossi vezette magyar együttes álomszerű kezdést követően játszott döntetlent az írekkel szombaton. Az összecsapáson piros lapot szerző Sallai Roland biztosan nem szerepelhet a keretben, de Dibusz Dénes pályára lépése is kétséges sérülés miatt.

Ronaldo vasárnap már Budapesten edzett

A portugál válogatott legutóbb Örményországban lépett pályára, majd miután 5-0-ra legyőzték a kaukázusiak nemzeti csapatát, egyből Budapest felé vették az irányt. A csapat szállodájának közelében lévő utcák megteltek rajongókkal, akiknek szerencséjük volt: a játékosok készséggel álltak rendelkezésükre.

A portugálok vasárnap az MTK pályáján, hétfőn pedig már a Puskásban készültek a kedd esti összecsapásra.

