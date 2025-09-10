Rekord - Cristiano Ronaldo beérte Carlos Ruizt

A budapesti magyar-portugál mérkőzésen (2-3) büntetőből eredményes Cristiano Ronaldo 39. vb-kvalifikációs találatát szerezte, ezzel utolérte a guatemalai Carlos Ruizt a világbajnoki selejtezők legeredményesebbjeinek örökranglistáján - emelte ki összefoglalójában az IFFHS.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet a keddi mérkőzéseket elemezve hosszan ír a legtöbb gólt hozó találkozókról, hangsúlyozva, hogy Moldova történetének legnagyobb vereségét szenvedte el, amikor 11-1-re maradt alul vendéglátójával, Norvégiával szemben. A korábbi negatív csúcsot a 2021. márciusi, Dánia elleni 0-8 jelentette.

Ronaldo újabb rekordot állított be - Fotó: Csapo Balazs

Ugyanakkor a norvégok megismételték eddigi legnagyobb különbségű selejtezős győzelmüket: 1992. szeptember 9-én San Marinót intézték el 10-0-val. A keddi 11 gólból Erling Haaland egymaga ötöt vállalt, az európai játékosok közül elsőként felzárkózva az osztrák Hans Krankl mögé, aki világbajnoki selejtezőn, 1977-ben hatszor is betalált Málta kapujába. Haaland az utolsó nyolc válogatott fellépése mindegyikén gólt szerzett - olvasható az értékelésben.

A 0-5-tel zárult szerb-angol összecsapás kapcsán az IFFHS azt írta, hogy ez Szerbia/Jugoszlávia történetének legsúlyosabb hazai veresége, beleértve a barátságos mérkőzéseket is. Az előző negatív "legeket" az 1926-os, Csehszlovákia elleni 2-6, és az 1939-es, Németországgal szembeni 1-5 jelentette.

Az összefoglaló kiemelte azt is, hogy az Izlandot 2-1-re legyőző Franciaország az elmúlt 25 vb- és Eb-selejtezős mérkőzéséből egyet sem veszített el (20 győzelem, 5 döntetlen) a 2019. júniusi, törökországi 0-2 óta.