1 órája
Botrányos mérkőzésen jutott tovább az Eb-re a magyar válogatott, a román edző szerint jó hangulatú volt a meccs
Már a résztvevő együttesek nemzeti himnuszát sem lehetett hallani a „füttykoncert" miatt szerdán a craoivai sportcsarnokban. A román-magyar Eb-pótselejtezőt a szurkolók miatt félbeszakították, majd kis kényszerpihenő után dőlt el a párharc.
Balhé miatt szakadt félbe a román-magyar Eb-pótselejtező, a folytatásban viszont a magyarok győztek.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
Hihetetlen közjáték zavarta meg a román-magyar futsalmérkőzést. A találkozó ötödik percében a hazaiak szereztek vezetést, ezután azonban nem szokványos módon ünnepeltek a román szurkolók.
A találat után a drukkerek verekedni kezdtek az egyik szektorban, ezen felbuzdulva többen átrohantak a pályán és csatlakoztak az egymást ütlegelőkhöz. A játékosok elhagyták a játékteret, a rohamrendőrök pedig könnygázzal igyekeztek eloszlatni az egymást verő román szurkolókat.
A közjáték után az együttesek visszatérhettek a pályára és folytathatták a mérkőzést, amely döntetlennel zárult. A párharcot a magyar együttes nyerte, ezzel kijutott a jövő évi litván-lett-szlovén közös rendezésű Eb-re.
Román-magyar: mindenki másképp látta
A szurkolók elképesztő magyarázattal álltak elő: úgy látták, hogy a kijelzőn Románia helyett is Magyarország állt, ez dühítette fel a tömeget. A gsp.ro cikke szerint az indulatokat a másik tábor igyekezett csitítani, állításuk szerint ezért rohantak be a pályára.
A csendőrség szerint viszont úgy tudja, a két román szurkolói csoport közötti ellenségeskedés fajult verekedéssé. A hatósági intézkedés során kiterelték a rendbontókat, többükre pénzbírságot szabtak ki és egy évre kitiltották őket a sporteseményekről.
A román edző nyilatkozata elképesztő
Nem akarok nyilatkozni arról, ami a szurkolók között történt. A közönség végig maradt, és nagyszerű hangulat volt. Nem hiszem, hogy az incidensnek bármi köze lett volna a válogatotthoz. Nem az én dolgom... Nekik megvannak a saját dolgaik, én nem avatkozom vele. Ki tudja, hogy más lett volna az eredmény? Utána is jó volt a hangulat
- áll a csakfoci.hu cikkében.
Alasztics Marcell, a magyar futsalválogatott kapusa úgy véli, megmutatták a lelkierejüket.
„Ami ma itt történt, az nem megengedhető. A testi épségünk bármelyik másodpercben veszélyben lehetett volna. Ilyenek vagyunk mi, magyarok: szeretjük a nehezebb utat választani, de így a siker talán még édesebb"
- hangoztatta, kiemelve azt, hogy a hátrányukat az előnyükre tudták fordítani.