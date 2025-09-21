szeptember 21., vasárnap

Megyei foci

1 órája

Robog a Győrasszonyfa és a Lébény - a megyei másod- és harmadosztály hétvégi eredményei - galériával

Címkék#megyei foci#amatőr labdarúgás#labdarúgás

Íme a hétvégi fordulók eredményei, és összes góllövője.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Pannonhalma-Horn–Győrasszonyfa 1–2 (1–1). Gsz.: Hutvágner (öngól), ill. Wágenhoffer (2).
Téti Sokoró–Felpéc 4–0 (2–0). Gsz.: Paár (2), Molnár G., Börzsei.
Robo-Tech-Börcs–Győrújfalu II 2–2 (0–0). Gsz.: Németh L., Soóky, ill. Komjáthy, Tóth L. 
Üstökös FC Bácsa II–Bőny 2–3 (2–3). Gsz.: Thiel, Vedres, ill. Szabó P. (2), Kálóczi.
Kajárpéc-Herold Trans–DAC-UP 3–1 (1–0). Gsz.: Gerencsér (2), Weiszdorn, ill. Markotics.
Táp–Vámosszabadi 2–2 (1–0). Gsz.: Vaszari, Nagy Á., ill. Töltősi, Tóth M.
Győrszentiván–Nyúl 7–1 (4–1). Gsz.: Káposzta (3), Stefanits (2), Kiss B., Hegedűs, ill. Ábrahám.

A bajnokság állása:  
 

1.Győrasszonyfa752010 - 517
2.Tét750217 - 415
3.Győrújfalu II742122 - 1014
4.Kajárpéc742117 - 714
5.Pannonhalma741213 - 513
6.Győrszentiván733124 - 1712
7.Táp731315 - 1910
8.Bőny622212 - 158
9.Vámosszabadi722310 - 158
10.Nyúl621320 - 197
11.Börcs*623113 - 75
12.DAC-UP61144 - 164
13.Felpéc70078 - 240
14.Bácsa II70074 - 260

*A Börcstől 4 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

MITE–Duvenbeck-Hegyeshalom 1–1 (0–1). Gsz.: Tiba, ill. Horváth L.
Hincsics Color-Ásványráró–Rajka 4–1 (1–0). Gsz.: Gódány, Szombathelyi, Böősi, Béli-Jáger, ill. Bonco.
Kunsziget–Foldana-Hédervár 2–2 (1–1). Gsz.: Kümmel (2), ill. Horváth Á., Dániel.
Lipót Pékség–Lébény 0–3 (0–2). Gsz.: Kreicz, Németh M., Hécz.
Kimle–Elektromoson-Levél 1–3 (0–2). Gsz.: Hamar, ill. Domonkos, Dankó, Skoda.
Mosonszentmiklós–Máriakálnok 1–3 (1–0). Gsz.: Lévai, ill. Szigeti (2), Benkovich.
Jánossomorja–Dunakiliti 0–4 (0–1). Gsz.: Svarda (3), Bedő.

MITE-Hegyeshalom, megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Kerekes István

A bajnokság állása:

1.Lébény761035 - 619
2.Dunakiliti651023 - 716
3.Máriakálnok650131 - 1115
4.Hegyeshalom641115 - 213
5.Jánossomorja741212 - 1013
6.Hédervár731318 - 1410
7.MITE731310 - 1010
8.Ásványráró630311 - 229
9.Rajka620410 - 206
10.Levél620411 - 246
11.Lipót61148 - 164
12.Kunsziget61146 - 154
13.M.-szentmiklós710615 - 143
14.Kimle71069 - 433

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

Beled–SVSE-GYSEV 4–1 (2–0). Gsz.: Molnár M. (2), Kiss Á., Kiss R., ill. Tóth J.
Farád–MET-NA-Veszkény 1–2 (0–1). Gsz.: Németh B., ill. Horváth I., Balogh E.
Nagycenk–Rábaszentandrás 3–1 (1–0). Gsz.: Barkovics, Varga B., Bodnár, ill. Kajtár.
Szany–SFAC 1900 2–1 (2–1). Gsz.: Eris, Stróber, ill. Pócza.
Petőháza–Répcementi 2–2 (1–0). Gsz.: Horváth B. (2), ill. Szücs (2).
Rábatamási–Lövő 1–1 (0–0). Gsz.: Fazekas, ill. Balogh M.

A bajnokság állása: 

1.R.-szentandrás751115 - 816
2.Veszkény740317 - 1212
3.Beled732217 - 1211
4.Rábatamási732211 - 911
5.Nagycenk732216 - 1711
6.Szany73139 - 1110
7.Répcementi624015 - 1210
8.Petőháza723210 - 109
9.SFAC721410 - 127
10.Lövő721414 - 177
11.Farád72059 - 146
12.SVSE61146 - 154

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Bakonyszentlászló–Tényő 6–0 (1–0). Gsz.: Puzsoma (2), Proceller (2), Nyári D., Nyári O.
Pér–Töltéstava 7–0 (5–0). Gsz.: Samu (2), Kajtár (2), Laposa, Varga R., Sárközi.
Gyömöre–Veszprémvarsány 1–2 (0–0). Gsz.: Dömötör, ill. Deli, Körmendi.
Csikvánd–Sokorópátka 2–1 (1–1). Gsz.: Schauer Á. (2), ill. Kalmár.

A bajnokság állása:

1.B.-szentlászló660032 - 318
2.Sokorópátka750222 - 1115
3.Csikvánd741220 - 1113
4.Pér730426 - 229
5.Tényő730421 - 269
6.Töltéstava730417 - 269
7.V.-varsány711518 - 464
8.Gyömöre61054 - 153

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport

Kóny–Bajcs 3–0 (1–0). Gsz.: Kókai, Rácz, Varga Z.
Győrsövényház–Nagyszentjános 8–2 (3–1). Gsz.: Juhász (2), Stróbli (2), Szabó D., Petrohai, Domoszlai, Horváth M., ill. Molnár Sz., Czechmeister.
Bágyogszovát–Győrság 6–0 (2–0). Gsz.: Szabó Zs. (3), Terdik, Benszki, Bejczi (öngól).
Rábapatona–Győr Sharks 5–1 (3–0). Gsz.: Varga M. (3), Mező, Kertai, ill. Mitring.
Abda II-Dom-King–Győrújbarát II 5–1 (3–0). Gsz.: Herczeg (2), Busa (2), Farkas, ill. Csenkei.
DAC 1912–Rábaszentmihály 10–0 (6–0). Gsz.: Rózsavölgyi (5), Bessenyei (2), Perfetto, Lengyel, Póczik.
Pázmándfalu–Börcs II 5–1 (3–0). Gsz.: Gede (2), Herczeg, Barth, Pető (öngól), ill. Nagy D.

A bajnokság állása:

1.DAC 1912660086 - 418
2.Bágyogszovát660058 - 618
3.Abda II650131 - 715
4.Enese550024 - 315
5.Győrsövényház750234 - 1715
6.Rábapatona640221 - 712
7.Kóny640217 - 1012
8.Győrújbarát II531121 - 1210
9.R.-szentmihály731315 - 1810
10.Pázmándfalu72059 - 406
11.Győrság71065 - 293
12.Bajcs71069 - 373
13.Győr Sharks61056 - 563
14.Nagyszentjános700710 - 490
15.Börcs II60063 - 540

Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Bezenye–Dunaszentpál 1–4 (1–0). Gsz.: Belovic, ill. Jakatics (2), Szóka, Gajdos.
Solar CT-Mecsér–MITE II 4–2 (0–1). Gsz.: Forgács (2), Neubrandt, Varga M., ill. Tasnádi, Kurucz.
Győrzámoly–Püski 2–3 (1–3). Gsz.: Krén, Rozsics, ill. Ásványi (2), Czafik.
Halászi–Károlyháza 4–2 (1–2). Gsz.: Varga D., Fördős, Weisz, Bali, ill. Cseh, Orosz.
Öttevény–Dunasziget 0–3 (0–2). Gsz.: Svarda (2), Papp Gy.
Győrladamér–Hotel Lajta Park 2–3 (2–3). Gsz.: Farkas (2), ill. Simon (2), Kocsis.
Bódi Trans-Mosonszolnok–Lajtaszig-Darnó-Zseli 2–1 (1–0). Gsz.: Varga Sz. (2), ill. Orbán.
Dunaszeg–Mosonszentmiklós II 5–0 (3–0). Gsz.: Hermán, Kun, Schofhauser A., Koteczki, Bekő.

A bajnokság állása:  

1.Püski760141 - 1018
2.Mecsér760125 - 1318
3.Dunasziget760121 - 1218
4.Győrzámoly751129 - 1016
5.Dunaszentpál750225 - 815
6.Dunaszeg750224 - 1515
7.Hotel Lajta P.741231 - 1613
8.Halászi741228 - 1513
9.M.-miklós II731320 - 2110
10.Károlyháza622218 - 158
11.M.-szolnok72059 - 236
12.Győrladamér720512 - 326
13.Darnó-Zseli60158 - 171
14.Bezenye70169 - 331
15.Öttevény70167 - 451
16.MITE II*70168 - 300

*A MITE II-től 1 pont levonva.

Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport

Vág–Egyházasfalu 7–0 (2–0). Gsz.: Balázs (2), Pető (2), Varga B., Szabó B., Orbán P.
Csapod–Fertőrákos 5–3 (4–2). Gsz.: Molnár-Takács A. (2), Horváth T., Lukács P., Henye, ill. Vörös (3).
Kisfalud–Ágfalva 0–3 (0–2). Gsz.: Horváth L. (2), Várhidi.
Markotabödöge–Jobaháza 2–1 (1–0). Gsz.: Tollár (2), ill. Fülöp.
Osli–Egyed 4–0 (2–0). Gsz.: Bogdán, Havasi, Mészáros, Szarka.

A bajnokság állása:

1.Osli770032 - 1121
2.Csapod650118 - 915
3.Vág641119 - 813
4.M.-bödöge540114 - 812
5.Jobaháza731315 - 1010
6.Fertőrákos631216 - 1610
7.Mihályi51135 - 54
8.Ágfalva51139 - 164
9.Egyházasfalu611415 - 244
10.Egyed610510 - 213
11.Kisfalud70074 - 290

Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport

Újkér–Harka 2–1 (2–1). Gsz.: Rákóczy, Lukács, ill. Horváth P. 
Balf–Tercia-Fertőendréd 7–2 (2–0). Gsz.: ill. Heiszenberger, Varga K.
Rábakecöl–Nagylózs 3–1 (3–1). Gsz.: Major B., Major G., Kőhalmi, ill. Varga. 
Fertőszentmiklós II–Himod 1–2 (1–1). Gsz.: Tar, ill. Vellner, Tóth B. 
Fertőd–Babót 3–0 (0–0). Gsz.: Horváth (2), Dvornik.
Pusztacsalád–Sopronhorpács 1–6 (0–4). Gsz.: Kucskó, ill. Kovács (3), Takács (2), Horváth J.  
Zsira–Répcevis 1–6 (0–3). Gsz.: Marton, ill. Lukács M. (4), Vernyik, Farkas.

A bajnokság állása:

1.Hegykő550023 - 515
2.S.-horpács650122 - 915
3.Nagylózs740321 - 1512
4.Fertőendréd640222 - 2012
5.Babót631211 - 1310
6.Himod430118 - 99
7.Balf530215 - 129
8.Répcevis630322 - 219
9.Újkér430111 - 119
10.Rábakecöl620411 - 116
11.F.-miklós II620411 - 166
12.Harka510412 - 173
13.Fertőd41037 - 153
14.Pusztacsalád610510 - 243
15.Zsira60156 - 241

Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.

