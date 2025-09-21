Robog a Győrasszonyfa és a Lébény - a megyei másod- és harmadosztály hétvégi eredményei - galériával

A bajnokság állása:

1. B.-szentlászló 6 6 0 0 32 - 3 18 2. Sokorópátka 7 5 0 2 22 - 11 15 3. Csikvánd 7 4 1 2 20 - 11 13 4. Pér 7 3 0 4 26 - 22 9 5. Tényő 7 3 0 4 21 - 26 9 6. Töltéstava 7 3 0 4 17 - 26 9 7. V.-varsány 7 1 1 5 18 - 46 4 8. Gyömöre 6 1 0 5 4 - 15 3

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport

Kóny–Bajcs 3–0 (1–0). Gsz.: Kókai, Rácz, Varga Z.

Győrsövényház–Nagyszentjános 8–2 (3–1). Gsz.: Juhász (2), Stróbli (2), Szabó D., Petrohai, Domoszlai, Horváth M., ill. Molnár Sz., Czechmeister.

Bágyogszovát–Győrság 6–0 (2–0). Gsz.: Szabó Zs. (3), Terdik, Benszki, Bejczi (öngól).

Rábapatona–Győr Sharks 5–1 (3–0). Gsz.: Varga M. (3), Mező, Kertai, ill. Mitring.

Abda II-Dom-King–Győrújbarát II 5–1 (3–0). Gsz.: Herczeg (2), Busa (2), Farkas, ill. Csenkei.

DAC 1912–Rábaszentmihály 10–0 (6–0). Gsz.: Rózsavölgyi (5), Bessenyei (2), Perfetto, Lengyel, Póczik.

Pázmándfalu–Börcs II 5–1 (3–0). Gsz.: Gede (2), Herczeg, Barth, Pető (öngól), ill. Nagy D.

A bajnokság állása:

1. DAC 1912 6 6 0 0 86 - 4 18 2. Bágyogszovát 6 6 0 0 58 - 6 18 3. Abda II 6 5 0 1 31 - 7 15 4. Enese 5 5 0 0 24 - 3 15 5. Győrsövényház 7 5 0 2 34 - 17 15 6. Rábapatona 6 4 0 2 21 - 7 12 7. Kóny 6 4 0 2 17 - 10 12 8. Győrújbarát II 5 3 1 1 21 - 12 10 9. R.-szentmihály 7 3 1 3 15 - 18 10 10. Pázmándfalu 7 2 0 5 9 - 40 6 11. Győrság 7 1 0 6 5 - 29 3 12. Bajcs 7 1 0 6 9 - 37 3 13. Győr Sharks 6 1 0 5 6 - 56 3 14. Nagyszentjános 7 0 0 7 10 - 49 0 15. Börcs II 6 0 0 6 3 - 54 0

Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Bezenye–Dunaszentpál 1–4 (1–0). Gsz.: Belovic, ill. Jakatics (2), Szóka, Gajdos.

Solar CT-Mecsér–MITE II 4–2 (0–1). Gsz.: Forgács (2), Neubrandt, Varga M., ill. Tasnádi, Kurucz.

Győrzámoly–Püski 2–3 (1–3). Gsz.: Krén, Rozsics, ill. Ásványi (2), Czafik.

Halászi–Károlyháza 4–2 (1–2). Gsz.: Varga D., Fördős, Weisz, Bali, ill. Cseh, Orosz.

Öttevény–Dunasziget 0–3 (0–2). Gsz.: Svarda (2), Papp Gy.

Győrladamér–Hotel Lajta Park 2–3 (2–3). Gsz.: Farkas (2), ill. Simon (2), Kocsis.

Bódi Trans-Mosonszolnok–Lajtaszig-Darnó-Zseli 2–1 (1–0). Gsz.: Varga Sz. (2), ill. Orbán.

Dunaszeg–Mosonszentmiklós II 5–0 (3–0). Gsz.: Hermán, Kun, Schofhauser A., Koteczki, Bekő.

A bajnokság állása:

1. Püski 7 6 0 1 41 - 10 18 2. Mecsér 7 6 0 1 25 - 13 18 3. Dunasziget 7 6 0 1 21 - 12 18 4. Győrzámoly 7 5 1 1 29 - 10 16 5. Dunaszentpál 7 5 0 2 25 - 8 15 6. Dunaszeg 7 5 0 2 24 - 15 15 7. Hotel Lajta P. 7 4 1 2 31 - 16 13 8. Halászi 7 4 1 2 28 - 15 13 9. M.-miklós II 7 3 1 3 20 - 21 10 10. Károlyháza 6 2 2 2 18 - 15 8 11. M.-szolnok 7 2 0 5 9 - 23 6 12. Győrladamér 7 2 0 5 12 - 32 6 13. Darnó-Zseli 6 0 1 5 8 - 17 1 14. Bezenye 7 0 1 6 9 - 33 1 15. Öttevény 7 0 1 6 7 - 45 1 16. MITE II* 7 0 1 6 8 - 30 0

*A MITE II-től 1 pont levonva.

Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport

Vág–Egyházasfalu 7–0 (2–0). Gsz.: Balázs (2), Pető (2), Varga B., Szabó B., Orbán P.

Csapod–Fertőrákos 5–3 (4–2). Gsz.: Molnár-Takács A. (2), Horváth T., Lukács P., Henye, ill. Vörös (3).

Kisfalud–Ágfalva 0–3 (0–2). Gsz.: Horváth L. (2), Várhidi.

Markotabödöge–Jobaháza 2–1 (1–0). Gsz.: Tollár (2), ill. Fülöp.

Osli–Egyed 4–0 (2–0). Gsz.: Bogdán, Havasi, Mészáros, Szarka.

A bajnokság állása:

1. Osli 7 7 0 0 32 - 11 21 2. Csapod 6 5 0 1 18 - 9 15 3. Vág 6 4 1 1 19 - 8 13 4. M.-bödöge 5 4 0 1 14 - 8 12 5. Jobaháza 7 3 1 3 15 - 10 10 6. Fertőrákos 6 3 1 2 16 - 16 10 7. Mihályi 5 1 1 3 5 - 5 4 8. Ágfalva 5 1 1 3 9 - 16 4 9. Egyházasfalu 6 1 1 4 15 - 24 4 10. Egyed 6 1 0 5 10 - 21 3 11. Kisfalud 7 0 0 7 4 - 29 0

Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport

Újkér–Harka 2–1 (2–1). Gsz.: Rákóczy, Lukács, ill. Horváth P.

Balf–Tercia-Fertőendréd 7–2 (2–0). Gsz.: ill. Heiszenberger, Varga K.

Rábakecöl–Nagylózs 3–1 (3–1). Gsz.: Major B., Major G., Kőhalmi, ill. Varga.

Fertőszentmiklós II–Himod 1–2 (1–1). Gsz.: Tar, ill. Vellner, Tóth B.

Fertőd–Babót 3–0 (0–0). Gsz.: Horváth (2), Dvornik.

Pusztacsalád–Sopronhorpács 1–6 (0–4). Gsz.: Kucskó, ill. Kovács (3), Takács (2), Horváth J.

Zsira–Répcevis 1–6 (0–3). Gsz.: Marton, ill. Lukács M. (4), Vernyik, Farkas.