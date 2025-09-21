1 órája
Robog a Győrasszonyfa és a Lébény - a megyei másod- és harmadosztály hétvégi eredményei - galériával
Íme a hétvégi fordulók eredményei, és összes góllövője.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport
Pannonhalma-Horn–Győrasszonyfa 1–2 (1–1). Gsz.: Hutvágner (öngól), ill. Wágenhoffer (2).
Téti Sokoró–Felpéc 4–0 (2–0). Gsz.: Paár (2), Molnár G., Börzsei.
Robo-Tech-Börcs–Győrújfalu II 2–2 (0–0). Gsz.: Németh L., Soóky, ill. Komjáthy, Tóth L.
Üstökös FC Bácsa II–Bőny 2–3 (2–3). Gsz.: Thiel, Vedres, ill. Szabó P. (2), Kálóczi.
Kajárpéc-Herold Trans–DAC-UP 3–1 (1–0). Gsz.: Gerencsér (2), Weiszdorn, ill. Markotics.
Táp–Vámosszabadi 2–2 (1–0). Gsz.: Vaszari, Nagy Á., ill. Töltősi, Tóth M.
Győrszentiván–Nyúl 7–1 (4–1). Gsz.: Káposzta (3), Stefanits (2), Kiss B., Hegedűs, ill. Ábrahám.
A bajnokság állása:
|1.
|Győrasszonyfa
|7
|5
|2
|0
|10 - 5
|17
|2.
|Tét
|7
|5
|0
|2
|17 - 4
|15
|3.
|Győrújfalu II
|7
|4
|2
|1
|22 - 10
|14
|4.
|Kajárpéc
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|5.
|Pannonhalma
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|6.
|Győrszentiván
|7
|3
|3
|1
|24 - 17
|12
|7.
|Táp
|7
|3
|1
|3
|15 - 19
|10
|8.
|Bőny
|6
|2
|2
|2
|12 - 15
|8
|9.
|Vámosszabadi
|7
|2
|2
|3
|10 - 15
|8
|10.
|Nyúl
|6
|2
|1
|3
|20 - 19
|7
|11.
|Börcs*
|6
|2
|3
|1
|13 - 7
|5
|12.
|DAC-UP
|6
|1
|1
|4
|4 - 16
|4
|13.
|Felpéc
|7
|0
|0
|7
|8 - 24
|0
|14.
|Bácsa II
|7
|0
|0
|7
|4 - 26
|0
*A Börcstől 4 pont levonva.
Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
MITE–Duvenbeck-Hegyeshalom 1–1 (0–1). Gsz.: Tiba, ill. Horváth L.
Hincsics Color-Ásványráró–Rajka 4–1 (1–0). Gsz.: Gódány, Szombathelyi, Böősi, Béli-Jáger, ill. Bonco.
Kunsziget–Foldana-Hédervár 2–2 (1–1). Gsz.: Kümmel (2), ill. Horváth Á., Dániel.
Lipót Pékség–Lébény 0–3 (0–2). Gsz.: Kreicz, Németh M., Hécz.
Kimle–Elektromoson-Levél 1–3 (0–2). Gsz.: Hamar, ill. Domonkos, Dankó, Skoda.
Mosonszentmiklós–Máriakálnok 1–3 (1–0). Gsz.: Lévai, ill. Szigeti (2), Benkovich.
Jánossomorja–Dunakiliti 0–4 (0–1). Gsz.: Svarda (3), Bedő.
MITE-Hegyeshalom, megyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Kerekes István
A bajnokság állása:
|1.
|Lébény
|7
|6
|1
|0
|35 - 6
|19
|2.
|Dunakiliti
|6
|5
|1
|0
|23 - 7
|16
|3.
|Máriakálnok
|6
|5
|0
|1
|31 - 11
|15
|4.
|Hegyeshalom
|6
|4
|1
|1
|15 - 2
|13
|5.
|Jánossomorja
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Hédervár
|7
|3
|1
|3
|18 - 14
|10
|7.
|MITE
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|8.
|Ásványráró
|6
|3
|0
|3
|11 - 22
|9
|9.
|Rajka
|6
|2
|0
|4
|10 - 20
|6
|10.
|Levél
|6
|2
|0
|4
|11 - 24
|6
|11.
|Lipót
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|12.
|Kunsziget
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|13.
|M.-szentmiklós
|7
|1
|0
|6
|15 - 14
|3
|14.
|Kimle
|7
|1
|0
|6
|9 - 43
|3
Vármegyei II. osztály, Soproni csoport
Beled–SVSE-GYSEV 4–1 (2–0). Gsz.: Molnár M. (2), Kiss Á., Kiss R., ill. Tóth J.
Farád–MET-NA-Veszkény 1–2 (0–1). Gsz.: Németh B., ill. Horváth I., Balogh E.
Nagycenk–Rábaszentandrás 3–1 (1–0). Gsz.: Barkovics, Varga B., Bodnár, ill. Kajtár.
Szany–SFAC 1900 2–1 (2–1). Gsz.: Eris, Stróber, ill. Pócza.
Petőháza–Répcementi 2–2 (1–0). Gsz.: Horváth B. (2), ill. Szücs (2).
Rábatamási–Lövő 1–1 (0–0). Gsz.: Fazekas, ill. Balogh M.
A bajnokság állása:
|1.
|R.-szentandrás
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|Veszkény
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|3.
|Beled
|7
|3
|2
|2
|17 - 12
|11
|4.
|Rábatamási
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|5.
|Nagycenk
|7
|3
|2
|2
|16 - 17
|11
|6.
|Szany
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|7.
|Répcementi
|6
|2
|4
|0
|15 - 12
|10
|8.
|Petőháza
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|9.
|SFAC
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|10.
|Lövő
|7
|2
|1
|4
|14 - 17
|7
|11.
|Farád
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|12.
|SVSE
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
Vármegyei III. osztály, Győri A csoport
Bakonyszentlászló–Tényő 6–0 (1–0). Gsz.: Puzsoma (2), Proceller (2), Nyári D., Nyári O.
Pér–Töltéstava 7–0 (5–0). Gsz.: Samu (2), Kajtár (2), Laposa, Varga R., Sárközi.
Gyömöre–Veszprémvarsány 1–2 (0–0). Gsz.: Dömötör, ill. Deli, Körmendi.
Csikvánd–Sokorópátka 2–1 (1–1). Gsz.: Schauer Á. (2), ill. Kalmár.
A bajnokság állása:
|1.
|B.-szentlászló
|6
|6
|0
|0
|32 - 3
|18
|2.
|Sokorópátka
|7
|5
|0
|2
|22 - 11
|15
|3.
|Csikvánd
|7
|4
|1
|2
|20 - 11
|13
|4.
|Pér
|7
|3
|0
|4
|26 - 22
|9
|5.
|Tényő
|7
|3
|0
|4
|21 - 26
|9
|6.
|Töltéstava
|7
|3
|0
|4
|17 - 26
|9
|7.
|V.-varsány
|7
|1
|1
|5
|18 - 46
|4
|8.
|Gyömöre
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
Vármegyei III. osztály, Győri B csoport
Kóny–Bajcs 3–0 (1–0). Gsz.: Kókai, Rácz, Varga Z.
Győrsövényház–Nagyszentjános 8–2 (3–1). Gsz.: Juhász (2), Stróbli (2), Szabó D., Petrohai, Domoszlai, Horváth M., ill. Molnár Sz., Czechmeister.
Bágyogszovát–Győrság 6–0 (2–0). Gsz.: Szabó Zs. (3), Terdik, Benszki, Bejczi (öngól).
Rábapatona–Győr Sharks 5–1 (3–0). Gsz.: Varga M. (3), Mező, Kertai, ill. Mitring.
Abda II-Dom-King–Győrújbarát II 5–1 (3–0). Gsz.: Herczeg (2), Busa (2), Farkas, ill. Csenkei.
DAC 1912–Rábaszentmihály 10–0 (6–0). Gsz.: Rózsavölgyi (5), Bessenyei (2), Perfetto, Lengyel, Póczik.
Pázmándfalu–Börcs II 5–1 (3–0). Gsz.: Gede (2), Herczeg, Barth, Pető (öngól), ill. Nagy D.
A bajnokság állása:
|1.
|DAC 1912
|6
|6
|0
|0
|86 - 4
|18
|2.
|Bágyogszovát
|6
|6
|0
|0
|58 - 6
|18
|3.
|Abda II
|6
|5
|0
|1
|31 - 7
|15
|4.
|Enese
|5
|5
|0
|0
|24 - 3
|15
|5.
|Győrsövényház
|7
|5
|0
|2
|34 - 17
|15
|6.
|Rábapatona
|6
|4
|0
|2
|21 - 7
|12
|7.
|Kóny
|6
|4
|0
|2
|17 - 10
|12
|8.
|Győrújbarát II
|5
|3
|1
|1
|21 - 12
|10
|9.
|R.-szentmihály
|7
|3
|1
|3
|15 - 18
|10
|10.
|Pázmándfalu
|7
|2
|0
|5
|9 - 40
|6
|11.
|Győrság
|7
|1
|0
|6
|5 - 29
|3
|12.
|Bajcs
|7
|1
|0
|6
|9 - 37
|3
|13.
|Győr Sharks
|6
|1
|0
|5
|6 - 56
|3
|14.
|Nagyszentjános
|7
|0
|0
|7
|10 - 49
|0
|15.
|Börcs II
|6
|0
|0
|6
|3 - 54
|0
Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Bezenye–Dunaszentpál 1–4 (1–0). Gsz.: Belovic, ill. Jakatics (2), Szóka, Gajdos.
Solar CT-Mecsér–MITE II 4–2 (0–1). Gsz.: Forgács (2), Neubrandt, Varga M., ill. Tasnádi, Kurucz.
Győrzámoly–Püski 2–3 (1–3). Gsz.: Krén, Rozsics, ill. Ásványi (2), Czafik.
Halászi–Károlyháza 4–2 (1–2). Gsz.: Varga D., Fördős, Weisz, Bali, ill. Cseh, Orosz.
Öttevény–Dunasziget 0–3 (0–2). Gsz.: Svarda (2), Papp Gy.
Győrladamér–Hotel Lajta Park 2–3 (2–3). Gsz.: Farkas (2), ill. Simon (2), Kocsis.
Bódi Trans-Mosonszolnok–Lajtaszig-Darnó-Zseli 2–1 (1–0). Gsz.: Varga Sz. (2), ill. Orbán.
Dunaszeg–Mosonszentmiklós II 5–0 (3–0). Gsz.: Hermán, Kun, Schofhauser A., Koteczki, Bekő.
A bajnokság állása:
|1.
|Püski
|7
|6
|0
|1
|41 - 10
|18
|2.
|Mecsér
|7
|6
|0
|1
|25 - 13
|18
|3.
|Dunasziget
|7
|6
|0
|1
|21 - 12
|18
|4.
|Győrzámoly
|7
|5
|1
|1
|29 - 10
|16
|5.
|Dunaszentpál
|7
|5
|0
|2
|25 - 8
|15
|6.
|Dunaszeg
|7
|5
|0
|2
|24 - 15
|15
|7.
|Hotel Lajta P.
|7
|4
|1
|2
|31 - 16
|13
|8.
|Halászi
|7
|4
|1
|2
|28 - 15
|13
|9.
|M.-miklós II
|7
|3
|1
|3
|20 - 21
|10
|10.
|Károlyháza
|6
|2
|2
|2
|18 - 15
|8
|11.
|M.-szolnok
|7
|2
|0
|5
|9 - 23
|6
|12.
|Győrladamér
|7
|2
|0
|5
|12 - 32
|6
|13.
|Darnó-Zseli
|6
|0
|1
|5
|8 - 17
|1
|14.
|Bezenye
|7
|0
|1
|6
|9 - 33
|1
|15.
|Öttevény
|7
|0
|1
|6
|7 - 45
|1
|16.
|MITE II*
|7
|0
|1
|6
|8 - 30
|0
*A MITE II-től 1 pont levonva.
Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport
Vág–Egyházasfalu 7–0 (2–0). Gsz.: Balázs (2), Pető (2), Varga B., Szabó B., Orbán P.
Csapod–Fertőrákos 5–3 (4–2). Gsz.: Molnár-Takács A. (2), Horváth T., Lukács P., Henye, ill. Vörös (3).
Kisfalud–Ágfalva 0–3 (0–2). Gsz.: Horváth L. (2), Várhidi.
Markotabödöge–Jobaháza 2–1 (1–0). Gsz.: Tollár (2), ill. Fülöp.
Osli–Egyed 4–0 (2–0). Gsz.: Bogdán, Havasi, Mészáros, Szarka.
A bajnokság állása:
|1.
|Osli
|7
|7
|0
|0
|32 - 11
|21
|2.
|Csapod
|6
|5
|0
|1
|18 - 9
|15
|3.
|Vág
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|4.
|M.-bödöge
|5
|4
|0
|1
|14 - 8
|12
|5.
|Jobaháza
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|6.
|Fertőrákos
|6
|3
|1
|2
|16 - 16
|10
|7.
|Mihályi
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|8.
|Ágfalva
|5
|1
|1
|3
|9 - 16
|4
|9.
|Egyházasfalu
|6
|1
|1
|4
|15 - 24
|4
|10.
|Egyed
|6
|1
|0
|5
|10 - 21
|3
|11.
|Kisfalud
|7
|0
|0
|7
|4 - 29
|0
Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport
Újkér–Harka 2–1 (2–1). Gsz.: Rákóczy, Lukács, ill. Horváth P.
Balf–Tercia-Fertőendréd 7–2 (2–0). Gsz.: ill. Heiszenberger, Varga K.
Rábakecöl–Nagylózs 3–1 (3–1). Gsz.: Major B., Major G., Kőhalmi, ill. Varga.
Fertőszentmiklós II–Himod 1–2 (1–1). Gsz.: Tar, ill. Vellner, Tóth B.
Fertőd–Babót 3–0 (0–0). Gsz.: Horváth (2), Dvornik.
Pusztacsalád–Sopronhorpács 1–6 (0–4). Gsz.: Kucskó, ill. Kovács (3), Takács (2), Horváth J.
Zsira–Répcevis 1–6 (0–3). Gsz.: Marton, ill. Lukács M. (4), Vernyik, Farkas.
A bajnokság állása:
|1.
|Hegykő
|5
|5
|0
|0
|23 - 5
|15
|2.
|S.-horpács
|6
|5
|0
|1
|22 - 9
|15
|3.
|Nagylózs
|7
|4
|0
|3
|21 - 15
|12
|4.
|Fertőendréd
|6
|4
|0
|2
|22 - 20
|12
|5.
|Babót
|6
|3
|1
|2
|11 - 13
|10
|6.
|Himod
|4
|3
|0
|1
|18 - 9
|9
|7.
|Balf
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|8.
|Répcevis
|6
|3
|0
|3
|22 - 21
|9
|9.
|Újkér
|4
|3
|0
|1
|11 - 11
|9
|10.
|Rábakecöl
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|11.
|F.-miklós II
|6
|2
|0
|4
|11 - 16
|6
|12.
|Harka
|5
|1
|0
|4
|12 - 17
|3
|13.
|Fertőd
|4
|1
|0
|3
|7 - 15
|3
|14.
|Pusztacsalád
|6
|1
|0
|5
|10 - 24
|3
|15.
|Zsira
|6
|0
|1
|5
|6 - 24
|1
Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.