Rangadó Óváron - Más mérkőzést vár az MKC és az ETO is

Érdekesség, hogy a két gárda nem is oly rég egymás ellen játszott felkészülési mérkőzést. Az augusztusi összecsapáson Per Johansson együttese óvatosabb kezdést követően ritmust váltott, és fölényes, 36–18-as győzelmet aratott a Lajta-partiakkal szemben.

A bajnoki szezont is a győriek kezdték jobban, a zöld-fehérek az első fordulóban a Szombathely ellen győztek 37–20-ra, majd már a Bajnokok Ligájában, Dortmundban is jó teljesítményt nyújtva, több mint negyven gólt szerezve nyertek.

A mosonmagyaróváriak viszont vereséggel rajtoltak a bajnokságban, igaz, Dragan Adzic együttese a címvédő Ferencváros otthonában szerepelt az első fordulóban. A sok új játékost felvonultató MKC ugyan nem tudta megakadályozni a fővárosi zöld-fehérek sikerét, de tisztességgel küzdött, ami mindenképp biztató.

A vármegyei rangadón az óvári vezetőedző azonban még mindig nem számíthat több kulcsjátékosára:

Nagyon várom már ezt a meccset, Európa legjobb csapatát látjuk vendégül, amely ráadásul kirobbanó formában van, mi azonban hatvan percen keresztül a tőlünk telhető maximumot fogjuk hozni. Sajnálom, hogy ez előtt a csodás szurkolótábor előtt nélkülöznünk kell Tóth Esztert, Laetitia Quistet, Melanie Haltert, Stranigg Zsófit, és a hétfői edzés során térdsérülést szenvedő Bevelyn Eghianruwát is

– árulta el Adzic.

„Azt hiszem, összességében mindent gyakoroltunk, nem igazán van konkrét taktikánk. Van egy rendszerünk, mi ebben dolgozunk, és küzdeni fogunk, hogy kiderüljön, melyik csapat a jobb” – mondta az MKC játékosa, Pipy Wolfs.

A Mosonmagyaróvár elleni mindig kulcsfontosságú idegenbeli mérkőzése lesz a csapatnak, amelyet nagy tisztelettel kell kezelni. És hogy ennek mi az oka? Az, hogy abban az évben, amikor Győrbe érkeztem, ott veszítettük el a bajnokságot. A felkészülés alatt nagy különbséggel győztük le őket itthon, de ez teljesen más összecsapás lesz, hiszen tudjuk, hogy hazai pályán ke­mények, ezért úgy készülünk rá, mint egy BL-mérkőzésre

– fogalmazta meg a találkozóval kapcsolatos gondolatait Per Johansson a győri klub honlapján.

Kristina Jörgensen ugyanitt azt emelte ki, hogy nem lehet félvállról venni az MKC-t:

„Nagyon jó csapat a Mosonmagyaróvár, sok kiváló játékosa van, gyors kézilabdát játszik, ezért nekünk is jól kell teljesítenünk. Ellenfelünk játékosai sokat harcolnak, szeretnek gyorsan futni, ezért felkészültnek kell lennünk, kemény védekezésre lesz szükségünk. Emellett az óváriak jó kapusokkal, nagyon jó egyéni képességű játékosokkal rendelkeznek, úgyhogy stabilizálnunk kell a játékunkat, és a határozott védekezésből sokat futni, ahogy mindig, majd okosabb figurákat játszani támadásban” – nyilatkozta a győri irányító.