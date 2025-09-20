Puskás Akadémia FC-ETO FC 0-2 - ÉLŐ

Fizz Liga labdarúgó NB I., 7. forduló

Puskás Akadémia - ETO FC 0-2 - ÉLŐ

Felcsút, Pancho Aréna. Játékvezető: Berke Balázs (Vígh-Tarsolyi Gergő, Aradi József)

Puskás Akadémia: Szappanos - Maceiras, Golla, Stronati, Markgráf - Favorov, Okeke - Soisalo, Lukács D., Nagy Zs. - Németh A. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

ETO FC: Petrás - Bíró B., Abrahamsson, Csinger, Stefulj - Anton, Vitális - Schön, Gavrics, Bumba - Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Anton (12., 11-esből), Benbouali (24.)

PERCRŐL PERCRE

27. perc: Soisalo ível jobbról a kapu elé, a hosszún érkező Nagy Zsolt kapu fölé fejel.

24. perc: GÓÓÓL! Benbouali csap le egy labdára a hazai térfélen, a felcsúti védők csak nézik, ahogy kapura vezeti, majd balról, nyolc méterről Szappanos lábai között nagy erővel a bal alsóba lő. 2-0.

22. perc: Maceiras lő kapura 14 méterről, jobbról. A labda két játékoson is megpattan, kissé le is lassul, végül Petrás fogja kézbe.

16. perc: Nagy Zsolt lövi kapu laposan mellé a labdát 27 méterről.

12. perc: GÓÓÓL! Anton nagy erővel, félmagasan a kapu jobb oldalába lövi a tizenegyest. Szappanos nem tud védeni. 0-1.

12. perc: Berkét megerősíti a videó: tizenegyes jöhet.

11. perc: Úgy tűnik, hogy mégsem erősíti meg a VAR az ítéletet. Berke kimegy videózni, de közben a hazai kispadon felmutat egy sárga lapot valakinek.

9. perc: Benbouali esik el a tizenhatoson belül Golla mellett. Berke büntetőt ítél. A VAR megerősíti a játékvezető döntését.

2. perc: Lukács D. beadása után Nagy Zsolt fejeli kapura 16 méterről. Petrás vetődve fogja meg a fejest.

1. perc: Feketében a győriek, világoskékben a felcsútiak. A mérkőzést a hazaiak kezdik.

ELŐZETES

Az ETO FC a negyedik idegenbeli mérkőzésére készül a jelenlegi magyar első osztályú bajnokságban, ezúttal a Pancho Arénában a Puskás Akadémia FC lesz az ellenfél.

Az ETO eddigi eredményei a 2025/26-os NB I-es idényben: