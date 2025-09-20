szeptember 20., szombat

Labdarúgó NB I

1 órája

Puskás Akadémia FC-ETO FC 0-2 - ÉLŐ

Címkék#bajnokságban#Pancho Arénában#Puskás Akadémia FC-ETO FC

Kisalföld.hu
Puskás Akadémia FC-ETO FC 0-2 - ÉLŐ

Fotó: KRCS

Fizz Liga labdarúgó NB I., 7. forduló

Puskás Akadémia - ETO FC 0-2 - ÉLŐ

Felcsút, Pancho Aréna. Játékvezető: Berke Balázs (Vígh-Tarsolyi Gergő, Aradi József)
Puskás Akadémia: Szappanos - Maceiras, Golla (Haratjunjan, 29.), Stronati, Markgráf - Favorov, Okeke - Soisalo, Lukács D., Nagy Zs. - Németh A. Vezetőedző: Hornyák Zsolt
ETO FC: Petrás - Bíró B., Abrahamsson, Csinger, Stefulj - Anton, Vitális - Schön, Gavrics, Bumba - Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Anton (12., 11-esből), Benbouali (24.)

PERCRŐL PERCRE   

37. perc: Favorov hét méterről fejeli a labdát kapu fölé. Ismét balról érkezett a beadás.

31. perc: Solisalo újabb beadását Bíró Schön segítségével tisztázza.

29. perc: Gollát lehívja a pályáról Hornyák Zsolt. Haratjujan érkezik a helyére.

27. perc: Soisalo ível jobbról a kapu elé, a hosszún érkező Nagy Zsolt kapu fölé fejel.

24. perc: GÓÓÓL! Benbouali csap le egy labdára a hazai térfélen, a felcsúti védők csak nézik, ahogy kapura vezeti, majd balról, nyolc méterről Szappanos lábai között nagy erővel a bal alsóba lő. 2-0.

22. perc: Maceiras lő kapura 14 méterről, jobbról. A labda két játékoson is megpattan, kissé le is lassul, végül Petrás fogja kézbe.

16. perc: Nagy Zsolt lövi kapu laposan mellé a labdát 27 méterről.

12. perc: GÓÓÓL! Anton nagy erővel, félmagasan a kapu jobb oldalába lövi a tizenegyest. Szappanos nem tud védeni. 0-1.

12. perc: Berkét megerősíti a videó: tizenegyes jöhet. 

11. perc: Úgy tűnik, hogy mégsem erősíti meg a VAR az ítéletet. Berke kimegy videózni, de közben a hazai kispadon felmutat egy sárga lapot valakinek.

9. perc: Benbouali esik el a tizenhatoson belül Golla mellett. Berke büntetőt ítél. A VAR megerősíti a játékvezető döntését. 

2. perc: Lukács D. beadása után Nagy Zsolt fejeli kapura 16 méterről. Petrás vetődve fogja meg a fejest.

1. perc: Feketében a győriek, világoskékben a felcsútiak. A mérkőzést a hazaiak kezdik.

ELŐZETES

Az ETO FC a negyedik idegenbeli mérkőzésére készül a jelenlegi magyar első osztályú bajnokságban, ezúttal a Pancho Arénában a Puskás Akadémia FC lesz az ellenfél.

Az ETO eddigi eredményei a 2025/26-os NB I-es idényben:

  • Paks-ETO FC 3-3
  • ETO FC-Újpest 1-1
  • ZTE-ETO  FC 1-1
  • MTK-ETO FC  2-7
  • ETO FC-Nyíregyháza 1-0
  • Puskás Akadémia FC-ETO FC ?

 

