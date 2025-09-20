szeptember 20., szombat

Megyei foci

35 perce

Priskinék nyerték a hibátlanok csatáját, először kapott ki a Kapuvár - galériával

Címkék#megyei foci#Gyirmót II#Mezőörs#labdarúgás

Rangadót rendeztek a vármegyei I. osztály 7. fordulójában, hiszen az eddig két hibátlan csapat, a Gyirmót II és a Mezőörs csapott össze egymással.

Gyirmót FC Győr II–Mezőörs 3–1 (2–1)
Gsz.: Marlen (18.), Priskin (23., 49.), ill. Szabó L. (25.)
Részletek később!

Gyirmót FC Győr II-Mezőörs, megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Krizsán Csaba

Abda-VVFK Bau–Csorna 3–3 (1–1)
Abda, 150 néző. V.: Baán A.
Abda: Csáktornyai – Dénes, Éri, Kráz (Nyári), Domján (Kovács B.), Maidics (Virág), Babayigit, Vajda, Balogh L., Mórocz, Lányi. Edző: Szücs Gergely.
Csorna: Kantó – Tóth A., Márton, Gönye, Németh O., Horváth V., Horváth N., Kovács P., Tóth K., Nagy K., Ladjánszki (Herman). Edző: Torma Tamás.
Gsz.: Mórocz (13., 47.), Maidics (56.), ill. Márton (37.), Horváth V. (68.), Németh O. (81.).
A hazai csapat lendületes játékával kétgólos előnyre tett szert, de a mérkőzést nem tudta a megfelelő pillanatokban lezárni.
Jók: Mórocz, Éri, ill. senki.
Szücs Gergely: – Sikerült megmutatnunk azt, hogy egy agyon nyert mérkőzést, hogy kell döntetlenre hozni és izgulni a végén. A győzelem elmaradását rutintalanságunknak köszönhetjük.
Torma  Tamás: – Fordulatos mérkőzésen a meccslabda a miénk volt, de könnyen alakulhatott volna másképpen is. Küzdésből jelesre vizsgázott mindkét csapat.
Tóvizi Szilveszter

Vitnyéd–Fertőszentmiklós 1–4 (0–0)
Gsz.: Kovács A. (75.), ill. Németh P. (46.), Horváth G. (47.), Csikai (57.), Csányi (73.).
Részletek később!

Credobus Tehetségközpont–Üstökös FC Bácsa 1–3 (0–3)
Gsz.: Molnár Z. (79.), ill. Ferenczi (28., 67.), Rigó (57.).
Részletek később!

Győrújbarát–Kapuvár 3–1 (2–0)
Gsz.: Veller (2., 50.), Süveges (15.),  ill. Schillinger D. (69.).
Részletek később!

Győrújfalu–Ménfőcsanak 0–2 (0–1)
Részletek később!

A további program, vasárnap: Koroncó–Wiesbauer-Gönyű, 16 óra.

A bajnokság állása:

1.Gyirmót II770028 - 321
2.Mezőörs650138 - 715
3.Bácsa742119 - 714
4.Kapuvár641119 - 613
5.Győrújbarát641115 - 413
6.Csorna732214 - 1211
7.Ménfőcsanak731315 - 1710
8.Koroncó621310 - 127
9.Abda721413 - 207
10.M.-óvár II721412 - 217
11.Gönyű61146 - 144
12.Vitnyéd61149 - 274
13.F.-szentmiklós71064 - 213
14.Győrújfalu71066 - 373

 

