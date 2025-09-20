35 perce
Priskinék nyerték a hibátlanok csatáját, először kapott ki a Kapuvár - galériával
Rangadót rendeztek a vármegyei I. osztály 7. fordulójában, hiszen az eddig két hibátlan csapat, a Gyirmót II és a Mezőörs csapott össze egymással.
Gyirmót FC Győr II–Mezőörs 3–1 (2–1)
Gsz.: Marlen (18.), Priskin (23., 49.), ill. Szabó L. (25.)
Részletek később!
Gyirmót FC Győr II-Mezőörs, megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Krizsán Csaba
Abda-VVFK Bau–Csorna 3–3 (1–1)
Abda, 150 néző. V.: Baán A.
Abda: Csáktornyai – Dénes, Éri, Kráz (Nyári), Domján (Kovács B.), Maidics (Virág), Babayigit, Vajda, Balogh L., Mórocz, Lányi. Edző: Szücs Gergely.
Csorna: Kantó – Tóth A., Márton, Gönye, Németh O., Horváth V., Horváth N., Kovács P., Tóth K., Nagy K., Ladjánszki (Herman). Edző: Torma Tamás.
Gsz.: Mórocz (13., 47.), Maidics (56.), ill. Márton (37.), Horváth V. (68.), Németh O. (81.).
A hazai csapat lendületes játékával kétgólos előnyre tett szert, de a mérkőzést nem tudta a megfelelő pillanatokban lezárni.
Jók: Mórocz, Éri, ill. senki.
Szücs Gergely: – Sikerült megmutatnunk azt, hogy egy agyon nyert mérkőzést, hogy kell döntetlenre hozni és izgulni a végén. A győzelem elmaradását rutintalanságunknak köszönhetjük.
Torma Tamás: – Fordulatos mérkőzésen a meccslabda a miénk volt, de könnyen alakulhatott volna másképpen is. Küzdésből jelesre vizsgázott mindkét csapat.
Tóvizi Szilveszter
Vitnyéd–Fertőszentmiklós 1–4 (0–0)
Gsz.: Kovács A. (75.), ill. Németh P. (46.), Horváth G. (47.), Csikai (57.), Csányi (73.).
Részletek később!
Credobus Tehetségközpont–Üstökös FC Bácsa 1–3 (0–3)
Gsz.: Molnár Z. (79.), ill. Ferenczi (28., 67.), Rigó (57.).
Részletek később!
Győrújbarát–Kapuvár 3–1 (2–0)
Gsz.: Veller (2., 50.), Süveges (15.), ill. Schillinger D. (69.).
Részletek később!
Győrújfalu–Ménfőcsanak 0–2 (0–1)
Részletek később!
A további program, vasárnap: Koroncó–Wiesbauer-Gönyű, 16 óra.
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót II
|7
|7
|0
|0
|28 - 3
|21
|2.
|Mezőörs
|6
|5
|0
|1
|38 - 7
|15
|3.
|Bácsa
|7
|4
|2
|1
|19 - 7
|14
|4.
|Kapuvár
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|5.
|Győrújbarát
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|6.
|Csorna
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|7.
|Ménfőcsanak
|7
|3
|1
|3
|15 - 17
|10
|8.
|Koroncó
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|9.
|Abda
|7
|2
|1
|4
|13 - 20
|7
|10.
|M.-óvár II
|7
|2
|1
|4
|12 - 21
|7
|11.
|Gönyű
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|12.
|Vitnyéd
|6
|1
|1
|4
|9 - 27
|4
|13.
|F.-szentmiklós
|7
|1
|0
|6
|4 - 21
|3
|14.
|Győrújfalu
|7
|1
|0
|6
|6 - 37
|3