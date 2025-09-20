Priskinék nyerték a hibátlanok csatáját, először kapott ki a Kapuvár - galériával

Abda-VVFK Bau–Csorna 3–3 (1–1)

Abda, 150 néző. V.: Baán A.

Abda: Csáktornyai – Dénes, Éri, Kráz (Nyári), Domján (Kovács B.), Maidics (Virág), Babayigit, Vajda, Balogh L., Mórocz, Lányi. Edző: Szücs Gergely.

Csorna: Kantó – Tóth A., Márton, Gönye, Németh O., Horváth V., Horváth N., Kovács P., Tóth K., Nagy K., Ladjánszki (Herman). Edző: Torma Tamás.

Gsz.: Mórocz (13., 47.), Maidics (56.), ill. Márton (37.), Horváth V. (68.), Németh O. (81.).

A hazai csapat lendületes játékával kétgólos előnyre tett szert, de a mérkőzést nem tudta a megfelelő pillanatokban lezárni.

Jók: Mórocz, Éri, ill. senki.

Szücs Gergely: – Sikerült megmutatnunk azt, hogy egy agyon nyert mérkőzést, hogy kell döntetlenre hozni és izgulni a végén. A győzelem elmaradását rutintalanságunknak köszönhetjük.

Torma Tamás: – Fordulatos mérkőzésen a meccslabda a miénk volt, de könnyen alakulhatott volna másképpen is. Küzdésből jelesre vizsgázott mindkét csapat.

Tóvizi Szilveszter

Vitnyéd–Fertőszentmiklós 1–4 (0–0)

Gsz.: Kovács A. (75.), ill. Németh P. (46.), Horváth G. (47.), Csikai (57.), Csányi (73.).

Részletek később!

Credobus Tehetségközpont–Üstökös FC Bácsa 1–3 (0–3)

Gsz.: Molnár Z. (79.), ill. Ferenczi (28., 67.), Rigó (57.).

Részletek később!

Győrújbarát–Kapuvár 3–1 (2–0)

Gsz.: Veller (2., 50.), Süveges (15.), ill. Schillinger D. (69.).

Részletek később!

Győrújfalu–Ménfőcsanak 0–2 (0–1)

Részletek később!

A további program, vasárnap: Koroncó–Wiesbauer-Gönyű, 16 óra.

A bajnokság állása: