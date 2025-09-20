Priskinék nyerték a hibátlanok csatáját, először kapott ki a Kapuvár - galériával

Gyirmót FC Győr II–Mezőörs 3–1 (2–1)

Gyirmót, 500 néző. V.: Köves.

Gyirmót II: Szabó Á. – Albrecht, Lázár P., Dobozi, Rozs, Katona M. (Barta), Marlen (Neskov M.), Szecsődi B., Nyírjei (Tóth D.), Szabó M. (Árpási K.), Priskin. Edző: Koltai Tamás.

Mezőörs: Sánta – Deákovits, Wágenhoffer M., Vári, Böröczky (Pankotai), Tóth L. (Nagy K.), Vörös-Torma, Nagy P., Végh T., Szabó L. (Kerékgyártó Á.), Venczel (Szántó). Edző: Germán Ferenc.

Gsz.: Marlen (18.), Priskin (23., 49.), ill. Szabó L. (26.)

18. p: Priskin tálalt mesterien a jobb oldalon kilépő Marlen elé, aki 13 méterről jobbal, a kapu jobb oldalába lőtt. 1–0.

23. p: Rozs ívelt mélységből a jobb összekötő helyénél érkező Priskin elé, aki az átvétel után, 6 méterről, jobbal, a kapu jobb oldalába lőtt. 2–0.

26. p: Szabó L. bal oldali egyéni akciója végén 8 méterről jobbal a jobb alsó sarokba lőtt. 2–1.

49. p: Nyírjei tört előre a felező vonaltól, majd jó ütemben játszott a középen kilépő Priskin elé, aki az átvételt követően, 12 méterről jobbal, a kimozduló Sánta mellett a kapu jobb oldalába lőtt. 3–1.

Igazi vármegyei rangadóra volt kilátás, ugyanis az eddigi fordulókban hibátlan csapatok randevúztak egymással: a hazaiak hat sikerrel megvívott meccsel a hátuk mögött éllovasként fogadták a kupamenetelése mellett, öt győzelemmel érkező, így második helyezett Mezőörs gárdáját.

Már a második percben vitatható ítélet borzolta a hazai szurkolók kedélyét, amikor egy jobb oldali akció végén Priskint rúgta meg a kapu előterében a menteni szándékozó Böröczky, de a játékvezető nem ítélt büntetőt. Az első negyedórát követően megszerezte a Gyirmót vezetést, amikor Priskin hozta kihagyhatatlan helyzetbe Marlent, aki élt is a lehetőséggel. Öt perc elteltével Rozs kitűnő keresztlabdája után Priskin is feliratkozott a góllövők közé, megduplázva a hazai előnyt. Újabb néhány perc múlva visszajöttek a vendégek a meccsbe, amikor Szabó L. egyéni akció után szépített. A szünet utáni pillanatokban Szabó M. veszélyeztetett távoli lövéssel, de Sánta hárítani tudott. A következő támadásnál azonban már ő is tehetetlen volt, amikor Nyírjei kitűnő indítása után ismét Priskin növelte a hazai találatok számát. A hátralévő időben feljebb tudtak jönni játékban a vendégek, de a hazai kapura továbbra sem jelentettek igazi veszélyt a támadóik. A találkozó összképét tekintve, annak nagy részében frissebben, taktikusabban, és eredményesebben játszva megérdemelten győzte le rutinos ellenfelét s maradt hbátlan a Gyirmót II.

Koltai Tamás: – A nagy meleg mindkét csapat játékára rányomta bélyegét, de szerencsére a találkozó elején sikerült két olyan gólt szereznünk, ami a találkozó hátralévő részét nagyban befolyásolta. Ellenfelünknek nem igazán voltak nagy lehetőségei, ami mindenképpen dicséri védekezésünket. Ha egy-két szituációban tapasztaltabbak lettünk volna, akkor több ígéretes helyzetig juthatunk, de egy gyönyörű kontra után szerzett góllal bebiztosítottuk győzelmünket. Cseréink is jól szálltak be játékunkba, végig frissebbek voltunk, az összkép alapján megérdemelt sikert arattunk. Vannak még céljaink, ezért szerényen, keményen és alázatosan kell tovább dolgoznunk.

Germán Ferenc: – Gratulálok a Gyirmótnak, amely megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Sajnos gyenge teljesítményt nyújtottunk csapatként, és egyénileg is egyaránt. Talán egy igazi támadást nem tudtunk vezetni, amiből helyzetig juthattunk volna. A rögzített szituációkban bízhattunk, de azokban sem volt meg az átütőerő. Sajnos az első húsz perc rányomta bélyegét a játék képére. Ilyen meccs is van egy csapat életében...

Lapincs Attila