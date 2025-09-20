2 órája
Priskinék nyerték a hibátlanok csatáját, először kapott ki a Kapuvár - galériával
Rangadót rendeztek a vármegyei I. osztály 7. fordulójában, hiszen az eddig két hibátlan csapat, a Gyirmót II és a Mezőörs csapott össze egymással.
Gyirmót FC Győr II–Mezőörs 3–1 (2–1)
Gyirmót, 500 néző. V.: Köves.
Gyirmót II: Szabó Á. – Albrecht, Lázár P., Dobozi, Rozs, Katona M. (Barta), Marlen (Neskov M.), Szecsődi B., Nyírjei (Tóth D.), Szabó M. (Árpási K.), Priskin. Edző: Koltai Tamás.
Mezőörs: Sánta – Deákovits, Wágenhoffer M., Vári, Böröczky (Pankotai), Tóth L. (Nagy K.), Vörös-Torma, Nagy P., Végh T., Szabó L. (Kerékgyártó Á.), Venczel (Szántó). Edző: Germán Ferenc.
Gsz.: Marlen (18.), Priskin (23., 49.), ill. Szabó L. (26.)
18. p: Priskin tálalt mesterien a jobb oldalon kilépő Marlen elé, aki 13 méterről jobbal, a kapu jobb oldalába lőtt. 1–0.
23. p: Rozs ívelt mélységből a jobb összekötő helyénél érkező Priskin elé, aki az átvétel után, 6 méterről, jobbal, a kapu jobb oldalába lőtt. 2–0.
26. p: Szabó L. bal oldali egyéni akciója végén 8 méterről jobbal a jobb alsó sarokba lőtt. 2–1.
49. p: Nyírjei tört előre a felező vonaltól, majd jó ütemben játszott a középen kilépő Priskin elé, aki az átvételt követően, 12 méterről jobbal, a kimozduló Sánta mellett a kapu jobb oldalába lőtt. 3–1.
Igazi vármegyei rangadóra volt kilátás, ugyanis az eddigi fordulókban hibátlan csapatok randevúztak egymással: a hazaiak hat sikerrel megvívott meccsel a hátuk mögött éllovasként fogadták a kupamenetelése mellett, öt győzelemmel érkező, így második helyezett Mezőörs gárdáját.
Már a második percben vitatható ítélet borzolta a hazai szurkolók kedélyét, amikor egy jobb oldali akció végén Priskint rúgta meg a kapu előterében a menteni szándékozó Böröczky, de a játékvezető nem ítélt büntetőt. Az első negyedórát követően megszerezte a Gyirmót vezetést, amikor Priskin hozta kihagyhatatlan helyzetbe Marlent, aki élt is a lehetőséggel. Öt perc elteltével Rozs kitűnő keresztlabdája után Priskin is feliratkozott a góllövők közé, megduplázva a hazai előnyt. Újabb néhány perc múlva visszajöttek a vendégek a meccsbe, amikor Szabó L. egyéni akció után szépített. A szünet utáni pillanatokban Szabó M. veszélyeztetett távoli lövéssel, de Sánta hárítani tudott. A következő támadásnál azonban már ő is tehetetlen volt, amikor Nyírjei kitűnő indítása után ismét Priskin növelte a hazai találatok számát. A hátralévő időben feljebb tudtak jönni játékban a vendégek, de a hazai kapura továbbra sem jelentettek igazi veszélyt a támadóik. A találkozó összképét tekintve, annak nagy részében frissebben, taktikusabban, és eredményesebben játszva megérdemelten győzte le rutinos ellenfelét s maradt hbátlan a Gyirmót II.
Koltai Tamás: – A nagy meleg mindkét csapat játékára rányomta bélyegét, de szerencsére a találkozó elején sikerült két olyan gólt szereznünk, ami a találkozó hátralévő részét nagyban befolyásolta. Ellenfelünknek nem igazán voltak nagy lehetőségei, ami mindenképpen dicséri védekezésünket. Ha egy-két szituációban tapasztaltabbak lettünk volna, akkor több ígéretes helyzetig juthatunk, de egy gyönyörű kontra után szerzett góllal bebiztosítottuk győzelmünket. Cseréink is jól szálltak be játékunkba, végig frissebbek voltunk, az összkép alapján megérdemelt sikert arattunk. Vannak még céljaink, ezért szerényen, keményen és alázatosan kell tovább dolgoznunk.
Germán Ferenc: – Gratulálok a Gyirmótnak, amely megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Sajnos gyenge teljesítményt nyújtottunk csapatként, és egyénileg is egyaránt. Talán egy igazi támadást nem tudtunk vezetni, amiből helyzetig juthattunk volna. A rögzített szituációkban bízhattunk, de azokban sem volt meg az átütőerő. Sajnos az első húsz perc rányomta bélyegét a játék képére. Ilyen meccs is van egy csapat életében...
Lapincs Attila
Gyirmót FC Győr II-Mezőörs, megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Krizsán Csaba
Abda-VVFK Bau–Csorna 3–3 (1–1)
Abda, 150 néző. V.: Baán A.
Abda: Csáktornyai – Dénes, Éri, Kráz (Nyári), Domján (Kovács B.), Maidics (Virág), Babayigit, Vajda, Balogh L., Mórocz, Lányi. Edző: Szücs Gergely.
Csorna: Kantó – Tóth A., Márton, Gönye, Németh O., Horváth V., Horváth N., Kovács P., Tóth K., Nagy K., Ladjánszki (Herman). Edző: Torma Tamás.
Gsz.: Mórocz (13., 47.), Maidics (56.), ill. Márton (37.), Horváth V. (68.), Németh O. (81.).
A hazai csapat lendületes játékával kétgólos előnyre tett szert, de a mérkőzést nem tudta a megfelelő pillanatokban lezárni.
Jók: Mórocz, Éri, ill. senki.
Szücs Gergely: – Sikerült megmutatnunk azt, hogy egy agyon nyert mérkőzést, hogy kell döntetlenre hozni és izgulni a végén. A győzelem elmaradását rutintalanságunknak köszönhetjük.
Torma Tamás: – Fordulatos mérkőzésen a meccslabda a miénk volt, de könnyen alakulhatott volna másképpen is. Küzdésből jelesre vizsgázott mindkét csapat.
Tóvizi Szilveszter
Vitnyéd–Fertőszentmiklós 1–4 (0–0)
Vitnyéd, 150 néző. V.: Andrejek.
Vitnyéd: Kóczán B. – Szalai András (Szalai B.), Simon M., Szalai Attila, Sulyok, Papp R., Varga G., Szalai D. (Szakács M.), Németh B. (Zombó), Halász M., Kovács A. Edző: Csermelyi Imre.
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász G., Németh P., Csányi (Fodróczy), Csikai, Horváth G. (Maródi), Nagy M., Majoros (Reichstetter), Golnerits, Török. Edző: Rozmán László.
Gsz.: Kovács A. (75.), ill. Németh P. (46.), Horváth G. (47.), Csikai (57.), Csányi (73.).
A második félidő eleji érthetetlen hazai rövidzárlat után a vendégek megérdemelt győzelmet arattak.
Jók: senki, ill. mindenki.
Csermelyi Imre: – Saját magunkat vertük meg, de ez semmit nem von le a vendégcsapat érdeméből.
Rozmán László: – A második félidei játék alapján ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk. Gratulálok az egész csapatnak.
Szalai Csaba
Credobus Tehetségközpont–Üstökös FC Bácsa 1–3 (0–3)
Mosonmagyaróvár, 80 néző. V.: Péter G.
Mosonmagyaróvár II: Vedrődi – Baróti, Monda, Molnár M., Egerszegi (Horváth Á.), Kovács Bendegúz (Molnár Z.), Kovács Bence (Bakos), Mogyorósi, Gönye, Nagy K. (Mészáros Á.), Csóka (Villányi). Edző: Borbély Attila.
Bácsa: Klement – Bakus, Pasztendorf, Szabó Z., Rigó (Dobai), Kalmár B. (Reizinger), Serfőző, Horváth N., Szabó K. (Bauer G.), Bauer M., Ferenczi (Horváth B.). Edző: Korsós György.
Gsz.: Molnár Z. (79.), ill. Ferenczi (28.), Rigó (57.), Ferenczi (67.).
Az első fél órához közeledve vezetéshez jutott a vendégcsapat, amely a második félidőben tíz perc alatt pontott is tett a mérkőzésre.
Jók: senki, ill. Szabó Z., Ferenczi, Serfőző.
Borbély Attila: – Sajnos nem igazán akartuk megmutatni, hogy mi rejlik a csapatban, inkább bíztunk egy-egy egyéni megmozdulásban így pedig nem is érdemeltünk pontot. Gratulálok a Bácsának.
Korsós György: – Az első félidőben az időjárásnak megfelelően, mintha vakáción lett volna a csapatom, de a második félidőben már őszi bajnoki mérkőzéshez méltó teljesítményt nyújtott.
Győrújbarát–Kapuvár 3–1 (2–0)
Győrújbarát, 150 néző. V.: Varga D.
Győrújbarát: Szebényi – Baranyai, Nyiregyházki, Posta, Gál I., Samodai (Tóth M.), Bagó (Varga M.), Süveges (Varga J.), Czanik, Tar (Fejes), Veller. Edző: Sütöri Péter.
Kapuvár: Gruttó – Kelemen M., Kalmár D., Matetits (Árki), Farkas Z., Varga T. (Schillinger D.), Purt, Kapa Márkó, Fekete M., Horváth A., Németh (Horváth K.). Edző: Varga Péter.
Gsz.: Veller (2., 50.), Süveges (15.), ill. Schillinger D. (69.).
A mérkőzés elején a hazai csapat sorra alakította ki a helyzeteket és az első negyedóra végén már 2–0-ra vezetett. A félidő hátralévő részében is a Győrújbarát akarata érvényesült, de a sok kialakított helyzetből újabb gól a szünetig már nem született. A második félidő újabb hazai góllal indult, amely után a vendégek vették át a kezdeményezést, de az erejükből csak egy szépítő találatra futotta. A játék képe alapján reális eredmény született.
Jók: mindenki, ill. Fekete M., Kelemen M.
Sütöri Péter: – Az egész mérkőzésen úgy játszottunk ahogy megbeszéltük, de mégis azt gondolom hogy az első félidőben döntöttük el a meccset. Remek egyéni teljesítmények, jó csapatjáték, megérdemelt győzelem egy nagyszerű csapat ellen.
Varga Péter: – Hosszú veretlenségi sorozatunk úgy szakadt meg, hogy a hazaiak megérdemelték a győzelmet. Voltak fordulópontok melyekből mindig rosszul jöttünk ki, ezért gratulálok a hazaiaknak.
Farkas László
Győrújfalu–Ménfőcsanak 0–2 (0–1)
Győrújfalu, 80 néző. V.: Horváth M.
Győrújfalu: Rengel – Varga M., Pusztai (Vingler), Kutich, Baj (Tóth L.), Nagy M., Farkas T., Lőrincz (Brandisz), Mészáros, Póczik (Bartossik), Takács J. Edző: Horváth Rudolf.
Ménfőcsanak: Széles – Béres (Csanaki), Korsós (Fekete), Puskás, Simon, Németh M. (Kéringer), Buruzs, Kirják, Tóth P., Varga M. (Kovács P.), Tréger. Edző: Nemes Ferenc.
Gsz.: Puskás (17.), Buruzs (67.).
Kiállítva: Farkas T. (65.).
A mérkőzés elejétől kezdve a vendégek akarata érvényesült, majd a második félidőben a piros lap végleg megpecsételte a hazaiak sorsát.
Jók: Rengel, Varga M., Kutich, ill. Tréger, Puskás, Németh M., Tóth P.
Horváth Rudolf: – Hektikus mérkőzésen, rosszul jöttünk ki a fordulópontokból. A hiányzóink visszatérésével, hamarosan pont fog járni a javuló teljesítményért.
Nemes Ferenc: – A hazaiaktól nyáron igazolt kapusunknak gratulálunk, sokat tett hozzá a mai győzelemhez. Küzdelmes mérkőzésen megérdemelten hoztuk el a három pontot. Jobbulást a sérültjeinknek.
Szalai Balázs
A további program, vasárnap: Koroncó–Wiesbauer-Gönyű, 16 óra.
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót II
|7
|7
|0
|0
|28 - 3
|21
|2.
|Mezőörs
|6
|5
|0
|1
|38 - 7
|15
|3.
|Bácsa
|7
|4
|2
|1
|19 - 7
|14
|4.
|Kapuvár
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|5.
|Győrújbarát
|6
|4
|1
|1
|15 - 4
|13
|6.
|Csorna
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|7.
|Ménfőcsanak
|7
|3
|1
|3
|15 - 17
|10
|8.
|Koroncó
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|9.
|Abda
|7
|2
|1
|4
|13 - 20
|7
|10.
|M.-óvár II
|7
|2
|1
|4
|12 - 21
|7
|11.
|Gönyű
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|12.
|Vitnyéd
|6
|1
|1
|4
|9 - 27
|4
|13.
|F.-szentmiklós
|7
|1
|0
|6
|4 - 21
|3
|14.
|Győrújfalu
|7
|1
|0
|6
|6 - 37
|3