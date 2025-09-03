szeptember 3., szerda

Megyei foci

3 órája

Priskinék nem kímélték ellenfelüket - hétközi kilences Gyirmóton, rangadó Koroncón

Címkék#megyei foci#Gyirmót II#Mezőörs#Koroncó#labdarúgás#Priskin Tamás

A 3. fordulóból elmaradt bajnokit pótolták kedd este Gyirmóton, szerdán pedig Koroncó-Mezőörs rangadót rendeznek a vármegyei I. osztályban, s lesz két találkozó a Keglovich-kupában is.

Priskinék nem kímélték ellenfelüket - hétközi kilences Gyirmóton, rangadó Koroncón

Priskinék hatalmas különbséggel győztek.

Fotó: gyirmotfc.hu

Gyirmót FC Győr II–Győrújfalu  9–0 (2–0)
Gyirmót, 170 néző. V.: Moga.
Gyirmót II: Rusák – Virág (Lengyel), Albrecht, Lázár, Árpási B. (Rozs), Szecsődi B., Szabó M. (Árpási K.), Katona (Neskov M.), Nyírjei, Marlen (Pázmány), Priskin. Edző: Koltai Tamás.
Győrújfalu: Huszár – Fekete Á. (Póczik), Varga M., Mészáros Á., Farkas T., Brandisz (Takács J.), Nagy M. (Bartosik), Pusztai, Tóth H., Kutich (Vingler), Takács M. (Baj). Edző: Horváth Rudolf.
Gsz.: Marlen (35., 54., 65.), Szabó M. (38., 48.), Priskin (58., 71.), Árpási K. (62.), Neskov M. (80.).  
Nyomasztó hazai mezőnyfölény jellemezte a találkozó elejét, de a gyirmóti támadásokba sokáig rendre hiba csúszott. Hazai oldalon így Szabó M. jobblábas lövése a bal kapufa mellé szállt, majd a másik oldalon Takács M. került nagy helyzetbe, de ballal rosszul találta el a labdát, így Rusák hárítani tudott. Félórai játék után Nyírjei lőhetett tisztán középről, de a labda ismét elkerülte a kaput. Bő félóra elteltével sikerült feltörni a vendégek védekezését, amikor Marlen volt eredményes a jobb oldalról. Újabb három perc elteltével, egy parádés szabadrúgásgóllal Szabó M. duplázta meg a hazaiak előnyét. Szünet után Szabó M. ismét értékesítette adódó lehetőségét szabadrúgásból. Az idő múlásával remek támadások és szép gólok jellemezték a találkozót, s ezek szerzésében Marlen tripláig jutva, és Priskin duplával jeleskedett, de eredményes volt Árpási K. és Neskov M. is. Az első félóra után megszerzett előny megnyugtatta a gyirmótiakat, ami után érvényesíteni tudták a papírformát.
Koltai Tamás: – Helyenként tetszetős, jó játékkal, szép gólokat szerezve, ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk.
Horváth Rudolf: – Ezen a pályán valószínűleg sok csapat el fog vérezni. Amíg volt erőnk, addig lelkesen tartottuk a tisztességes eredményt. A sok negatív tapasztalat majd jól jön a kiesés ellen vívott küzdelemben.
Lapincs Attila

Szerda este egy szintén a 3. fordulóból elmaradt vármegyei I. osztályú bajnokit pótolnak. A kiválóan rajtoló Mezőörs az elmúlt idény bajnokához látogat. Ráadásként két találkozót rendeznek a Keglovich László Vármegyei Kupa 2. fordulójából is.
A progam, Győr-Moson-Sopron Vármegyei I. osztály 3. forduló, szerda: Koroncó–Mezőörs, 17.30 óra.
Keglovich László Vármegyei Kupa 2. forduló, szerda: Kisfalud–Rábatamási, 17 óra. DAC 1912–Nyúl, 19 óra.

 

