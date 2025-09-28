Labdarúgás
45 perce
Az ETO játékosa győztes gólt szerzett az U20-as vb-n
Oleksandr Piscsur, az ETO FC játékosa győztes gólt szerzett Ukrajna színeiben az u20-as világbajnokságon.
A támadó az első csoportmérkőzésen Korea ellen szerezte csapata második, egyben győztes találatát: Koreai Köztársaság-Ukrajna 1-2.
