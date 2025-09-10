Palotai Károlyra emlékeznek Győrött

Kilencvenedik születésnapja alkalmából szeptember 11-én, csütörtökön Győrben megemlékeznek Palotai Károly olimpiai bajnok labdarúgóról és volt világhírű játékvezetőről.

Palotai Károly játékvezető.

A Palotai 90 programsorozat

első elemeként 16 órakor avatják fel Palotai Károly emlékoszlopát a fürdő előtti téren, ahol korábbi lakhelyéhez közel neveztek el róla közterületet.

A hírek szerint több mint száz labdarúgó játékvezető érkezik ez alkalomból az ünnepségre. A szervezőktől kapott információk szerint részt vesz a megemlékezésen például Berzi Sándor, az MLSZ volt alelnöke, most elnöki tanácsadó, Kassai Viktor volt kiváló FIFA-bíró, a nemzetközi szinten legtöbbet foglalkoztatott magyar női játékvezető, Kulcsár Katalin, Vámos Tibor volt FIFA-biró, napjainkban az MLSZ versenyigazgatója, Farkas Ádám volt FIFA-biró, az MLSZ Heves Vàrmegyei igazgatója, valamint a régióból Kőrös László volt FIFA játékvezető, Bay Ferenc, az MLSZ Győr-Moson-Sopron vármegyei jb vezetője és még sokan mások.

"Az ünnepség előtt a fürdő halljàban Palotai Károly jàtèkos ès játékvezetői pályafutásáról lesz egy filmvetítès, amelyre várjuk tisztelőit, a győri sportbarátokat" - nyilatkozta Pálfalvi Gábor, az egyik társszervező, a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány alapító elnöke.