szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

27°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sportlegenda

3 órája

Palotai 90 – Programsorozatot indítanak Győrben a legendás labdarúgó és játékvezető tiszteletére

Címkék#MOB#Palotai Károly#Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány#MLSZ

Kilencvenedik születésnapja alkalmából Győrben megemlékeznek Palotai Károlyról, olimpiai bajnok labdarúgóról, a válogatott csapatkapitányról és világhírű játékvezetőről. A „Palotai 90” eseménysorozatot a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány szervezi, Győr önkormányzata, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával.

Kisalföld.hu

Palotai Károly 1935. szeptember 11-én született, Győr díszpolgáraként neve egybeforrt a várossal. Sportemberként és közösségi emberként is maradandót alkotott: játékosként magyar bajnoki címet, az olimpiai válogatott kapitányaként aranyérmet szerzett, később pedig a világ élvonalába tartozó játékvezetőként írt sporttörténelmet.

Palotai Károly
Palotai Károly győri sportlegenda emléke előtt tisztelegnek a programsorozattal
Fotó: Molcsányi Máté

Palotai Károly neve elválaszthatatlan Győrtől, emléke ápolása kötelességünk

 – hangsúlyozta Pintér Bence polgármester, aki saját keretéből is hozzájárul az emlékév megvalósításához.

Szeles Szabolcs, a város sportért és egyetemi kapcsolatokért felelős tanácsnoka kiemelte: különleges életmű Palotaié, hiszen játékosként és játékvezetőként is a legmagasabb szintre jutott. „Hozzá kötődik az egyik legendás argentin–brazil összecsapás, amelyet máig példaértékű játékvezetésként emlegetnek. Nemcsak a pályán nyújtott kiemelkedőt: nagybetűs ember volt, akit mindenki szeretett” – mondta.

A sajtótájékoztatón bemutatták a Palotai-emlékoszlop tervét. Fotó: Molcsányi Máté

Palotai Károlyra emlékeznek

A programsorozat első elemeként szeptember 11-én, születésnapján avatják fel Palotai Károly emlékoszlopát Szigetben, a fürdő előtti téren, ahol korábbi lakhelyéhez közel neveztek el róla közterületet. Az alkotást Farkas-Pap Éva szobrászművész készítette. Az ünnepségen részt vesz többek között Fábián László olimpiai bajnok, a MOB főtitkára, Hanacsek Attila, az MLSZ Játékvezető Bizottságának elnöke, Szeles Szabolcs tanácsnok, valamint az ETO FC játékosai. A szervezők Palotai Károly fiát, Lászlót is várják a rendezvényre.

Az eseménysorozathoz labdarúgó mérkőzést is kapcsoltak: szeptember 27-én az ETO FC a Ferencvárost fogadja, a bajnokin megemlékeznek a legendás játékvezetőről. Október 28-tól a dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Térben kiállítás nyílik, amely Palotai Károly életútját és sportpályafutását mutatja be.

Palotai 90 – Programsorozatot indítanak Győrben a legendás labdarúgó és játékvezető tiszteletére

Fotók: Molcsányi Máté

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu