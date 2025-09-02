Palotai 90 – Programsorozatot indítanak Győrben a legendás labdarúgó és játékvezető tiszteletére

Palotai Károly 1935. szeptember 11-én született, Győr díszpolgáraként neve egybeforrt a várossal. Sportemberként és közösségi emberként is maradandót alkotott: játékosként magyar bajnoki címet, az olimpiai válogatott kapitányaként aranyérmet szerzett, később pedig a világ élvonalába tartozó játékvezetőként írt sporttörténelmet.

Palotai Károly győri sportlegenda emléke előtt tisztelegnek a programsorozattal

Fotó: Molcsányi Máté

Palotai Károly neve elválaszthatatlan Győrtől, emléke ápolása kötelességünk

– hangsúlyozta Pintér Bence polgármester, aki saját keretéből is hozzájárul az emlékév megvalósításához.

Szeles Szabolcs, a város sportért és egyetemi kapcsolatokért felelős tanácsnoka kiemelte: különleges életmű Palotaié, hiszen játékosként és játékvezetőként is a legmagasabb szintre jutott. „Hozzá kötődik az egyik legendás argentin–brazil összecsapás, amelyet máig példaértékű játékvezetésként emlegetnek. Nemcsak a pályán nyújtott kiemelkedőt: nagybetűs ember volt, akit mindenki szeretett” – mondta.

A sajtótájékoztatón bemutatták a Palotai-emlékoszlop tervét. Fotó: Molcsányi Máté

Palotai Károlyra emlékeznek

A programsorozat első elemeként szeptember 11-én, születésnapján avatják fel Palotai Károly emlékoszlopát Szigetben, a fürdő előtti téren, ahol korábbi lakhelyéhez közel neveztek el róla közterületet. Az alkotást Farkas-Pap Éva szobrászművész készítette. Az ünnepségen részt vesz többek között Fábián László olimpiai bajnok, a MOB főtitkára, Hanacsek Attila, az MLSZ Játékvezető Bizottságának elnöke, Szeles Szabolcs tanácsnok, valamint az ETO FC játékosai. A szervezők Palotai Károly fiát, Lászlót is várják a rendezvényre.

Az eseménysorozathoz labdarúgó mérkőzést is kapcsoltak: szeptember 27-én az ETO FC a Ferencvárost fogadja, a bajnokin megemlékeznek a legendás játékvezetőről. Október 28-tól a dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Térben kiállítás nyílik, amely Palotai Károly életútját és sportpályafutását mutatja be.