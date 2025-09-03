Padelben jeleskedik a Fradi-legenda, volt gyirmóti futballista fia

A Marcal Teniszcentrum osztotta meg szimpatizánsaival a jó hírt, miszerint több fiatal versenyzője is jól szerepelt nemrég a fővárosban rendezett IV. Szabadtéri Junior Országos Padel Bajnokságon. A Balog Noel, Szórádi László páros az F12-es kategóriában 3. helyezést ért el, míg a Csizmadia Mózes, Juhász Zoltán (Budapest) duó az F14-es kategóriában az 5. helyet szerezte meg.

Előbbi név (nyilván az elmaradó h-betű miatt) sok futballszurkolónak ismerősen csenghet. Noel, ugyanis a hatszoros válogatott labdarúgó, Balog Zoltán fia. A ma már Győr-Moson-Sopronban élő játékos mondhatni a Fradi legendája, kétszer volt bajnok a IX. kerületeiekkel. Balog egyébként korábban Belgiumban és Dániában is futballozott, majd 2000-ben igazolta le az FTC, ahol a fővárosi csapat alapemberévé vált. Később az NB II-es Gyirmót labdarúgója lett, majd egy rövid ausztriai kitérő után visszatért Győr-Moson-Sopronba, a Kapuvár edzője lett. Jelenleg a vármegyei I. osztályú Gönyű játékos-edzője.

Balog Zoltán természetesen büszke a jól sportoló fiára, Noelra.

Fotó: Facebook/Balog Zoltán

„Kicsit bánom, hogy Noel nem lett futballista, de örülök, hogy sportol, s amit csinál, abban tehetséges. Aztán nem lehet tudni, még az is előfordulhat, hogy valamikor átnyergel a labdarúgásra” – mondta büszkén a volt válogatott futballista.