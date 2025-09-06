szeptember 6., szombat

Labdarúgó NB III

1 órája

Otthon javíthat a fiatal ETO és a Sopron is

Címkék#FC Sopron#Gyirmót FC Győr#Credobus Mosonmagyaróvár#ETO Akadémia#labdarúgás#NB III

Már a 7. fordulót rendezik hétvégén az NB III Északnyugati csoportban.

Otthon javíthat a fiatal ETO és a Sopron is

Ezúttal is örülhetnek majd gólnak a fiatal győriek?

Fotó: K. Cs.

ETO Akadémia–Veszprém
Győr, ETO Park, vasárnap, 11 óra. V.: Molnár R.
A jó erőkből álló Veszprém ellen bizonyíthat a hullámzó teljesítményt nyújtó fiatal ETO.

FC Sopron–Budaörs
Sopron, Soproni Városi Stadion, vasárnap, 16 óra. V.: Horváth P.
Otthon javíthat a legutóbbi két bajnokiján is súlyos vereséget szenvedő Sopron.

Credobus Mosonmagyaróvár–Puskás Akadémia II
Mosonmagyaróvár, vasárnap, 16 óra. V.: Gaál Á.
Legutóbb kétgólos előnyt „herdált el” a Lajta-parti együttes, amely most a dobogós felcsútiakat fogadja.

Gyirmót FC Győr–Perutz Pápa
Gyirmót, Alcufer Stadion, vasárnap, 17 óra. V.: Drabon.
NB-s bajnokságban ritkán előforduló, hatalmas különbségű, 10–0-ás győzelmet aratott Zsámbékon a hibátlanul menetelő Gyirmót, amely ezúttal is esélyesként fogadja ellenfelét.

A további program, szombat: Dorog–Bicske, 20 óra. Vasárnap: Balatonfüred–Haladás, Tatabánya–Zsámbék, Komárom–Újpest II, 16 óra. 

A bajnokság állása:

1.Gyirmót660026 - 218
2.Dorog660012 - 318
3.Puskás A. II650114 - 315
4.Bicske632110 - 611
5.Veszprém631211 - 910
6.Tatabánya630312 - 129
7.M.-óvár622211 - 88
8.Balatonfüred62227 - 98
9.Pápa621312 - 117
10.Budaörs621310 - 127
11.FC Sopron62136 - 157
12.ETO Akadémia620412 - 176
13.Komárom61238 - 105
14.Újpest II61146 - 154
15.Zsámbék61059 - 253
16.Haladás60156 - 151


 

 

