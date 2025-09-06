55 perce
Otthon javíthat a fiatal ETO és a Sopron is
Már a 7. fordulót rendezik hétvégén az NB III Északnyugati csoportban.
Ezúttal is örülhetnek majd gólnak a fiatal győriek?
Fotó: K. Cs.
ETO Akadémia–Veszprém
Győr, ETO Park, vasárnap, 11 óra. V.: Molnár R.
A jó erőkből álló Veszprém ellen bizonyíthat a hullámzó teljesítményt nyújtó fiatal ETO.
FC Sopron–Budaörs
Sopron, Soproni Városi Stadion, vasárnap, 16 óra. V.: Horváth P.
Otthon javíthat a legutóbbi két bajnokiján is súlyos vereséget szenvedő Sopron.
Credobus Mosonmagyaróvár–Puskás Akadémia II
Mosonmagyaróvár, vasárnap, 16 óra. V.: Gaál Á.
Legutóbb kétgólos előnyt „herdált el” a Lajta-parti együttes, amely most a dobogós felcsútiakat fogadja.
Gyirmót FC Győr–Perutz Pápa
Gyirmót, Alcufer Stadion, vasárnap, 17 óra. V.: Drabon.
NB-s bajnokságban ritkán előforduló, hatalmas különbségű, 10–0-ás győzelmet aratott Zsámbékon a hibátlanul menetelő Gyirmót, amely ezúttal is esélyesként fogadja ellenfelét.
A további program, szombat: Dorog–Bicske, 20 óra. Vasárnap: Balatonfüred–Haladás, Tatabánya–Zsámbék, Komárom–Újpest II, 16 óra.
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót
|6
|6
|0
|0
|26 - 2
|18
|2.
|Dorog
|6
|6
|0
|0
|12 - 3
|18
|3.
|Puskás A. II
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|4.
|Bicske
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Veszprém
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Tatabánya
|6
|3
|0
|3
|12 - 12
|9
|7.
|M.-óvár
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|8.
|Balatonfüred
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|9.
|Pápa
|6
|2
|1
|3
|12 - 11
|7
|10.
|Budaörs
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|11.
|FC Sopron
|6
|2
|1
|3
|6 - 15
|7
|12.
|ETO Akadémia
|6
|2
|0
|4
|12 - 17
|6
|13.
|Komárom
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|14.
|Újpest II
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Zsámbék
|6
|1
|0
|5
|9 - 25
|3
|16.
|Haladás
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1