Otthon javíthat a fiatal ETO és a Sopron is

ETO Akadémia–Veszprém

Győr, ETO Park, vasárnap, 11 óra. V.: Molnár R.

A jó erőkből álló Veszprém ellen bizonyíthat a hullámzó teljesítményt nyújtó fiatal ETO.

FC Sopron–Budaörs

Sopron, Soproni Városi Stadion, vasárnap, 16 óra. V.: Horváth P.

Otthon javíthat a legutóbbi két bajnokiján is súlyos vereséget szenvedő Sopron.

Credobus Mosonmagyaróvár–Puskás Akadémia II

Mosonmagyaróvár, vasárnap, 16 óra. V.: Gaál Á.

Legutóbb kétgólos előnyt „herdált el” a Lajta-parti együttes, amely most a dobogós felcsútiakat fogadja.

Gyirmót FC Győr–Perutz Pápa

Gyirmót, Alcufer Stadion, vasárnap, 17 óra. V.: Drabon.

NB-s bajnokságban ritkán előforduló, hatalmas különbségű, 10–0-ás győzelmet aratott Zsámbékon a hibátlanul menetelő Gyirmót, amely ezúttal is esélyesként fogadja ellenfelét.

A további program, szombat: Dorog–Bicske, 20 óra. Vasárnap: Balatonfüred–Haladás, Tatabánya–Zsámbék, Komárom–Újpest II, 16 óra.

A bajnokság állása:

1. Gyirmót 6 6 0 0 26 - 2 18 2. Dorog 6 6 0 0 12 - 3 18 3. Puskás A. II 6 5 0 1 14 - 3 15 4. Bicske 6 3 2 1 10 - 6 11 5. Veszprém 6 3 1 2 11 - 9 10 6. Tatabánya 6 3 0 3 12 - 12 9 7. M.-óvár 6 2 2 2 11 - 8 8 8. Balatonfüred 6 2 2 2 7 - 9 8 9. Pápa 6 2 1 3 12 - 11 7 10. Budaörs 6 2 1 3 10 - 12 7 11. FC Sopron 6 2 1 3 6 - 15 7 12. ETO Akadémia 6 2 0 4 12 - 17 6 13. Komárom 6 1 2 3 8 - 10 5 14. Újpest II 6 1 1 4 6 - 15 4 15. Zsámbék 6 1 0 5 9 - 25 3 16. Haladás 6 0 1 5 6 - 15 1



