Öröm Győrújbaráton és Ikrényben + videó

Ifjúsági C2-ben ezüstérmes lett a győrújbaráti Hancz Illés! Tegnap töltötte be a 18. életévét, ma pedig ilyen csodás érmet kapott. Illés térdelt elöl a kenuban, mögötte Gyúrós Arnold Ikrényből - áll a Győrújbarát facebook csoportban.

"Csodálatos 1 óra 7 perc volt! Szép volt fiúk!"

A két fiatalember a győri Patent VSE versenyzője.