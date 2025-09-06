Kajak-kenu-vb
1 órája
Öröm Győrújbaráton és Ikrényben + videó
Ifjúsági C2-ben ezüstérmes lett a győrújbaráti Hancz Illés! Tegnap töltötte be a 18. életévét, ma pedig ilyen csodás érmet kapott. Illés térdelt elöl a kenuban, mögötte Gyúrós Arnold Ikrényből - áll a Győrújbarát facebook csoportban.
"Csodálatos 1 óra 7 perc volt! Szép volt fiúk!"
A két fiatalember a győri Patent VSE versenyzője.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre