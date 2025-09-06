szeptember 6., szombat

Kajak-kenu-vb

1 órája

Öröm Győrújbaráton és Ikrényben + videó

Címkék#győri#győrújbaráti#ezüstérmes#Ikrényben#Gyúrós Arnold#Hancz Illés#Ifjúsági C2

Kisalföld.hu
Öröm Győrújbaráton és Ikrényben + videó

Ifjúsági C2-ben ezüstérmes lett a győrújbaráti Hancz Illés! Tegnap töltötte be a 18. életévét, ma pedig ilyen csodás érmet kapott. Illés térdelt elöl a kenuban, mögötte Gyúrós Arnold Ikrényből - áll a Győrújbarát facebook csoportban.

"Csodálatos 1 óra 7 perc volt! Szép volt fiúk!"

A két fiatalember a győri Patent VSE versenyzője.

 

