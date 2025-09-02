Ünnepel a győri születésű olimpiai bajnok

Hámori Jenő 1933. augusztus 27-én Győrben született. A család áttelepítése után a Felvidéken, Galántán járt elemi iskolába. A visszatelepítés után a győri bencés gimnáziumban Kiss Nándor testnevelőnél ismerkedett a vívással, innen vezetett az útja a Győri Vívó Clubba, Tusnádi Alfrédhez. 1948 és 1951 között itt volt igazolt vívó. A londoni olimpia évében egy ifjúsági versenyen már névjegyet osztott a korosztályában. Leérettségizett, majd a fővárosba költözött, a Haladás versenyzője lett.

Dr. Gönczöl László és Hámori Jenő 2013-ban Győrött.

1954-ben a Budapesten rendezett főiskolai világbajnokságon mutatkozott be a magyar kardválogatottban, egyéniben és csapatban is ezüstérmet szerzett. Rá egy évre a római világbajnokságon az aranyérmes kardcsapat tagja volt, újabb egy év elteltével szintén a legjobb együttest erősítette, Melbourne-ben olimpiát nyertek. Olyan vívókkal állt a dobogó legmagasabb fokára, mint Gerevich Aladár, Kárpáti Rudolf, Keresztes Attila, Kovács Pál és Magay Dániel. Gerevich már 1932-ben a dobogó tetejére lépett Los Angelesben, őt követte Kovács 1936-ban Berlinben, majd Kárpáti Londonban 1948-ban. A három legenda mellé csatlakozott Melbourne-ben a három fiatal: Hámori, Keresztes és Magay.

Olimpia után Amerika

Az Ausztráliában rendezett olimpia után a Sports Illustrated sportmagazin által szervezett több hónapos amerikai túra résztvevője volt – a tengerentúlról azonban nem tért haza. Nyolc évvel később, 1964-ben az amerikai küldöttség tagjaként pást­­ra állt a tokiói játékokon, a csapattal hetedik helyen végzett. Amerikában kétszer lett országos bajnok.

Vívókarrierje mellett jelentős tudományos életpályát tudhat magáénak. Még a melbourne-i játékok évében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán diplomázott vegyészként. Az olimpia után Philadelphiában helyezkedett el, majd a Pennsylvaniai Egyetemen szerzett tudományos fokozatot. Egyetemeken oktatott, New Or­­leansban biokémia-professzorként dolgozott. 2003-ban az ELTE vendégprofesszorként hívta meg.

Sportágától nem szakadt el, New Orleansban vívóklubot alapított. Két leánya tagja volt az amerikai ifjúsági vívóválogatottnak.

