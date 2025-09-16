Ökölvívás - soproni világbajnok az osztrák női kapitány

A soproni ökölvívás egyik nagy ásza a törékeny, mindig mosolygós Némedi-Varga Csilla, aki kitartással küzdötte fel magát a „sógorok” szövetségi kapitányi posztjára. A kétgyermekes családanya amatőr versenyzőként hatszoros nagyar bajnok, Eb- és vb-bronzérmet gyűjtött.

Némedi-Varga Csilla a soproni ökölvívás egyik legendás alakja.

Profiskodása alatt 2014-ben a budapesti világbajnokságon a dobogó legmagasabb fokára állhatott, mint az 54 kg-os súlycsoport legjobbja.

Veretes karrierjét a génjeiben hordozta, hiszen édesapja magyar válogatottként Eb-bronzérmes volt, nagypapája, Szabó Lajos pedig Sopron egyik köztiszteletben álló testnevelő tanára volt.

- Pályafutása legszebb emlékéről kérünk néhány emlékezetes gondolatot - fordultunk Némedi-Varga Csillához.

A legszebb és legmeghatóbb az volt, amikor válogatottként Magyarországot képviselhettem és a dobogón a nemzeti zászlót magamra teríthettem. Fiatalkoromban atlétikával kezdtem, az ökölvívást már felnőtt koromban vettem fel. Apám tiltotta a bokszolást, de én mindig leszöktem az edzőterembe. Hét évvel ezelőtt, 2018-ban volt egy WBC összevont mérkőzésem, ez a legnagyobb szervezet, ahol három övért bunyóztam. A mérkőzés végén a szakemberek engem vártak győztesnek, de sajnos a profi pálya mindig tartogat meglepetéseket és ez így volt akkor is, 3-2-re a német színekben öklöző japán lányt hozták ki győztesnek.

- Hogyan alakult a profi pályafutása a későbbiekben?

- A csalódás feldolgozása után még versenyeztem, de már egyre jobban érdekelt az edzői pálya. Jelenleg a Box-Ring Eisenstadt egyesületében edzősködöm Antal Urbanics vezetőedző társaságában. Edzősködésem alatt közösen neveltünk ki osztrák bajnokokat és építettük a sikeres egyesületek közé a Box-Ringet. Mivel hosszú évek óta ingázom az osztrák edzőtermek és Sopron között, főállású edzőként folytatom pályafutásomat. A munkám a hobbim is, amit nagyon szeretek.

Az osztrák női ökölvívás vezetője

- Ausztriában miként lett ön a női szövetségi kapitány?

- A közelmúltban az osztrák legfelsőbb vezetés ajánlására lettem női szakágvezető. Nagyon megtisztelő és örülök a felkérésnek, mivel az osztrák szakma egyhangúlag szavazott bizalmat, pedig külföldi vagyok. Októberben lesz az első válogató, meglátjuk, kikre számíthatok. A feltételeken még egy kicsit kell javítani, de mindig kitartó és optimista voltam és az is maradok.