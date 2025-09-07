Nyolc gól Gyirmóton, hazai győzelemmel

Gyirmót FC Győr-Frutti Drink Perutz FC Pápa 5-3 (2-2)

Alcufer Stadion, 800 néző. V.: Drabon.

Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T., Hudák D., Lányi, Vincze Á. (Szegi, 76.), Hudák M., Madarász (Kiss N., 76.) , Miknyóczki, Kovács D. (Tömösvári, 66.), Rácz, Nagy K. (Kicsun, 66.). Edző: Weitner Ádám.

Pápa: Kiss Á. – Rozman (Szép, 61.), Németh N., Szabó B., Pető, Szalai, Papp A. (Rúzsás, 70.), Molnár M., Szőke, Sipos-Kiss (Banai, 70.), Hauser (Mogyorósi, 62.). Edző: Kun Szabó Attila.

Gsz.: Hudák M. (20., 56.), Nagy M. (9.), Nagy T. (50.), Tömösvári (93.), ill. Sipos-Kiss (12.), Papp A. (36.), Molnár (76.).

9. perc: Nagy T. remekül centerezett középre a jobb oldalról, az alapvonal közeléből, a rövid saroknál érkező Nagy K. pedig 3 méterről a kapu bal oldalába lőtt (1-0). 12. perc: Hauser játszott középről a balról érkező Sipos-Kiss elé, ő pedig az átvételt követően 15 méterről jobbal a kapu jobb oldalába lőtt (1-1). 20. perc: Középről megítélt 28 méteres szabadrúgásból Hudák M. ballal nagy erővel a bal felső sarokba lőtt (2-1). 36. perc: A jobb oldalról érkező Papp A. elé került a labda, ő pedig 5 méterről a kapu bal oldalába helyezett (2-2). 50. perc: Madarász bal oldali szabadrúgása után a labda átszállt a vendégek védelmén, a hosszú saroknál lendületből érkező Nagy T. pedig 6 méterről, jobbal kapásból a kapu közepébe lőtt (3-2). 56. perc: Vincze Á. szerezte vissza erőszakosan az elvesztett labdáját, majd Madarász elé játszott, ő tovább passzolt Hudák M. felé, aki 12 méterről ballal a kapu bal oldalába helyezett (4-2). 77. perc: A balösszekötő helyén érkező Molnár M. kapott jó labdát, majd jobbal 14 méterről kapásból a bal alsó sarokba lőtt (4-3). 93. perc: A balösszekötő helyénél kilépő Tömösvári 14 méterről jobb spiccel a kimozduló Kiss mellett a kapu közepébe passzolt (5-3).

Weitner Ádám: - Támadójátékunkkal nem volt gond az első félidőben, a védekezés azonban elmaradt a várttól. Szünetben rendbe tettünk néhány dolgot. Kèt gólos előnyünknél sok helyzetet dolgoztunk ki, mindenki ment előre és gólt szeretett volna rúgni. Az ilyen mérkőzéseken jó látni, hogy van karaktere a játékosoknak és a csapatnak is együtt.

Kun Szabó Attila: - A kèt legjobb csatárunk nélkül tartalékosan álltunk fel, de így is igyekeztünk méltó ellenfele lenni a bajnokesélyesnek, úgy érzem, ez sikerült is.



A további eredmények: Dorog–Bicske 2–1, Balatonfüred–Haladás 0–2, Tatabánya-Zsámbék 1–3, Komárom–Újpest II 1–0.