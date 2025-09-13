42 perce
Először tér vissza anyaként Győrbe Nora Mörk
Szombaton rendezik a Győri Audi ETO–Esbjerg női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzést az Audi-arénában. Nora Mörk, a vendégek játékosa először játszik volt csapat ellen azóta, hogy megszületett első gyermeke.
Szombaton a Győri Audi ETO KC Bajnokok Ligája-mérkőzésen a dán Team Esbjerg együttesét fogadja az Audi-arénában. A mérkőzés felvezetéseként a daniasport.hu négy részes sorozatot indított, a legutolsó részben a volt győri játékos Nora Mörk és párja Jerry Tollbring mesél az új életükről.
Mint arról annak idején mi is beszámoltunk, 2025 májusában adott életet Mörk első gyermeküknek. Ez alapjaiban rendezte át a mindennapokat és a fontossági sorrendet, de a kézilabdáról egyikük sem akart lemondani.
A skandináv sportokkal foglalkozó portál írásából kiderült: Nora és Jerry már ismerték egymást, de csak évekkel később – közvetlenül a koronavírus-időszak után – lettek egy pár. Mörk akkoriban odahaza, a norvég Vipersben szerepel, Tollbring viszont Németországban kézilabdázott, a Rhein-Neckar Löwen játékosa volt.
„Beszélgettünk telefonon, aztán elutaztam Németországba, hogy megnézzem, milyen ember is ő, és van-e valami köztünk. És akkor pattant ki a szikra kettőnk között” – mesélte a balkezes norvég klasszis.
Addigra Tollbring már aláírt a dán GOG-hez, egy évre rá szerződött Mörk az Esbjerghez. Két évvel később Tollbring visszatért a Füchse Berlinhez a Bundesligába. Ez azonban nem vetett véget a kapcsolatuknak, olyannyira nem, hogy a párizsi olimpia után, ahol Norvégia – így Mörk is – aranyérmes lett, kiderült, a volt győri klasszis gyermeket vár.
Sokat gondolkodtak azon, hogyan lehet összeegyeztetni a családot és a kézilabdát.
Az olimpia után jó volt kicsit kiszállni. Négy perccel a döntő után már azt kérdezték tőlem, ott leszek-e négy év múlva. Közben futni is alig tudtam, és úgy éreztem, ki kell lépnem kicsit a reflektorfényből
– vallotta be őszintén Nora Mörk, aki karácsony után, a fontos meccsek előtt, miközben ő – ahogyan fogalmazott – egyre nagyobb lett, elgondolkozott azon, vajon tényleg jó ötlet volt-e az egész.
Érdekesség, hogy szinte a várandósság bejelentésével egy időben Jerry Tollbring keresztszalag-sérülést szenvedett. Ez egyik oldalról nagy balszerencse volt, más oldalról nézve viszont szerencse, mert így több ideje lett Dániába utazni. Közben a berlini szerződése is a végéhez közeledett, ezért új klubot kresett magának, ez pedig a Ribe-Esbjerg HH lett.
Nora Mörk terhessége problémamentes volt
Mörk a terhességéről elmondta, hogy problémamentes volt. A csapat és az edző, a svéd Tomas Axnér is nagy örömmel fogadta a hírt, ami sokat jelentett nekik. Később Kathrine Heindahl és Marit Rosberg Jacobsen is bejelentették várandósságukat, majd a szezon végén Rikke Iversen is.
„Egy kicsit trendet indítottunk” – mondták mosolyogva Mörkék.
A kihagyás persze nem volt könnyű. Mörk többször nehezen viselte, hogy nem játszhatott, de mindent megtett, hogy segítse a csapatot. Bár korábban is voltak hosszú sérülései, a terhesség egészen más élményt jelentett.
„A legnagyobb különbség az volt, hogy sérülés után mindig nulláról indultam, és egyre jobb lettem. Most viszont fordítva történt: egyre nehezebb lett minden, és tudtam, hogy eljön a nap, amikor fájni fog, és akkor megint nulláról indulok. Szinte olyan volt, mintha csak arra vártam volna, hogy megsérüljek” – mesélte nevetve.
A szülés napja
Május 6-án reggel Nora fájdalmakat érzett, és először úgy gondolta, bevesz egy fájdalomcsillapítót. De Tyrának más tervei voltak. 17 órás vajúdás után hajnal háromkor a világra jött.
„Édesanyámnak sikerült elrepülnie Dániába, és még a szülés előtt átvennie a lakáskulcsokat. Így ő fogadott minket, amikor hazamentünk” – mesélte Nora.
Hogy miért éppen Tyra lett a kicsi neve? Arról így beszélt Mörk: „Olyan nevet szerettünk volna, ami norvégul és svédül is jól hangzik.
A családunkban
- minden lánynév A betűre végződik,
- és négy betűs, mint a két testvérem Kaja és Thea.
A szüleim nekem is majdnem ezt a nevet adták, így mindig is egy olyan név volt, amit mindenki szeretett a családban.”
Az újdonsült szülők időközben már újra játszanak, Mörk a bajnokság első meccsén tért vissza az Esbjergbe.
„A legfontosabb most, hogy visszanyerjem a formámat. Az utóbbi három világversenyen mindig voltak fájdalmaim. Ha sikerül formába lendülnöm, tudom, hogy a motivációm is elég erős lesz” – mondta végezetül Nora Mörk.