Először tér vissza anyaként Győrbe Nora Mörk

Szombaton a Győri Audi ETO KC Bajnokok Ligája-mérkőzésen a dán Team Esbjerg együttesét fogadja az Audi-arénában. A mérkőzés felvezetéseként a daniasport.hu négy részes sorozatot indított, a legutolsó részben a volt győri játékos Nora Mörk és párja Jerry Tollbring mesél az új életükről.

Jerry Tollbring és Nora Mörk élete Tyra megszületésével vált teljessé, boldogsággal feltöltődve folytathatják karrierjüket.

Fotó: Nora Mörk/Instagram

Mint arról annak idején mi is beszámoltunk, 2025 májusában adott életet Mörk első gyermeküknek. Ez alapjaiban rendezte át a mindennapokat és a fontossági sorrendet, de a kézilabdáról egyikük sem akart lemondani.

A skandináv sportokkal foglalkozó portál írásából kiderült: Nora és Jerry már ismerték egymást, de csak évekkel később – közvetlenül a koronavírus-időszak után – lettek egy pár. Mörk akkoriban odahaza, a norvég Vipersben szerepel, Tollbring viszont Németországban kézilabdázott, a Rhein-Neckar Löwen játékosa volt.

„Beszélgettünk telefonon, aztán elutaztam Németországba, hogy megnézzem, milyen ember is ő, és van-e valami köztünk. És akkor pattant ki a szikra kettőnk között” – mesélte a balkezes norvég klasszis.

Addigra Tollbring már aláírt a dán GOG-hez, egy évre rá szerződött Mörk az Esbjerghez. Két évvel később Tollbring visszatért a Füchse Berlinhez a Bundesligába. Ez azonban nem vetett véget a kapcsolatuknak, olyannyira nem, hogy a párizsi olimpia után, ahol Norvégia – így Mörk is – aranyérmes lett, kiderült, a volt győri klasszis gyermeket vár.

Sokat gondolkodtak azon, hogyan lehet összeegyeztetni a családot és a kézilabdát.

Az olimpia után jó volt kicsit kiszállni. Négy perccel a döntő után már azt kérdezték tőlem, ott leszek-e négy év múlva. Közben futni is alig tudtam, és úgy éreztem, ki kell lépnem kicsit a reflektorfényből

– vallotta be őszintén Nora Mörk, aki karácsony után, a fontos meccsek előtt, miközben ő – ahogyan fogalmazott – egyre nagyobb lett, elgondolkozott azon, vajon tényleg jó ötlet volt-e az egész.

Érdekesség, hogy szinte a várandósság bejelentésével egy időben Jerry Tollbring keresztszalag-sérülést szenvedett. Ez egyik oldalról nagy balszerencse volt, más oldalról nézve viszont szerencse, mert így több ideje lett Dániába utazni. Közben a berlini szerződése is a végéhez közeledett, ezért új klubot kresett magának, ez pedig a Ribe-Esbjerg HH lett.