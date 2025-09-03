Nelson remekelt, először nyertek a britek az Eb-n

A brit legénység a 2. negyedben mutatott jó játékának és védekezésének köszönhette a sikert, ezt az etapot 23-16-ra nyerte. A másik három negyed mindegyikén 1-1 pont volt a különbség. Luke Nelson, a soproniak játékosa egyik vezére volt csapatának, több, mint 30 percet játszott, és ezalatt csaknem dupla-duplát ért el. 3/5-ös mezőnymutatóval, mind a 6 büntetőjét értékesítve 12 pontot szerzett, és emellett társainak nem kevesebb, mint 8 gólpasszt "kézbesített", főszerepet játszott abban, hogy csapata megszerezte az első győzelmét a kontinensviadalon.