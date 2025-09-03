szeptember 3., szerda

Hilda névnap

25°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

22 perce

Nelson remekelt, először nyertek a britek az Eb-n

Címkék#EB#Nelson#kosárlabda#Sopron KC

Megszerezte első győzelmét a férfi kosárlabda Eb finnországi, azon belül is tamperei csoportjában a Sopron KC légiósával, Luke Nelsonnal felálló brit válogatott, amely Montenegro gárdáját múlta fölül 89-83-ra

A brit legénység a 2. negyedben mutatott jó játékának és védekezésének köszönhette a sikert, ezt az etapot 23-16-ra nyerte. A másik három negyed mindegyikén 1-1 pont volt a különbség. Luke Nelson, a soproniak játékosa egyik vezére volt csapatának, több, mint 30 percet játszott, és ezalatt csaknem dupla-duplát ért el. 3/5-ös mezőnymutatóval, mind a 6 büntetőjét értékesítve 12 pontot szerzett, és emellett társainak nem kevesebb, mint 8 gólpasszt "kézbesített", főszerepet játszott abban, hogy csapata megszerezte az első győzelmét a kontinensviadalon. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu