Megyei foci

1 órája

Nekik nyolc! Belehúzott a Mosonszentmiklós - a megyei másod- és harmadosztály hétvégi eredményei - galériával

Címkék#megyei foci#amatőr labdarúgás#labdarúgás

Nem bírt egymással a Győrasszonyfa és a Kajárpéc, a Mosonszentmiklós nyolc gólig meg sem állt Rajkán. Nagy bunyó volt Abdán, a kiállított vendégjátékos és a nézők csaptak össze, a Bágyogszovát hibátlan mérlegét a volt NB I-es játékosa mentette meg. Íme a hétvégi fordulók eredményei, és összes góllövője.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Nyúl–Robo-Tech-Börcs 1–3 (0–0). Gsz.: Varga Zs., ill. Németh L. (2), Oláh.
Győrasszonyfa–Kajárpéc-Herold Trans 1–1 (0–1). Gsz.: Samu, ill. Sáhó (öngól).
Győrszentiván–Táp 5–0 (1–0). Gsz.: Stefanits (2), Kiss B., Nagy D., Szabó P.
Felpéc–Pannonhalma-Horn 0–1 (0–0). Gsz.: Tölgyesi-Gál.
DAC-UP–Üstökös FC Bácsa II 3–3 (2–1). Gsz.: Németh R., Ruisz, Thiel (öngól), ill. Bauer, Dobai, Thiel.
Bőny–Vámosszabadi 4–0 (0–0). Gsz.: Mógor (2), Füredi, Zobák Cs.
Győrújfalu II–Téti Sokoró 1–2 (0–2). Gsz.: Gsz.: Kovács B. ill. Molnár G., Orbán I.

A bajnokság állása:   

1.Tét860219 - 518
2.Győrasszonyfa853012 - 518
3.Pannonhalma851213 - 616
4.Győrszentiván843129 - 1715
5.Kajárpéc843118 - 815
6.Győrújfalu II842223 - 1214
7.Bőny732216 - 1511
8.Táp831415 - 2410
9.Börcs*733116 - 88
10.Vámosszabadi822410 - 198
11.Nyúl721421 - 227
12.DAC-UP71247 - 195
13.Bácsa II80177 - 291
14.Felpéc80088 - 250

*A Börcstől 4 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Duvenbeck-Hegyeshalom–Dunakiliti 1–1 (1–1). Gsz.: Régely, ill. Bedő.
Kimle–Jánossomorja 0–2 (0–0). Gsz.: György Jakab, Gecse.
Elektromoson-Levél–Lipót Pékség 0–1 (0–1). Gsz.: Kiss Zs.
Lébény–Kunsziget 2–1 (0–0). Gsz.: Schwartz, Tesch, ill. Szalai.
Foldana-Hédervár–Hincsics Color-Ásványráró 6–0 (4–0). Gsz.: Dániel (4), Szédei, Herczeg.
Rajka–Mosonszentmiklós 1–8 (0–3). Gsz.: Bonco, ill. Szabó A. (3), Kocsis (2), Vig (2), Adács.
Máriakálnok–MITE 2–1 (1–1). Gsz.: Szigeti, Bertalan, ill. Darázs.

A bajnokság állása:

1.Lébény871037 - 722
2.Máriakálnok760133 - 1218
3.Dunakiliti752024 - 817
4.Jánossomorja851214 - 1016
5.Hegyeshalom742116 - 314
6.Hédervár841324 - 1413
7.MITE831411 - 1210
8.Ásványráró730411 - 289
9.Lipót72149 - 167
10.M.-szentmiklós820623 - 156
11.Levél720511 - 256
12.Rajka720511 - 286
13.Kunsziget71157 - 174
14.Kimle81079 - 453

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

MET-NA-Veszkény–Beled 1–3 (0–1). Gsz.: Lukácsi, ill. Bándoli, Kiss Á., Molnár M.
SVSE-GYSEV–Petőháza 1–1 (1–1). Gsz.: Sieger, ill. Horváth B.
SFAC 1900–Lövő 3–1 (2–0). Gsz.: Tiboldi, Pócza, Rigó, ill. Savanyó.
Nagycenk–Rábatamási 3–3 (2–0). Gsz.: Füzi S. (2), Holczmann Z., ill. Fazekas Cs., Szokodi B., Csigó B.
Rábaszentandrás–Farád 2–1 (1–1). Gsz.: Eőry, Mikóczi, ill. Németh B.
Répcementi–Szany 3–0 (1–0). Gsz.: Kopp, Szücs, Skultéty.

Veszkény-Beled, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Csapó Balázs

A bajnokság állása: 

1.R.-szentandrás861117 - 919
2.Beled842220 - 1314
3.Répcementi734018 - 1213
4.Veszkény840418 - 1512
5.Rábatamási833214 - 1212
6.Nagycenk833219 - 2012
7.SFAC831413 - 1310
8.Szany83149 - 1410
9.Petőháza824211 - 1110
10.Lövő821515 - 207
11.Farád820610 - 166
12.SVSE71247 - 165

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport

Csikvánd–Bakonyszentlászló 2–2 (0–1). Gsz.: Dóka, Horváth N., ill. Nyári, Puzsoma.
Gyömöre–Tényő 1–3 (1–2). Gsz.: László, ill. Schwarcz, Jurik, Gerencsér (öngól).
Pér–Veszprémvarsány 6–0 (3–0). Gsz.: Samu (3), Varga R., Kotrics, Boros.
Sokorópátka–Töltéstava 4–1 (2–1). Gsz.: 

A bajnokság állása:

1.B.-szentlászló761034 - 519
2.Sokorópátka860226 - 1218
3.Csikvánd842222 - 1314
4.Pér840432 - 2212
5.Tényő840424 - 2712
6.Töltéstava830518 - 309
7.V.-varsány811618 - 524
8.Gyömöre71065 - 183

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport

Győrújbarát II–Bágyogszovát 3–6 (3–1). Gsz.: Tóth M. (2), Benszki (öngól), ill. Szabó Zs. (4), Terdik, Szücs.
Rábaszentmihály–Rábapatona 1–5 (1–1). Gsz.: Bedő, ill. Varga M. (3), Nagy K., Orsós.
Győr Sharks–Kóny 2–3 (0–1). Gsz.: Ziegler (2), ill. Rácz (2), Kolozsvári (öngól).
Bajcs–Enese 0–3 (0–1). Gsz.: Papp Sz. (2), Kiss M.
Börcs II–Nagyszentjános 3–1 (1–1). Gsz.: Nagy D., Hajas, Gál, ill. Molnár Sz.
Az Abda II-Dom King–Győrsövényház mérkőzés 2–2-es állásnál félbeszakadt.
A DAC 1912–Győrság mérkőzést november 5-én rendezik.

A bajnokság állása:

1.Bágyogszovát770064 - 921
2.Enese770028 - 321
3.DAC 1912660086 - 418
4.Abda II650131 - 715
5.Rábapatona750226 - 815
6.Győrsövényház750234 - 1715
7.Kóny750220 - 1215
8.Győrújbarát II631224 - 1810
9.R.-szentmihály831416 - 2310
10.Pázmándfalu72059 - 406
11.Győrság71065 - 293
12.Bajcs81079 - 403
13.Börcs II81076 - 563
14.Győr Sharks71068 - 593
15.Nagyszentjános800811 - 520

Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Hotel Lajta Park–Győrzámoly 11–2 (6–1). Gsz.: Kalinkó (4), Simon (3), Pekelniczki (2), Kireth, Németh T., ill. Kovács L., Czetti.
MITE II–Dunaszeg 0–7 (0–3). Gsz.: Koteczki (4), Hermán (2), Szalai.
Solar CT-Mecsér–Bódi Trans-Mosonszolnok 4–0 (3–0). Gsz.: Csaplár (3), Forgács.
Lajtaszig-Darnózseli–Öttevény 6–1 (3–1). Gsz.: Gurbai (2), Nagy P., Nagy B., Józsa, Gácsi, ill. Kovács N. (öngól).
Dunasziget–Bezenye 1–0 (0–0). Gsz.: Pivoda.
Dunaszentpál–Halászi 3–0 (2–0). Gsz.: Jakatics, Gajdos, Bali.
Püski–Mosonszentmiklós II 3–1 (2–1). Gsz.: Ásványi (3), ill. Horváth K.
A Károlyháza–Győrladamér mérkőzést november 7-én rendezik.
A bajnokság állása:  

1.Püski870144 - 1121
2.Mecsér870129 - 1321
3.Dunasziget870122 - 1221
4.Dunaszentpál860228 - 818
5.Dunaszeg860231 - 1518
6.Hotel Lajta P.851242 - 1816
7.Győrzámoly851231 - 2116
8.Halászi841328 - 1813
9.M.-miklós II831421 - 2410
10.Károlyháza622218 - 158
11.M.-szolnok82069 - 276
12.Győrladamér720512 - 326
13.Darnó-Zseli711514 - 184
14.Bezenye80179 - 341
15.Öttevény80178 - 511
16.MITE II*80178 - 370

*A MITE II-től 1 pont levonva.

Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport

Ágfalva–Fertőrákos 1–4 (0–1). Gsz.: Bánhidi, ill. Vörös (2), Denucz, Henye.
Csapod–Vág 3–2 (2–0). Gsz.: Molnár-Takács A., Szép, Varga M., ill. Pető G., Kovács D.
Egyházasfalu–Egyed 2–2 (2–2). Gsz.: Varga T., Mészáros, ill. Zsirai, Ács.
Osli–Markotabödöge 2–1 (1–0). Gsz.: Mészáros N., Vörös, ill. Nagy F.
Jobaháza–Mihályi 4–0 (2–0). Gsz.: Pásztor (2), Szeibert, Kránicz.

A bajnokság állása:

1.Osli880034 - 1224
2.Csapod760121 - 1118
3.Vág741221 - 1113
4.Jobaháza841319 - 1013
5.Fertőrákos741220 - 1713
6.M.-bödöge640215 - 1012
7.Egyházasfalu712417 - 265
8.Mihályi61145 - 94
9.Ágfalva611410 - 204
10.Egyed711512 - 234
11.Kisfalud70074 - 290

Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport

Pusztacsalád–Zsira 0–3 (0–0). Gsz.: Tóth B., Horváth I., Marton.
Babót–Himod 4–3 (0–2). Gsz.: Pál (2), Orsós, Ács, ill. Wellner (2), Horváth Sz.
Fertőszentmiklós II–Újkér 7–5 (5–2). Gsz.: Fodróczy (4), Fekete (2), Bertha (öngól), ill. Csuka (4), Lukács.
Sopronhorpács–Fertőd 6–2 (2–1). Gsz.: Kovács A. (3), Szép Á., Takács J., Kiss T., ill. Tóth M., Horváth M.
Harka–FIT Fertőpart-Hegykő 1–6 (0–3). Gsz.:  Gsz.: Vecsei, ill. Menyhárt (3), Reseterics, Kóczán, Varga P. (öngól).
Nagylózs–Balf 1–3 (1–0). Gsz.: Tóth B., ill. Török M. (2), Nagy D.
Tercia-Fertőendréd–Répcevis 2–0 (1–0). Gsz.: Dunajski, Németh Á.

A bajnokság állása:

1.Hegykő660029 - 618
2.S.-horpács760128 - 1118
3.Fertőendréd750224 - 2015
4.Babót741215 - 1613
5.Balf640218 - 1312
6.Nagylózs840422 - 1812
7.Himod530221 - 139
8.Répcevis730422 - 239
9.Újkér530216 - 189
10.F.-miklós II730418 - 219
11.Rábakecöl620411 - 116
12.Zsira71159 - 244
13.Harka610513 - 233
14.Fertőd51049 - 213
15.Pusztacsalád710610 - 273

Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.

