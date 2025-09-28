1 órája
Nekik nyolc! Belehúzott a Mosonszentmiklós - a megyei másod- és harmadosztály hétvégi eredményei - galériával
Nem bírt egymással a Győrasszonyfa és a Kajárpéc, a Mosonszentmiklós nyolc gólig meg sem állt Rajkán. Nagy bunyó volt Abdán, a kiállított vendégjátékos és a nézők csaptak össze, a Bágyogszovát hibátlan mérlegét a volt NB I-es játékosa mentette meg. Íme a hétvégi fordulók eredményei, és összes góllövője.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport
Nyúl–Robo-Tech-Börcs 1–3 (0–0). Gsz.: Varga Zs., ill. Németh L. (2), Oláh.
Győrasszonyfa–Kajárpéc-Herold Trans 1–1 (0–1). Gsz.: Samu, ill. Sáhó (öngól).
Győrszentiván–Táp 5–0 (1–0). Gsz.: Stefanits (2), Kiss B., Nagy D., Szabó P.
Felpéc–Pannonhalma-Horn 0–1 (0–0). Gsz.: Tölgyesi-Gál.
DAC-UP–Üstökös FC Bácsa II 3–3 (2–1). Gsz.: Németh R., Ruisz, Thiel (öngól), ill. Bauer, Dobai, Thiel.
Bőny–Vámosszabadi 4–0 (0–0). Gsz.: Mógor (2), Füredi, Zobák Cs.
Győrújfalu II–Téti Sokoró 1–2 (0–2). Gsz.: Gsz.: Kovács B. ill. Molnár G., Orbán I.
A bajnokság állása:
|1.
|Tét
|8
|6
|0
|2
|19 - 5
|18
|2.
|Győrasszonyfa
|8
|5
|3
|0
|12 - 5
|18
|3.
|Pannonhalma
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|4.
|Győrszentiván
|8
|4
|3
|1
|29 - 17
|15
|5.
|Kajárpéc
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|6.
|Győrújfalu II
|8
|4
|2
|2
|23 - 12
|14
|7.
|Bőny
|7
|3
|2
|2
|16 - 15
|11
|8.
|Táp
|8
|3
|1
|4
|15 - 24
|10
|9.
|Börcs*
|7
|3
|3
|1
|16 - 8
|8
|10.
|Vámosszabadi
|8
|2
|2
|4
|10 - 19
|8
|11.
|Nyúl
|7
|2
|1
|4
|21 - 22
|7
|12.
|DAC-UP
|7
|1
|2
|4
|7 - 19
|5
|13.
|Bácsa II
|8
|0
|1
|7
|7 - 29
|1
|14.
|Felpéc
|8
|0
|0
|8
|8 - 25
|0
*A Börcstől 4 pont levonva.
Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Duvenbeck-Hegyeshalom–Dunakiliti 1–1 (1–1). Gsz.: Régely, ill. Bedő.
Kimle–Jánossomorja 0–2 (0–0). Gsz.: György Jakab, Gecse.
Elektromoson-Levél–Lipót Pékség 0–1 (0–1). Gsz.: Kiss Zs.
Lébény–Kunsziget 2–1 (0–0). Gsz.: Schwartz, Tesch, ill. Szalai.
Foldana-Hédervár–Hincsics Color-Ásványráró 6–0 (4–0). Gsz.: Dániel (4), Szédei, Herczeg.
Rajka–Mosonszentmiklós 1–8 (0–3). Gsz.: Bonco, ill. Szabó A. (3), Kocsis (2), Vig (2), Adács.
Máriakálnok–MITE 2–1 (1–1). Gsz.: Szigeti, Bertalan, ill. Darázs.
A bajnokság állása:
|1.
|Lébény
|8
|7
|1
|0
|37 - 7
|22
|2.
|Máriakálnok
|7
|6
|0
|1
|33 - 12
|18
|3.
|Dunakiliti
|7
|5
|2
|0
|24 - 8
|17
|4.
|Jánossomorja
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|5.
|Hegyeshalom
|7
|4
|2
|1
|16 - 3
|14
|6.
|Hédervár
|8
|4
|1
|3
|24 - 14
|13
|7.
|MITE
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|8.
|Ásványráró
|7
|3
|0
|4
|11 - 28
|9
|9.
|Lipót
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|10.
|M.-szentmiklós
|8
|2
|0
|6
|23 - 15
|6
|11.
|Levél
|7
|2
|0
|5
|11 - 25
|6
|12.
|Rajka
|7
|2
|0
|5
|11 - 28
|6
|13.
|Kunsziget
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|14.
|Kimle
|8
|1
|0
|7
|9 - 45
|3
Vármegyei II. osztály, Soproni csoport
MET-NA-Veszkény–Beled 1–3 (0–1). Gsz.: Lukácsi, ill. Bándoli, Kiss Á., Molnár M.
SVSE-GYSEV–Petőháza 1–1 (1–1). Gsz.: Sieger, ill. Horváth B.
SFAC 1900–Lövő 3–1 (2–0). Gsz.: Tiboldi, Pócza, Rigó, ill. Savanyó.
Nagycenk–Rábatamási 3–3 (2–0). Gsz.: Füzi S. (2), Holczmann Z., ill. Fazekas Cs., Szokodi B., Csigó B.
Rábaszentandrás–Farád 2–1 (1–1). Gsz.: Eőry, Mikóczi, ill. Németh B.
Répcementi–Szany 3–0 (1–0). Gsz.: Kopp, Szücs, Skultéty.
Veszkény-Beled, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Csapó Balázs
A bajnokság állása:
|1.
|R.-szentandrás
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|2.
|Beled
|8
|4
|2
|2
|20 - 13
|14
|3.
|Répcementi
|7
|3
|4
|0
|18 - 12
|13
|4.
|Veszkény
|8
|4
|0
|4
|18 - 15
|12
|5.
|Rábatamási
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|6.
|Nagycenk
|8
|3
|3
|2
|19 - 20
|12
|7.
|SFAC
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Szany
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|9.
|Petőháza
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|10.
|Lövő
|8
|2
|1
|5
|15 - 20
|7
|11.
|Farád
|8
|2
|0
|6
|10 - 16
|6
|12.
|SVSE
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
Vármegyei III. osztály, Győri A csoport
Csikvánd–Bakonyszentlászló 2–2 (0–1). Gsz.: Dóka, Horváth N., ill. Nyári, Puzsoma.
Gyömöre–Tényő 1–3 (1–2). Gsz.: László, ill. Schwarcz, Jurik, Gerencsér (öngól).
Pér–Veszprémvarsány 6–0 (3–0). Gsz.: Samu (3), Varga R., Kotrics, Boros.
Sokorópátka–Töltéstava 4–1 (2–1). Gsz.:
A bajnokság állása:
|1.
|B.-szentlászló
|7
|6
|1
|0
|34 - 5
|19
|2.
|Sokorópátka
|8
|6
|0
|2
|26 - 12
|18
|3.
|Csikvánd
|8
|4
|2
|2
|22 - 13
|14
|4.
|Pér
|8
|4
|0
|4
|32 - 22
|12
|5.
|Tényő
|8
|4
|0
|4
|24 - 27
|12
|6.
|Töltéstava
|8
|3
|0
|5
|18 - 30
|9
|7.
|V.-varsány
|8
|1
|1
|6
|18 - 52
|4
|8.
|Gyömöre
|7
|1
|0
|6
|5 - 18
|3
Vármegyei III. osztály, Győri B csoport
Győrújbarát II–Bágyogszovát 3–6 (3–1). Gsz.: Tóth M. (2), Benszki (öngól), ill. Szabó Zs. (4), Terdik, Szücs.
Rábaszentmihály–Rábapatona 1–5 (1–1). Gsz.: Bedő, ill. Varga M. (3), Nagy K., Orsós.
Győr Sharks–Kóny 2–3 (0–1). Gsz.: Ziegler (2), ill. Rácz (2), Kolozsvári (öngól).
Bajcs–Enese 0–3 (0–1). Gsz.: Papp Sz. (2), Kiss M.
Börcs II–Nagyszentjános 3–1 (1–1). Gsz.: Nagy D., Hajas, Gál, ill. Molnár Sz.
Az Abda II-Dom King–Győrsövényház mérkőzés 2–2-es állásnál félbeszakadt.
A DAC 1912–Győrság mérkőzést november 5-én rendezik.
A bajnokság állása:
|1.
|Bágyogszovát
|7
|7
|0
|0
|64 - 9
|21
|2.
|Enese
|7
|7
|0
|0
|28 - 3
|21
|3.
|DAC 1912
|6
|6
|0
|0
|86 - 4
|18
|4.
|Abda II
|6
|5
|0
|1
|31 - 7
|15
|5.
|Rábapatona
|7
|5
|0
|2
|26 - 8
|15
|6.
|Győrsövényház
|7
|5
|0
|2
|34 - 17
|15
|7.
|Kóny
|7
|5
|0
|2
|20 - 12
|15
|8.
|Győrújbarát II
|6
|3
|1
|2
|24 - 18
|10
|9.
|R.-szentmihály
|8
|3
|1
|4
|16 - 23
|10
|10.
|Pázmándfalu
|7
|2
|0
|5
|9 - 40
|6
|11.
|Győrság
|7
|1
|0
|6
|5 - 29
|3
|12.
|Bajcs
|8
|1
|0
|7
|9 - 40
|3
|13.
|Börcs II
|8
|1
|0
|7
|6 - 56
|3
|14.
|Győr Sharks
|7
|1
|0
|6
|8 - 59
|3
|15.
|Nagyszentjános
|8
|0
|0
|8
|11 - 52
|0
Vármegyei III. osztály, Mosonmagyaróvári csoport
Hotel Lajta Park–Győrzámoly 11–2 (6–1). Gsz.: Kalinkó (4), Simon (3), Pekelniczki (2), Kireth, Németh T., ill. Kovács L., Czetti.
MITE II–Dunaszeg 0–7 (0–3). Gsz.: Koteczki (4), Hermán (2), Szalai.
Solar CT-Mecsér–Bódi Trans-Mosonszolnok 4–0 (3–0). Gsz.: Csaplár (3), Forgács.
Lajtaszig-Darnózseli–Öttevény 6–1 (3–1). Gsz.: Gurbai (2), Nagy P., Nagy B., Józsa, Gácsi, ill. Kovács N. (öngól).
Dunasziget–Bezenye 1–0 (0–0). Gsz.: Pivoda.
Dunaszentpál–Halászi 3–0 (2–0). Gsz.: Jakatics, Gajdos, Bali.
Püski–Mosonszentmiklós II 3–1 (2–1). Gsz.: Ásványi (3), ill. Horváth K.
A Károlyháza–Győrladamér mérkőzést november 7-én rendezik.
A bajnokság állása:
|1.
|Püski
|8
|7
|0
|1
|44 - 11
|21
|2.
|Mecsér
|8
|7
|0
|1
|29 - 13
|21
|3.
|Dunasziget
|8
|7
|0
|1
|22 - 12
|21
|4.
|Dunaszentpál
|8
|6
|0
|2
|28 - 8
|18
|5.
|Dunaszeg
|8
|6
|0
|2
|31 - 15
|18
|6.
|Hotel Lajta P.
|8
|5
|1
|2
|42 - 18
|16
|7.
|Győrzámoly
|8
|5
|1
|2
|31 - 21
|16
|8.
|Halászi
|8
|4
|1
|3
|28 - 18
|13
|9.
|M.-miklós II
|8
|3
|1
|4
|21 - 24
|10
|10.
|Károlyháza
|6
|2
|2
|2
|18 - 15
|8
|11.
|M.-szolnok
|8
|2
|0
|6
|9 - 27
|6
|12.
|Győrladamér
|7
|2
|0
|5
|12 - 32
|6
|13.
|Darnó-Zseli
|7
|1
|1
|5
|14 - 18
|4
|14.
|Bezenye
|8
|0
|1
|7
|9 - 34
|1
|15.
|Öttevény
|8
|0
|1
|7
|8 - 51
|1
|16.
|MITE II*
|8
|0
|1
|7
|8 - 37
|0
*A MITE II-től 1 pont levonva.
Vármegyei III. osztály, Soproni A csoport
Ágfalva–Fertőrákos 1–4 (0–1). Gsz.: Bánhidi, ill. Vörös (2), Denucz, Henye.
Csapod–Vág 3–2 (2–0). Gsz.: Molnár-Takács A., Szép, Varga M., ill. Pető G., Kovács D.
Egyházasfalu–Egyed 2–2 (2–2). Gsz.: Varga T., Mészáros, ill. Zsirai, Ács.
Osli–Markotabödöge 2–1 (1–0). Gsz.: Mészáros N., Vörös, ill. Nagy F.
Jobaháza–Mihályi 4–0 (2–0). Gsz.: Pásztor (2), Szeibert, Kránicz.
A bajnokság állása:
|1.
|Osli
|8
|8
|0
|0
|34 - 12
|24
|2.
|Csapod
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|3.
|Vág
|7
|4
|1
|2
|21 - 11
|13
|4.
|Jobaháza
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|5.
|Fertőrákos
|7
|4
|1
|2
|20 - 17
|13
|6.
|M.-bödöge
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|7.
|Egyházasfalu
|7
|1
|2
|4
|17 - 26
|5
|8.
|Mihályi
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|9.
|Ágfalva
|6
|1
|1
|4
|10 - 20
|4
|10.
|Egyed
|7
|1
|1
|5
|12 - 23
|4
|11.
|Kisfalud
|7
|0
|0
|7
|4 - 29
|0
Vármegyei III. osztály, Soproni B csoport
Pusztacsalád–Zsira 0–3 (0–0). Gsz.: Tóth B., Horváth I., Marton.
Babót–Himod 4–3 (0–2). Gsz.: Pál (2), Orsós, Ács, ill. Wellner (2), Horváth Sz.
Fertőszentmiklós II–Újkér 7–5 (5–2). Gsz.: Fodróczy (4), Fekete (2), Bertha (öngól), ill. Csuka (4), Lukács.
Sopronhorpács–Fertőd 6–2 (2–1). Gsz.: Kovács A. (3), Szép Á., Takács J., Kiss T., ill. Tóth M., Horváth M.
Harka–FIT Fertőpart-Hegykő 1–6 (0–3). Gsz.: Gsz.: Vecsei, ill. Menyhárt (3), Reseterics, Kóczán, Varga P. (öngól).
Nagylózs–Balf 1–3 (1–0). Gsz.: Tóth B., ill. Török M. (2), Nagy D.
Tercia-Fertőendréd–Répcevis 2–0 (1–0). Gsz.: Dunajski, Németh Á.
A bajnokság állása:
|1.
|Hegykő
|6
|6
|0
|0
|29 - 6
|18
|2.
|S.-horpács
|7
|6
|0
|1
|28 - 11
|18
|3.
|Fertőendréd
|7
|5
|0
|2
|24 - 20
|15
|4.
|Babót
|7
|4
|1
|2
|15 - 16
|13
|5.
|Balf
|6
|4
|0
|2
|18 - 13
|12
|6.
|Nagylózs
|8
|4
|0
|4
|22 - 18
|12
|7.
|Himod
|5
|3
|0
|2
|21 - 13
|9
|8.
|Répcevis
|7
|3
|0
|4
|22 - 23
|9
|9.
|Újkér
|5
|3
|0
|2
|16 - 18
|9
|10.
|F.-miklós II
|7
|3
|0
|4
|18 - 21
|9
|11.
|Rábakecöl
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|12.
|Zsira
|7
|1
|1
|5
|9 - 24
|4
|13.
|Harka
|6
|1
|0
|5
|13 - 23
|3
|14.
|Fertőd
|5
|1
|0
|4
|9 - 21
|3
|15.
|Pusztacsalád
|7
|1
|0
|6
|10 - 27
|3
Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.