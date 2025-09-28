Nekik nyolc! Belehúzott a Mosonszentmiklós - a megyei másod- és harmadosztály hétvégi eredményei - galériával

Vármegyei II. osztály, Győri csoport

Nyúl–Robo-Tech-Börcs 1–3 (0–0). Gsz.: Varga Zs., ill. Németh L. (2), Oláh.

Győrasszonyfa–Kajárpéc-Herold Trans 1–1 (0–1). Gsz.: Samu, ill. Sáhó (öngól).

Győrszentiván–Táp 5–0 (1–0). Gsz.: Stefanits (2), Kiss B., Nagy D., Szabó P.

Felpéc–Pannonhalma-Horn 0–1 (0–0). Gsz.: Tölgyesi-Gál.

DAC-UP–Üstökös FC Bácsa II 3–3 (2–1). Gsz.: Németh R., Ruisz, Thiel (öngól), ill. Bauer, Dobai, Thiel.

Bőny–Vámosszabadi 4–0 (0–0). Gsz.: Mógor (2), Füredi, Zobák Cs.

Győrújfalu II–Téti Sokoró 1–2 (0–2). Gsz.: Gsz.: Kovács B. ill. Molnár G., Orbán I.

A bajnokság állása:

1. Tét 8 6 0 2 19 - 5 18 2. Győrasszonyfa 8 5 3 0 12 - 5 18 3. Pannonhalma 8 5 1 2 13 - 6 16 4. Győrszentiván 8 4 3 1 29 - 17 15 5. Kajárpéc 8 4 3 1 18 - 8 15 6. Győrújfalu II 8 4 2 2 23 - 12 14 7. Bőny 7 3 2 2 16 - 15 11 8. Táp 8 3 1 4 15 - 24 10 9. Börcs* 7 3 3 1 16 - 8 8 10. Vámosszabadi 8 2 2 4 10 - 19 8 11. Nyúl 7 2 1 4 21 - 22 7 12. DAC-UP 7 1 2 4 7 - 19 5 13. Bácsa II 8 0 1 7 7 - 29 1 14. Felpéc 8 0 0 8 8 - 25 0

*A Börcstől 4 pont levonva.

Vármegyei II. osztály, Mosonmagyaróvári csoport

Duvenbeck-Hegyeshalom–Dunakiliti 1–1 (1–1). Gsz.: Régely, ill. Bedő.

Kimle–Jánossomorja 0–2 (0–0). Gsz.: György Jakab, Gecse.

Elektromoson-Levél–Lipót Pékség 0–1 (0–1). Gsz.: Kiss Zs.

Lébény–Kunsziget 2–1 (0–0). Gsz.: Schwartz, Tesch, ill. Szalai.

Foldana-Hédervár–Hincsics Color-Ásványráró 6–0 (4–0). Gsz.: Dániel (4), Szédei, Herczeg.

Rajka–Mosonszentmiklós 1–8 (0–3). Gsz.: Bonco, ill. Szabó A. (3), Kocsis (2), Vig (2), Adács.

Máriakálnok–MITE 2–1 (1–1). Gsz.: Szigeti, Bertalan, ill. Darázs.

A bajnokság állása:

1. Lébény 8 7 1 0 37 - 7 22 2. Máriakálnok 7 6 0 1 33 - 12 18 3. Dunakiliti 7 5 2 0 24 - 8 17 4. Jánossomorja 8 5 1 2 14 - 10 16 5. Hegyeshalom 7 4 2 1 16 - 3 14 6. Hédervár 8 4 1 3 24 - 14 13 7. MITE 8 3 1 4 11 - 12 10 8. Ásványráró 7 3 0 4 11 - 28 9 9. Lipót 7 2 1 4 9 - 16 7 10. M.-szentmiklós 8 2 0 6 23 - 15 6 11. Levél 7 2 0 5 11 - 25 6 12. Rajka 7 2 0 5 11 - 28 6 13. Kunsziget 7 1 1 5 7 - 17 4 14. Kimle 8 1 0 7 9 - 45 3

Vármegyei II. osztály, Soproni csoport

MET-NA-Veszkény–Beled 1–3 (0–1). Gsz.: Lukácsi, ill. Bándoli, Kiss Á., Molnár M.

SVSE-GYSEV–Petőháza 1–1 (1–1). Gsz.: Sieger, ill. Horváth B.

SFAC 1900–Lövő 3–1 (2–0). Gsz.: Tiboldi, Pócza, Rigó, ill. Savanyó.

Nagycenk–Rábatamási 3–3 (2–0). Gsz.: Füzi S. (2), Holczmann Z., ill. Fazekas Cs., Szokodi B., Csigó B.

Rábaszentandrás–Farád 2–1 (1–1). Gsz.: Eőry, Mikóczi, ill. Németh B.

Répcementi–Szany 3–0 (1–0). Gsz.: Kopp, Szücs, Skultéty.