Negyedóra alatt három gólt rámolt be a Kapuvár, kiütés Bácsán - galéria

Abda-VVFK Bau–Kapuvár 1–4 (0–0)

Abda, 150 néző. V.: Bagoly.

Abda: Csáktornyai – Dénes (Virág D.), Éri, Domján (Tóth E.), Maidics (Kráz), Babayigit, Vajda (Gál), Kovács B. (Nyári), Balogh L., Morócz, Lányi. Edző: Szücs Gergely.

Kapuvár: Dénes – Kelemen, Kalmár, Matetits (Árki), Farkas (Sárándy), Varga T. (Horváth K.), Purt (Kapa Martin), Kapa Márkó, Fekete, Horváth A. (Kapui), Németh B. Edző: Varga Péter.

Gsz.: Éri (74.), ill. Matetits (65., 67.), Kalmár (51.), Farkas (87.).

A nagyon jó Kapuvár ellen 15 perces hazai kihagyás döntött. Hiába volt megfelelő a hozzáállása a hazai csapatnak, a vendégek győzelme megérdemelt, de az eredmény kicsit túlzó.

Jók: Éri, Morócz, Babayigit, ill. Kelemen, Németh B., Varga T., Dénes.

Szücs Gergely: – Amit felépítettünk az első félidőben, azt sikerült a második tizenöt percében lerombolnunk. Amíg a helyzetek kimaradnak, addig a győzelmek is elmaradnak.

Varga Péter: – Szervezett, lelkes hazai csapat ellen a második félidei játékunkkal úgy érzem megérdemelten nyertünk.

Farkas Csaba

Vitnyéd–Csorna 1–1 (0–1)

Gsz.: Szalai Attila (53.), ill. Horváth V. (42.).

Credobus Tehetségközpont–Wiesbauer-Gönyű 3–1 (3–1)

Herczeg (8.), Gönye (10.), Kovács B. (22.), ill. Varga Cs. (19.).

Üstökös FC Bácsa–Fertőszentmiklós 7–0 (2–0)

Győr, 100 néző. V.: Moga.

Bácsa: Klement – Bakus Kevin, Pasztendorf (Bauer G.), Szabó Z., Rigó (Dobai), Kalmár, Serfőző (Reizinger), Horváth N., Szabó B., Bauer M., Ferenczi. Edző: Korsós György.

Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász, Németh, Csányi (Fekete), Csikai, Reischtetter (Koltai), Orbán, Majoros (Fodróczi), Maródi (Ábrahám), Török. Edző: Rozmán László.

Gsz.: Kalmár (8.), Bauer M. (17.), Ferenczi (52., 85.), Rigó (62., 74.), Serfőző (73.).

A szép gólokat szerző hazai csapat magabiztos győzelmet aratott a sportszerűen küzdő vendégek ellen.

Jók: Bakus K., Szabó Z., Kalmár, Ferenczi, Serfőző, ill. senki.

Korsós György: – Köszönöm a srácok hozzáállását, helyreállt a világrend.

Rozmán László: – Hozzáállásban és játékminőségben magasan fölénk nőtt a hazai csapat és ilyen különbséggel is megérdemelt győzelmet aratott, ami a saját csapatunk mélységes kritikája.

Alföldi Zoltán