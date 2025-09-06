szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

20°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei foci

32 perce

Negyedóra alatt három gólt rámolt be a Kapuvár, kiütés Bácsán - galéria

Címkék#megyei foci#Gyirmót II#Labdarúgó vármegyei I. osztály#Csorna#Abda#labdarúgás#Kapuvár

Ezúttal is öt találkozót rendeztek a vármegyei I. osztály hétvégi fordulójában szombaton.

Negyedóra alatt három gólt rámolt be a Kapuvár, kiütés Bácsán - galéria

Abda-VVFK Bau–Kapuvár 1–4 (0–0)
Abda, 150 néző. V.: Bagoly.
Abda: Csáktornyai – Dénes (Virág D.), Éri, Domján (Tóth E.), Maidics (Kráz), Babayigit, Vajda (Gál), Kovács B. (Nyári), Balogh L., Morócz, Lányi. Edző: Szücs Gergely.
Kapuvár: Dénes – Kelemen, Kalmár, Matetits (Árki), Farkas (Sárándy), Varga T. (Horváth K.), Purt (Kapa Martin), Kapa Márkó, Fekete, Horváth A. (Kapui), Németh B. Edző: Varga Péter.
Gsz.: Éri (74.), ill. Matetits (65., 67.), Kalmár (51.), Farkas (87.).
A nagyon jó Kapuvár ellen 15 perces hazai kihagyás döntött. Hiába volt megfelelő a hozzáállása a hazai csapatnak, a vendégek győzelme megérdemelt, de az eredmény kicsit túlzó.
Jók: Éri, Morócz, Babayigit, ill. Kelemen, Németh B., Varga T., Dénes.
Szücs Gergely: – Amit felépítettünk az  első félidőben, azt sikerült a második tizenöt percében lerombolnunk. Amíg a helyzetek kimaradnak, addig a győzelmek is elmaradnak. 
Varga Péter: – Szervezett, lelkes hazai csapat ellen a második félidei játékunkkal úgy érzem megérdemelten nyertünk.
Farkas Csaba

Vitnyéd–Csorna 1–1 (0–1)
Gsz.: Szalai Attila (53.), ill. Horváth V. (42.).

Credobus Tehetségközpont–Wiesbauer-Gönyű 3–1 (3–1)
Herczeg (8.), Gönye (10.), Kovács B. (22.), ill. Varga Cs. (19.).

Üstökös FC Bácsa–Fertőszentmiklós 7–0 (2–0)
Győr, 100 néző. V.: Moga.
Bácsa: Klement – Bakus Kevin, Pasztendorf (Bauer G.), Szabó Z., Rigó (Dobai), Kalmár, Serfőző (Reizinger), Horváth N., Szabó B., Bauer M., Ferenczi. Edző: Korsós György.
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász, Németh, Csányi (Fekete), Csikai, Reischtetter (Koltai), Orbán, Majoros (Fodróczi), Maródi (Ábrahám), Török. Edző: Rozmán László.
Gsz.: Kalmár (8.), Bauer M. (17.), Ferenczi (52., 85.), Rigó (62., 74.), Serfőző (73.).
A szép gólokat szerző hazai csapat magabiztos győzelmet aratott a sportszerűen küzdő vendégek ellen.
Jók: Bakus K., Szabó Z., Kalmár, Ferenczi, Serfőző, ill. senki.
Korsós György: – Köszönöm a srácok hozzáállását, helyreállt a világrend.
Rozmán  László: – Hozzáállásban és játékminőségben magasan fölénk nőtt a hazai csapat és ilyen különbséggel is megérdemelt győzelmet aratott, ami a saját csapatunk mélységes kritikája.
Alföldi Zoltán

Gyirmót II–Győrújbarát 3–1 (2–0)
Gsz.: Marlen (6.), Priskin (35.), Neskov M. (95.), ill. Dobozi (86., öngól)

Gyirmót II-Győrújbarát, megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Csapó Balázs

A további program, vasárnap: Koroncó–Ménfőcsanak, Győrújfalu–Mezőörs, 17 óra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu