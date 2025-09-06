1 órája
Negyedóra alatt három gólt rámolt be a Kapuvár, kiütés Bácsán - galéria
Ezúttal is öt találkozót rendeztek a vármegyei I. osztály hétvégi fordulójában szombaton.
Abda-VVFK Bau–Kapuvár 1–4 (0–0)
Abda, 150 néző. V.: Bagoly.
Abda: Csáktornyai – Dénes (Virág D.), Éri, Domján (Tóth E.), Maidics (Kráz), Babayigit, Vajda (Gál), Kovács B. (Nyári), Balogh L., Morócz, Lányi. Edző: Szücs Gergely.
Kapuvár: Dénes – Kelemen, Kalmár, Matetits (Árki), Farkas (Sárándy), Varga T. (Horváth K.), Purt (Kapa Martin), Kapa Márkó, Fekete, Horváth A. (Kapui), Németh B. Edző: Varga Péter.
Gsz.: Éri (74.), ill. Matetits (65., 67.), Kalmár (51.), Farkas (87.).
A nagyon jó Kapuvár ellen 15 perces hazai kihagyás döntött. Hiába volt megfelelő a hozzáállása a hazai csapatnak, a vendégek győzelme megérdemelt, de az eredmény kicsit túlzó.
Jók: Éri, Morócz, Babayigit, ill. Kelemen, Németh B., Varga T., Dénes.
Szücs Gergely: – Amit felépítettünk az első félidőben, azt sikerült a második tizenöt percében lerombolnunk. Amíg a helyzetek kimaradnak, addig a győzelmek is elmaradnak.
Varga Péter: – Szervezett, lelkes hazai csapat ellen a második félidei játékunkkal úgy érzem megérdemelten nyertünk.
Farkas Csaba
Vitnyéd–Csorna 1–1 (0–1)
Gsz.: Szalai Attila (53.), ill. Horváth V. (42.).
Credobus Tehetségközpont–Wiesbauer-Gönyű 3–1 (3–1)
Herczeg (8.), Gönye (10.), Kovács B. (22.), ill. Varga Cs. (19.).
Üstökös FC Bácsa–Fertőszentmiklós 7–0 (2–0)
Győr, 100 néző. V.: Moga.
Bácsa: Klement – Bakus Kevin, Pasztendorf (Bauer G.), Szabó Z., Rigó (Dobai), Kalmár, Serfőző (Reizinger), Horváth N., Szabó B., Bauer M., Ferenczi. Edző: Korsós György.
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász, Németh, Csányi (Fekete), Csikai, Reischtetter (Koltai), Orbán, Majoros (Fodróczi), Maródi (Ábrahám), Török. Edző: Rozmán László.
Gsz.: Kalmár (8.), Bauer M. (17.), Ferenczi (52., 85.), Rigó (62., 74.), Serfőző (73.).
A szép gólokat szerző hazai csapat magabiztos győzelmet aratott a sportszerűen küzdő vendégek ellen.
Jók: Bakus K., Szabó Z., Kalmár, Ferenczi, Serfőző, ill. senki.
Korsós György: – Köszönöm a srácok hozzáállását, helyreállt a világrend.
Rozmán László: – Hozzáállásban és játékminőségben magasan fölénk nőtt a hazai csapat és ilyen különbséggel is megérdemelt győzelmet aratott, ami a saját csapatunk mélységes kritikája.
Alföldi Zoltán
Gyirmót II–Győrújbarát 3–1 (2–0)
Gsz.: Marlen (6.), Priskin (35.), Neskov M. (95.), ill. Dobozi (86., öngól)
Gyirmót II-Győrújbarát, megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Csapó Balázs
A további program, vasárnap: Koroncó–Ménfőcsanak, Győrújfalu–Mezőörs, 17 óra.