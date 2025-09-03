Nagyjából helyt állt az MKC az idény első bajnoki meccsén a Fradi ellen + edzői nyilatkozatok

Az MKC vereséggel kezdte a bajnoki szezont.

Az MKC kikapott idegenben a kupagyőztes ellen

Ferencváros-Rail Cargo Hungaria–Motherson Mosonmagyaróvár 23–15 (13–9) Elek Gyula Aréna, 900 néző. V: Horváth P., Marton B. Ferencváros: JANURIK – Malenstein 3, SIMON 3 (1), Tranborg 1, Bordás, Vogel 3, Hársfalvi 2. Csere: Glauser (kapus), Dimitrijeva 1, Klujber 5 (2), Kanor 3, Cvijic, Mörtensen, Balázs 1, Márton G. 1. Edző: Jasper Jensen Mosonmagyaróvár: ARENHART – FALUSI-UDVARDI 4 (2), Dzaferovic 2, Tatar 1, Tóth G. 4, Háfra 1, Kazai 3 (1). Csere: Csatlós (kapus), Eghianruwa, Kukely A., Wolfs, Tyiskov-Helembai, Molnár D. Edző: Dragan Andric Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 5/3

A hazai pályán játszó Ferencváros kezdte jobban a mérkőzést, 2-0-ra vezetett, majd Falusi-Udvardi szépített, de utána megint két gólt szereztek a zöld-fehérek és 4-1-re módosították az eredményt. A lelkesen küzdő Mosonmagyaróvár többnyire tartotta a lépést a Ferencvárossal, a 19. percben 10-8-as állást mutatott az eredményjelző. Ezt követően a Fradi jobban hajrázott, a hazaiak három gólt lőttek, míg a Mosonmagyaróvár csak egyet. Érdekes eset volt az első félidőben, amikor Vogel lövése arcon találta Arenhartot, de még sem következett két perces kiállítás. A játékvezetők azt mutatták, hogy a brazil kapus melléről pattant a labda az arcára, ezért nem következett büntetés.

A szünetben négy góllal vezetett a Ferencváros az MKC ellen

A második félidő elején ismét Arenhart remekelt, ezúttal büntetőt védett, majd nem sokkal később Balázs mégis növelte a Fradi előnyét (14-9). Ebben az időszakban a Mosonmagyaróvár támadójátéka csődöt mondott, hétméteresből sem találtak a kapuba. Ennek eredményeként Kanor találatával, majd Klujber hetesével már nyolc góllal vezetett a Fradi (19-11).

A folytatásban a Mosonmagyaróvár nem tudott felnőni a feladathoz, rengeteg hibával játszott, főként támadásban. Arenhart hiába bizonyult a mezőny egyik legjobbjának, egyedül nem tudta megakadályozni a Ferencváros fölényes sikerét. A hazai csapat magabiztos játékkal szerezte meg a két pontot.

A sok új játékost felvonultató Mosonmagyaróvár tisztességgel küzdött, de nem tudta megakadályozni a zöld-fehér csapat sikerét.

Edzői nyilatkozatok

Jesper Jensen: – Nehézzé tette a Mosonmagyaróvár az első félidőt, fel kellett törnünk védelmét, ez nagyjából sikerült is. A támadásbefejezéseknél még van min pontosítanunk. A védekezésünkkel elégedett vagyok, próbáljuk fejleszteni ezt a rendszert, hogy mindenki segítse a másikat hátul is.