szeptember 3., szerda

Hilda névnap

22°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Nagyjából helyt állt az MKC az idény első bajnoki meccsén a Fradi ellen + edzői nyilatkozatok

Címkék#Mosonmagyaróvár#Hársfalvi#Klujber#MKC#Ferencváros

A sok új játékost felvonultató Mosonmagyaróvár tisztességgel küzdött, de nem tudta megakadályozni a zöld-fehér csapat sikerét.

Kisalföld.hu

Az MKC vereséggel kezdte a bajnoki szezont.

MKC
Az MKC kikapott idegenben a kupagyőztes ellen

Ferencváros-Rail Cargo Hungaria–Motherson Mosonmagyaróvár 23–15 (13–9)

Elek Gyula Aréna, 900 néző. V: Horváth P., Marton B. 

Ferencváros: JANURIK – Malenstein 3, SIMON 3 (1), Tranborg 1, Bordás, Vogel 3, Hársfalvi 2. Csere: Glauser (kapus), Dimitrijeva 1, Klujber 5 (2), Kanor 3, Cvijic, Mörtensen, Balázs 1, Márton G. 1. Edző: Jasper Jensen

Mosonmagyaróvár: ARENHART – FALUSI-UDVARDI 4 (2), Dzaferovic 2, Tatar 1, Tóth G. 4, Háfra 1, Kazai 3 (1). Csere: Csatlós (kapus), Eghianruwa, Kukely A., Wolfs, Tyiskov-Helembai, Molnár D. Edző: Dragan Andric

Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 5/3

A hazai pályán játszó Ferencváros kezdte jobban a mérkőzést, 2-0-ra vezetett, majd Falusi-Udvardi szépített, de utána megint két gólt szereztek a zöld-fehérek és 4-1-re módosították az eredményt.  A lelkesen küzdő Mosonmagyaróvár többnyire tartotta a lépést a Ferencvárossal, a 19. percben 10-8-as állást mutatott az eredményjelző. Ezt követően  a Fradi jobban hajrázott, a hazaiak három gólt lőttek, míg a Mosonmagyaróvár csak egyet. Érdekes eset volt az első félidőben, amikor Vogel lövése arcon találta Arenhartot, de még sem következett két perces kiállítás. A játékvezetők azt mutatták, hogy a brazil kapus melléről pattant a labda az arcára, ezért nem következett büntetés.

A szünetben négy góllal vezetett a Ferencváros az MKC ellen

A második félidő elején ismét Arenhart remekelt, ezúttal büntetőt védett, majd nem sokkal később Balázs mégis növelte a Fradi előnyét (14-9). Ebben az időszakban a Mosonmagyaróvár támadójátéka csődöt mondott, hétméteresből sem találtak a kapuba. Ennek eredményeként Kanor találatával, majd Klujber hetesével már nyolc góllal vezetett a Fradi (19-11).

A folytatásban a Mosonmagyaróvár nem tudott felnőni a feladathoz, rengeteg hibával játszott, főként támadásban. Arenhart hiába bizonyult a mezőny egyik legjobbjának, egyedül nem tudta megakadályozni a Ferencváros fölényes sikerét. A hazai csapat magabiztos játékkal szerezte meg a két pontot. 

A sok új játékost felvonultató Mosonmagyaróvár tisztességgel küzdött, de nem tudta megakadályozni a zöld-fehér csapat sikerét.

Edzői nyilatkozatok

Jesper Jensen: – Nehézzé tette a Mosonmagyaróvár az első félidőt, fel kellett törnünk védelmét, ez nagyjából sikerült is. A támadásbefejezéseknél még van min pontosítanunk. A védekezésünkkel elégedett vagyok, próbáljuk fejleszteni ezt a rendszert, hogy mindenki segítse a másikat hátul is.

Dragan Adzic: – Az első félidővel elégedett vagyok, jobban teljesítettünk abban a játékrészben, adódtak jó periódusaink, de még van miben fejlődnünk. Több fontos hiányzónk is van, ez látszódott a szünet után, más stílusban kellett kézilabdáznunk. Hasznos tapasztalatokat gyűjthettünk az idény későbbi részeire az FTC ellen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu