Sok induló várható

1 órája

MVM-Sopron Félmaraton - Európa Futás

Címkék#MVM#Sopron Városi Szabadidősport Szövetség#MVM-Sopron Félmaraton-Európa Futás

Kisalföld.hu
MVM-Sopron Félmaraton - Európa Futás

A Sopron Városi Szabadidősport Szövetség 2025.október 4-én, szombaton rendezi a hagyományos MVM-Sopron Félmaraton - Európa Futás utcai futóversenyét a Magyar Villamos Művek támogatásával.

Az előnevezések alapján több mint nyolcszáz résztvevőre számítanak, helyszíni nevezésre korlátozott számban lesz lehetőség a verseny napján. 

Minden információ a www.svszsz.hu weboldalon megtalálható.

Az átmeneti forgalmi korlátozásért a lakosság megértését kérik a szervezők.

