Sok induló várható

49 perce

MVM Sopron Félmaraton-Európa Futás októberben

Kisalföld.hu
MVM Sopron Félmaraton-Európa Futás októberben

Huszadik évfordulóját ünnepli október 4-én Sopron Városi Szabadidősport Szövetség országúti félmaratoni (21 km) futóversenye. 

Az idei rendezvény iránt óriási az érdeklődés - mondta Kósa István, a szövetség elnöke. - Már több mint négyszáz nevezés érkezett a honlapunkra. A futóverseny évről évre fejlődik, egyre sikeresebb. A szövetségünk a résztvevők kívánságának tett eleget azzal, hogy 2019 óta Sopron belterületén, a történelmi városrészeket is érintve tervezi meg a félmaratoni távját, amelyet a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, illetve az AIMS i hitelesített. 

Idén 7, 14, 21 kilométeres távok mellett 2 kilométeres gyermek futam is várja az érdeklődőket. A verseny 9.20-kor a 2 kilométerrel kezdődik, míg a 7, 14 és 21 kilométert teljesítők 10 órakor rajtolnak. A szövetség jelszava: "Sérülésmentes sikeres futás az egészségért!"

