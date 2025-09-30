A Sopron Városi Szabadidősport Szövetség 2025.október 4-én, szombaton rendezi a hagyományos MVM-Sopron Félmaraton - Európa Futás utcai futóversenyét a Magyar Villamos Művek támogatásával.

Az előnevezések alapján több mint nyolcszáz résztvevőre számítanak, helyszíni nevezésre korlátozott számban lesz lehetőség a verseny napján.

Minden információ a www.svszsz.hu weboldalon megtalálható.

Az átmeneti forgalmi korlátozásért a lakosság megértését kérik a szervezők.