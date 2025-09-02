Két kutyán segíthetnek a Motherson Mosonmagyaróvár szurkolói

"A Szigetközi Állatvédő Ligával történő együttműködésünk keretein belül osztjuk meg veletek két kutyusnak a történetét: „A két kiskutya az alapítványhoz került, mivel a vasútállomáson, a sínek között kóboroltak. Annak ellenére, hogy nem találtunk bennük chipet, sikerült kideríteni a gazdájukat, de ő sajnos nem vállalta a chipelés, valamint az orvosi kezelések költségeit, és lemondott a két bébiről, így most ideiglenesen Arlay Frici szurkolótársunknál laknak. Örökbefogadásukig klubunk is támogatja ellátásukat, de reméljük, minél előbb befogadó otthonra és gondoskodó gazdikra lelnek" – írja a Motherson Mosonmagyaróvár közösségi oldalán.