Két kutyán segíthetnek a Motherson Mosonmagyaróvár szurkolói

Két kutyán lehet segíteni. A Motherson Mosonmagyaróvári KC felhívást intézett szurkolóihoz.

Két kutya vár segítségre, befogadásra.

"A Szigetközi Állatvédő Ligával történő együttműködésünk keretein belül osztjuk meg veletek két kutyusnak a történetét: „A két kiskutya az alapítványhoz került, mivel a vasútállomáson, a sínek között kóboroltak. Annak ellenére, hogy nem találtunk bennük chipet, sikerült kideríteni a gazdájukat, de ő sajnos nem vállalta a chipelés, valamint az orvosi kezelések költségeit, és lemondott a két bébiről, így most ideiglenesen Arlay Frici szurkolótársunknál laknak. Örökbefogadásukig klubunk is támogatja ellátásukat, de reméljük, minél előbb befogadó otthonra és gondoskodó gazdikra lelnek" – írja a Motherson Mosonmagyaróvár közösségi oldalán.

