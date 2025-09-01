szeptember 1., hétfő

Kézilabda

1 órája

Bajban van az MKC, hazarendelték a játékost

Címkék#Motherson Mosonmagyaróvári KC#Melanie Halter#Csatlós Csenge#MKC

Több hónapos kényszerpihenő vár Melanie Halterre. A Mosonmagyaróvári KC emiatt a kapusfronton keresett megoldást, végül úgy döntöttek, visszarendelik a kölcsönben szereplő Csatlós Csengét.

Kisalföld.hu

Melanie Halter, a Motherson Mosonmagyaróvári KC kapusa gerincproblémákkal küzd, így hosszas kihagyás vár rá. A Lajta-partiak Barbara Arenhart és Horváth Szofi mellé visszahívták Csatlós Csengét.

Mosonmagyaróvári KC
Csatlós Csenge visszatér a Mosonmagyaróvári KC-hoz
Forrás: mkcse.hu

A játékost az évad elején igazolta az MKC, de rögtön kölcsön is adta klubja. A 2025/2026-os idényben Csatlós a Békéscsaba kapuját védte volna, ám a kényszerű helyzet miatt most klubja visszarendelte, akár már a szerdai bajnoki mérkőzésen játszhat Dragan Adzic együttesében. 

