Az első pontokért utazik az MKC Kozármislenybe

Ezúttal nem a vezetőedző, Dragan Adzic, hanem Tóth Eszter és a válogatottból visszatérő Kukely Anna válaszolt a szurkolók kérdéseire az MKC közösségi felületein. A Mohterson Mosonmagyaróvári KC Facebook-oldalán közzétett videóból kiderült, hogy a csapatkapitány sérülése a múlté: teljesen felépült, és már a szerdai mérkőzésen is pályára léphet.

Az első két fordulóban a legerősebb csapatokkal játszottak, most megszereznék az első pontokat a Mosonmagyaróvári KC játékosai

Fotó: Motherson Mosonmagyaróvári KC

Semmiképp sem szabad lebecsülnünk a Kozármislenyt, hiszen nemrég jutott fel. A védekezésünket kell megszilárdítanunk és gyors lerohanásgólokat szeretnénk szerezni

– fogalmazott Kukely Anna, aki szerint a találkozó jó hangulatú, de küzdelmes lesz.

Tóth Eszter hozzátette: fiatal, lelkes ellenfél vár rájuk, ezért a felkészülést az eddigi mérkőzéseik alapos elemzésére alapozzák.

A Mosonmagyaróvári KC az első pontjaira vadászik

Mindkét csapat célja az első bajnoki győzelem megszerzése. A baranyai újonc lendületes, agilis játékosokkal vágott neki az idénynek, míg az MKC két élcsapattal szemben, a Ferencváros és a Győri Audi ETO KC ellen kezdett – így eddig pont nélkül áll. A mosonmagyaróváriak most javítani szeretnének a mérlegen.