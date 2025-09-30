Mosonmagyaróvár: mesterhármassal a célok felé

Credobus Mosonmagyaróvár az utóbbi hetekben jól szerepel az NB III, Északnyugati csoportban, kilenc forduló után a negyedik helyet foglalja el a táblázaton.

Gera Zalán, a Mosonmagyaróvár játékosa triplázott a Budaörs ellen. Fotó: facebook

Visszafogottabb kezdés után jutottunk el eddig - kezdi Gyürki Gergely vezetőedző. - Tavaly bajnok volt a csapat, de nem tudott feljutni az NB II-be, emiatt egy picit csalódott társasággal kezdtük meg a munkát. Kellett egy kis idő, amíg a szakmai stáb és a játékoskeret egymásra hangolódott. Az utóbbi négy-öt fordulóban már úgy szereplünk, ahogyan szeretnénk, mert átálltunk egy kicsit racionálisabb játékra. Kialakultak az erőviszonyok a csapatok között, idén nem mi vagyunk a favoritok a mezőnyben. Az első öt hely valamelyikén akarunk végezni, de ha merészebb álmaink vannak, akkor célunk a dobogó.”

A csapat gólzsákja Gera Zalán, aki az elmúlt hétvégén mesterhármast ért el a Budaörs ellen. Az első gólnál a kapus által kiütött labdát juttatta a hálóba, a másodiknál fejessel vette be a kaput, harmadszorra pedig egy lefordulás után lábbal talált a hálóba.

„Szereztem-e már mesterhármast a pályafutásom során? - kérdez vissza Gera Zalán. - Igen, tavasszal a Bicske ellen is három gólt szereztem. Nagyon jó érzés, de ez nemcsak az én érdemem, hiszen jól megy a játék a csapatnak, így nekem is könnyebb a gólszerzés. Az egyéni céljaim egybeesnek a csapatéval: minél több gólt szerezzek, az Óvár pedig minél eredményesebben szerepeljen ebben kifejezetten erős bajnokságban. A Gyirmót tetemes előnnyel vezeti a tabellát, nekünk csak magunkkal kell foglalkoznunk. Sok mérkőzés van még hátra a bajnokságból, a végéig bármi megtörténhet.”

Gera Zalán gólerős, fiatal támadónak számít, akire felfigyelhetnek a más csapatok edzői és a menedzserek is.

„Huszonkét éves vagyok, még nem mondtam le arról, hogy bemutatkozhatok az NB I-ben - említi a játékos. - Persze előtte Mosonmagyaróváron akarok jól teljesíteni, sokszor betalálni az ellenfelek kapujába. Idén szeretném megszerezni a gólkirályi címet a csoportunkban. Mindez megvalósulhat, ha a csapatunk továbbra is ilyen eredményesen szerepel. Jelenleg egy góllal vagyok elmaradva a listavezető bicskei Fehér Barnabás mögött.”