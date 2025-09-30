szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

14°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Mosonmagyaróvár: mesterhármassal a célok felé

Címkék#Gera Zalán#Credobus Mosonmagyaróvár#ETO Akadémia#mesterhármas#nb3foci

Kisalföld.hu
Mosonmagyaróvár: mesterhármassal a célok felé

Credobus Mosonmagyaróvár az utóbbi hetekben jól szerepel az NB III, Északnyugati csoportban, kilenc forduló után a negyedik helyet foglalja el a táblázaton.

Mosonmagyaróvár
Gera Zalán, a Mosonmagyaróvár játékosa triplázott a Budaörs ellen. Fotó: facebook

Visszafogottabb kezdés után jutottunk el eddig - kezdi Gyürki Gergely vezetőedző. - Tavaly bajnok volt a csapat, de nem tudott feljutni az NB II-be, emiatt egy picit csalódott társasággal kezdtük meg a munkát. Kellett egy kis idő, amíg a szakmai stáb és a játékoskeret egymásra hangolódott. Az utóbbi négy-öt fordulóban már úgy szereplünk, ahogyan szeretnénk, mert átálltunk egy kicsit racionálisabb játékra. Kialakultak az erőviszonyok a csapatok között, idén nem mi vagyunk a favoritok a mezőnyben. Az első öt hely valamelyikén akarunk végezni, de ha merészebb álmaink vannak, akkor célunk a dobogó.”

A csapat gólzsákja Gera Zalán, aki az elmúlt hétvégén mesterhármast ért el a Budaörs ellen. Az első gólnál a kapus által kiütött labdát juttatta a hálóba, a másodiknál fejessel vette be a kaput, harmadszorra pedig egy lefordulás után lábbal talált a hálóba.

„Szereztem-e már mesterhármast a pályafutásom során? - kérdez vissza Gera Zalán. - Igen, tavasszal a Bicske ellen is három gólt szereztem. Nagyon jó érzés, de ez nemcsak az én érdemem, hiszen jól megy a játék a csapatnak, így nekem is könnyebb a gólszerzés. Az egyéni céljaim egybeesnek a csapatéval: minél több gólt szerezzek, az Óvár pedig minél eredményesebben szerepeljen ebben kifejezetten erős bajnokságban. A Gyirmót tetemes előnnyel vezeti a tabellát, nekünk csak magunkkal kell foglalkoznunk. Sok mérkőzés van még hátra a bajnokságból, a végéig bármi megtörténhet.”

Gera Zalán gólerős, fiatal támadónak számít, akire felfigyelhetnek a más csapatok edzői és a menedzserek is.

„Huszonkét éves vagyok, még nem mondtam le arról, hogy bemutatkozhatok az NB I-ben - említi a játékos. - Persze előtte Mosonmagyaróváron akarok jól teljesíteni, sokszor betalálni az ellenfelek kapujába. Idén szeretném megszerezni a gólkirályi címet a csoportunkban. Mindez megvalósulhat, ha a csapatunk továbbra is ilyen eredményesen szerepel. Jelenleg egy góllal vagyok elmaradva a listavezető bicskei Fehér Barnabás mögött.”

Megyei rangadón a Mosonmagyaróvár

A következő hétvégén az ETO Akadémia otthonában kvázi megyei rangadón lép pályára a Mosonmagyaróvár

„Fiatal csapat, amelyet tehetséges játékosok alkotnak.  A játékerejüket már tavaly is megtapasztalhattuk. Úgy érzem, mi viszont otthonosabban mozgunk a felnőttfociban és így szeretnénk felülkerekedni rajtuk” - foglalta össze a célokat Gera Zalán. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu