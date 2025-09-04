szeptember 4., csütörtök

MLSZ-szabályok

23 perce

A kitiltott szurkolók is fizettek a legújabb MLSZ-kampányért

Címkék#Fegyelmi Bizottság#ETO FC#MLSZ#határozat#pénzbírság

A Magyar Labdarúgó Szövetség szigorúan bünteti az új évadól a rasszista megnyilvánulásokat. A zéró tolerancia érvényes minden magyarországi mérkőzésre, de az MLSZ kampányt indított a válogatott találkozókon elhangzó buzdításokkal kapcsolatban is - ráadásul ezt a szurkolókkal fizettette ki.

Kisalföld.hu

Az MLSZ az új idénytől érvényes szabályozások értelmében zéró toleranciát alkalmaz a szurkolói magatartások miatt. A szövetség szektorbezárással és pénzbüntetéssel sújtja azokat a klubokat, amelyek szimpatizánsai diszkriminatív, rasszista megnyilvánulásokkal, akár „cigányozással, vagy buzizással" buzdítják csapatukat.

ETO FC szurkolók MLSZ
Az ETO FC szurkolói magatartása nem tetszett az MLSZ-nek, a fizetést nem tudta elkerülni a klub
Fotó: Csapó Balázs, Kisalföld-archív

A Magyar Labdarúgó Szövetség nem kegyelmezett az ETO FC esetében sem: a Fegyelmi Bizottság augusztus 12-én kelt határozata szerint a szektorbezárást felfüggesztették hat hónapra, azonban a pénzbírságot, kétmillió forintot be kell fizetnie a győri klubnak

Az MLSZ újabb felhívást tett

A telt házas magyar válogatott mérkőzéseken minden szurkoló tartózkodjon a faji és nemi megkülönböztetéstől, a rasszista a diszkriminatív énekektől. Sokan nem tudják, hogy a cigányozást, például a „Cigányok, cigányok!" rigmust és a buzizást, például az „XY homosexual" skandálását a legsúlyosabban bünteti az UEFA. Ezeket a bekiabálásokat minden szurkolónak kerülnie kell!

- áll a szövetség felhívásában

Az MLSZ közleménye szerint a szabályok betartásával megelőzhető a zárt kapus büntetés. 

A válogatott mérkőzésekről korábban 23 szurkolót tiltottak ki, az ő bevonásukkal, egyetértésükkel és pénzügyi támogatásukkal készült az MLSZ kampánya. 

