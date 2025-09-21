szeptember 21., vasárnap

Kézilabda

46 perce

Boszorkányos jóslat az MKC korábbi szépséges játékosától – videó

Címkék#Szemerey Zsófi#Albek Anna#MKC#Magyarország#Audi ETO

A női kézilabda válogatott Svédország nemzeti együttesétől a zárt kapus mérkőzésen, Felcsúton vereséggel kezdett, majd néhány nappal később, szombaton, már közönség előtt győzni tudott az északiak ellen. Az eredményt Albek Anna, az MKC korábbi játékosa is megjósolta.

Kisalföld.hu

A Magyarország-Svédország felkészülési mérkőzés szünetében Szemerey Zsófival, az Audi ETO hálóőrével latolgatta a hazai csapat esélyeit Albek Anna, az MKC korábbi, a Metz jelenlegi játékosa. A jobbátlövő ráérzett a végeredményre: Golovin Vlagyimir együttese pontosan két góllal nyerte meg a találkozót.

MKC albek anna
Albek Anna (balra) megjósolta a kétgólos győzelmet, az MKC korábbi játékosa akár lottózhatna is.
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A magyar női kézilabda-válogatott vereséggel kezdte felkészülését a világbajnokságra, amikor zárt kapuk mögött Felcsúton alulmaradt a svéd nemzeti csapattal szemben. Néhány nappal később azonban Tatabányán, a Multifunkciós Csarnokban már közönség előtt, a JYSK-kupa mérkőzésén sikerült visszavágni: Golovin Vlagyimir együttese 34–32-re legyőzte az északiakat.

Szemerey Zsófi számára különösen emlékezetes volt a találkozó: a kapus hosszabb kihagyás után tért vissza, miután nyári felkészülést lezáró, DAC elleni meccsen agyrázkódást szenvedett. „Az elmúlt hetek után örülök, hogy újra pályára léphettem és magamra ölthettem a címeres mezt. Érezni lehetett a csapaton az öt hónapos kihagyást, de mutatja az erőnket, hogy így is sikerült legyőznünk a svédeket, és remélem, ez ad majd egy kis löketet az októberi összetartásra” – mondta a játékos.

Az MKC korábbi játékosa nem tévedett, bejött a boszorkányos jóslata

Mit tippelsz? Mit játszunk a svédekkel? - hangzott a kérdés a győri hálóőrtől. 

Albek Anna magabiztosan válaszolt: 

Nyerünk. Kettővel.

– hallható a Nemzeti Sport videójában. A jelenetet a játékossal készült, a mérkőzést követő interjúba vágták be, amelyben Albek a győzelemről beszélt és megosztotta azt is, hogy érzi magát a francia Metznél.

A magyar válogatott programja a felkészülés szoros folytatását ígéri: október 16-án Nagykanizsán, az Európa-kupa keretében Törökország ellen lépnek pályára. A cél egyértelmű: a november végén rajtoló világbajnokságra a lehető legjobb formába kerülni.

 

