Boszorkányos jóslat az MKC korábbi szépséges játékosától – videó

A Magyarország-Svédország felkészülési mérkőzés szünetében Szemerey Zsófival, az Audi ETO hálóőrével latolgatta a hazai csapat esélyeit Albek Anna, az MKC korábbi, a Metz jelenlegi játékosa. A jobbátlövő ráérzett a végeredményre: Golovin Vlagyimir együttese pontosan két góllal nyerte meg a találkozót.

Albek Anna (balra) megjósolta a kétgólos győzelmet, az MKC korábbi játékosa akár lottózhatna is.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A magyar női kézilabda-válogatott vereséggel kezdte felkészülését a világbajnokságra, amikor zárt kapuk mögött Felcsúton alulmaradt a svéd nemzeti csapattal szemben. Néhány nappal később azonban Tatabányán, a Multifunkciós Csarnokban már közönség előtt, a JYSK-kupa mérkőzésén sikerült visszavágni: Golovin Vlagyimir együttese 34–32-re legyőzte az északiakat.

Szemerey Zsófi számára különösen emlékezetes volt a találkozó: a kapus hosszabb kihagyás után tért vissza, miután nyári felkészülést lezáró, DAC elleni meccsen agyrázkódást szenvedett. „Az elmúlt hetek után örülök, hogy újra pályára léphettem és magamra ölthettem a címeres mezt. Érezni lehetett a csapaton az öt hónapos kihagyást, de mutatja az erőnket, hogy így is sikerült legyőznünk a svédeket, és remélem, ez ad majd egy kis löketet az októberi összetartásra” – mondta a játékos.

Az MKC korábbi játékosa nem tévedett, bejött a boszorkányos jóslata

Mit tippelsz? Mit játszunk a svédekkel? - hangzott a kérdés a győri hálóőrtől.

Albek Anna magabiztosan válaszolt:

Nyerünk. Kettővel.

– hallható a Nemzeti Sport videójában. A jelenetet a játékossal készült, a mérkőzést követő interjúba vágták be, amelyben Albek a győzelemről beszélt és megosztotta azt is, hogy érzi magát a francia Metznél.

A magyar válogatott programja a felkészülés szoros folytatását ígéri: október 16-án Nagykanizsán, az Európa-kupa keretében Törökország ellen lépnek pályára. A cél egyértelmű: a november végén rajtoló világbajnokságra a lehető legjobb formába kerülni.