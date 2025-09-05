szeptember 5., péntek

Labdarúgás

33 perce

Mikor fogadja az ETO a Fradit?

A Fizz Liga sorsolása szerint az ETO FC szeptember 28-án vasárnap fogadja a címvédő Ferencvárost.

Kisalföld.hu
A Fizz Liga soron következő három fordulójának programja:

 

 

 

7. forduló

 

szeptember 19., péntek: FTC–DVTK 20.00 (M4 Sport) szeptember 20., szombat: Nyíregyháza–Paksi FC 16.00 (M4 Sport+) Kazincbarcika SC–Újpest FC 18.00 (M4 Sport) Puskás Akadémia FC–ETO FC 20.15 (M4 Sport) szeptember 21., vasárnap: Kisvárda–DVSC 17.45 (M4 Sport) MTK–ZTE FC 20.00 (M4 Sport)

 

8. forduló

 

szeptember 26., péntek: Újpest FC–Nyíregyháza 20.00 (M4 Sport) szeptember 27., szombat: ZTE FC–Kazincbarcika SC 15.30 (M4 Sport+) DVTK–DVSC 17.30 (M4 Sport) Paksi FC–Puskás Akadémia FC 20.00 szeptember 28., vasárnap: MTK–Kisvárda 14.15 (M4 Sport+) ETO FC–FTC 18.00 (M4 Sport)

 

9. forduló

 

október 3., péntek: Kazincbarcika SC–MTK 20.00 (M4 Sport) október 4., szombat: Nyíregyháza–ZTE FC 14.15 (M4 Sport+) Puskás Akadémia FC–Újpest FC 17.00 (M4 Sport) DVSC–ETO FC 19.30 (M4 Sport) október 5., vasárnap: FTC–Paksi FC 16.30 Kisvárda–DVTK 19.00 (M4 Sport)

 

