Labdarúgás

6 órája

Vérbeli rangadót játszik a Mezőörs a Kapuvár ellen

Címkék#Gyirmót II#Germán Ferenc#Kapuvár SE#vármegyei foci#Győrújbarát#Mezőörs

A Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának egyik legnagyobb rangadóját szombaton 16 órától rendezik: a korábban veretlen Kapuvár SE és Mezőörs találkozik egymással.

Venesz Klaudia

Mindkét együttes hibátlan mérleggel menetelt a hetedik fordulóig, ám a múlt hétvégén megszakadt sorozatuk: a kapuváriakat a Győrújbarát, míg a mezőörsieket az éllovas Gyirmót II állította meg. A mostani összecsapás így nemcsak presztízsértékű, hanem a tabella élmezőnye szempontjából is kiemelt jelentőségű. A két csapat az előző idényben kupadöntőt játszott egymás ellen, ami tovább növeli a találkozó értékét.

Mezőörs
A Mezőörs együttesét a Kapuvár látja vendégül a hétvégén.
Fotó: Molcsányi Máté

Germán Ferenc, a Mezőörs edzője elismerte, hogy együttese a Gyirmót II ellen nem a megszokott szinten teljesített.

„Úgy játszunk, hogy ez egy bajnoki döntővel fog felérni. A srácok tudják, mi múlhat ezen. Egy jó csapathoz látogatunk, ismerjük egymást, nagy meglepetés nem várható. A pillanatnyi forma és a játékosok teljesítménye fogja eldönteni a mérkőzést” 

– fogalmazott a tréner, aki hisz abban, hogy csapata gyorsan javítani tud.
„Hiszek bennük, hogy a múlt heti mérkőzés csak egy kisiklás volt és most ki tudjuk ezt javítani.”

A szakember szerint a mezőörsi keret alkalmas arra, hogy több sorozatban is helytálljon. Az együttes célja nemcsak a bajnokságban való sikeres szereplés, hanem a Keglovich- és az amatőr kupa is, utóbbiban pedig már nagy esély van az áprilisi döntőbe jutásra.

„A keretnek minden fronton helyt kell állnia és meg kell küzdeni az első helyért. A játékosok tisztában vannak ezzel és azt is tudják, hogy minden ellenfél kettőzött erővel küzd velünk szemben. Ez minden olyan csapatra igaz, amely a bajnoki címért megy. Számolni kell azzal, hogy mindenki meg akarja mutatni a tudását és nagyobb elánnal játszanak. Hiszen mindenki felkapja a fejét arra, ha jó eredményt érnek el ellenünk. A játékosaimban van akkora tapasztalat, hogy ezt le tudjuk birkózni” 

– hangsúlyozta Germán Ferenc. A vezetőedző a Gyirmót II elleni vereség után nagyobb elszántságot vár tanítványaitól.

A Mezőörs újabb sikersorozatot indítana

„Hiányzott a hétvégén, hogy jó mentalitással lépjünk pályára. Ez lehetett az oka annak, hogy az ellenfelünk fölénk tudott nőni. Két olyan lehetőséget kínáltunk nekik, amit nagyszerűen ki is használtak. A csapatomban nem volt annyi erő, hogy kimásszon ebből az enerváltságból. A kapura veszélytelenek voltunk. Hiába volt megfelelő a labdabirtoklásunk. Előfordul, hogy a mérkőzés elején az ellenfél sokkal jobban beleáll és a másik menet közben nem tud váltani. Azt gondolom, hogy ez történt velünk is.”

A szakember a szerencse szerepét sem hangsúlyozza túl:
„A szerencse mindig amellé a csapat mellé áll az én olvasatomban, aki többet tesz érte.”

A Kapuvári SE szeptember 27-én, szombaton fogadja a Mezőörs KSE együttesét, a mérkőzés 16 órakor kezdődik.
 

 

