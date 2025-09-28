Mészáros Krisztofer lólengésben ezüstérmes

A magyar tornászok egy arany- és két ezüstérmet nyertek a Waberer’s Torna Challenge Világkupa első döntős napján. Szombathelyen Székely Zója megnyerte a felemáskorlát döntőt, Mayer Gréta felállhatott a dobogó második fokára az ugrás fináléja után, míg Mészáros Krisztofer (Győri AC) lólengésben lett VK-ezüstérmes. Az első döntős napon Kovács Zsófia is bemutatta gyakorlatát felemáskorláton, végül hatodik lett.

Székely Zója az eredményhirdetés után megjegyezte: felemelő volt ilyen fantasztikus közönség előtt versenyezni.

„Nem a legerősebb gyakorlatomat mutattam be, örülök, hogy sikerült nyerni ezzel. A világbajnokságig van még egy kis idő, hogy tovább csiszoljuk a formám.”

Mayer Gréta pénteken ünnepelte a születésnapját, így erre az ezüstre ajándékként tekint.

„Természetesen nem nagyon ünnepeltünk, Szilágyi Nikivel kaptunk tortát, ugyanis neki is tegnap volt a születésnapja. Jól sikerült a finálé, nem lett tökéletes az ugrásom, de nagyon örülök az ezüstnek.”

Mészáros Krisztofer is elégedetten értékelt:

„Egy ezüsttel fordulok rá a második finálés napra, egy olyan versenyen, amelyet évről évre nagyon várunk. Szombathelyen mindig megtiszteltetés szerhez lépni. Jól haladok a vb-felkészüléssel, ahol egyéni összetettben."